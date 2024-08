Jaki dobry nawyk zyskują właściciele psów?

Jakie rasy psów lubimy najbardziej?

Patrząc na wyniki badań - każde, a raczej najlepiej wszystkie rasy w jednym! Bo to właśnie mieszańce są najczęstszymi wyborami - ma je aż 22% Polaków. Kundelki wygrywają również wśród każdej płci, wieku respondentów i miejsca ich zamieszkania.

Natomiast rasy z rodowodem, które cieszą się największą popularnością, to: yorki - 4%, owczarki niemieckie - 4% i labradory - 3%.

Te ostatnie są znane z łagodności i inteligencji, co czyni je idealnymi towarzyszami dla rodzin z dziećmi. Dlatego dominują wśród osób w wieku 35–49 lat (5%).

Za to owczarki niemieckie to rasa, ceniona za oddanie i czujność, co sprawia, że wybierana jest za towarzysza życia w największym stopniu przez osoby w wieku 25–34 lat.

Z kolei yorki, zaskarbiły sobie sympatię dzięki swojemu energicznemu charakterowi, niewielkiej wadze i rozmiarowi, idealnie wpisując się w potrzeby najmłodszych respondentów do 24 r.ż. (7%) i najstarszych - powyżej pięćdziesiątki - 5% Polaków w tym wieku.

Jakie rasy preferują kobiety a jakie mężczyźni?

Tu wyniki są raczej bez zaskoczenia - wśród kobiet jest to york z 8%, natomiast panowie preferują owczarki niemieckie 10%.

Na kolejnych miejscach pod względem popularności znalazły się: Golden retriver i Maltańczyk (po 2%), Husky, Chihuahua, Jamnik, Jack Russell Terrier i Shih tzu (po 1%).

Nieco rzadziej spotykane są: Sznaucer, Buldog francuski, Westik, Berneński pies pasterski czy Border Collie.

Ile lat mają nasze pupile?

Podobno w Polsce boom na posiadanie psa miał miejsce w czasach pandemicznych. Częściowo tę teorię potwierdzają dane z badania - aż 23% czworonogów jest w wieku 3–4 lata, a 21% ma 5–6 lat. Starszych, czyli w przedziale 7–10 lat jest 21%, 11–14-letnich jest 13%, a 2% to psi seniorzy (ponad 15 lat). Szczeniaków 1–2 letnich mamy 16%, a kolejne 8% to absolutne maluchy, mające mniej niż rok.

Spacer – codzienny obowiązek i przyjemność dla zdrowia

Wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu to niezwykle ważna, nie tylko fizjologiczna, potrzeba psa. Daje możliwość eksploracji otoczenia, zapachów i wyładowania nagromadzonej energii. Pozwala również uniknąć otyłości, problemów ze stawami oraz innych chorób związanych z brakiem ruchu. Dobrze wiemy, że można to również odnieść do potrzeb właścicieli czworonogów…

Cieszą więc wyniki badania, które pokazują, że wyprowadzamy psa najczęściej aż trzy razy w ciągu dnia - czyni tak 28% z właścicieli, a kolejne miejsca wśród odpowiedzi zajmują dwukrotne spacery - 23% oraz raz dziennie - 21%. Dodatkowo 16% posiadaczy psów wychodzi z nimi więcej niż 3 razy dziennie, a 12% nie spaceruje wcale.

Z pewnością na korzyść obopólnego zdrowia działa także długość takiego spaceru.

Dla ponad połowy osób wyprowadzających psa (53%) czas przeznaczony na tę czynność to każdorazowo 30–60 minut. Mniej niż pół godziny na spacer poświęca 40% osób z tej grupy.

Dzięki temu ludzie spacerujący z psami znacznie przekraczają zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, która rekomenduje minimum 150 minut lekkiej aktywności fizycznej w ciągu tygodnia.

Dominującą formą ruchu podczas wyprowadzania psa jest spokojny spacer (80%), zabawy z pupilem to domena 35% osób, a 1/3 decyduje się na szybki marsz. Podczas spaceru 67% osób skupia się wyłącznie na czworonogu, a ¼ słucha muzyki lub rozmawia przez telefon.

Cieszy nas fakt, że właściciele czworonogów mogą poprawić własne zdrowie przez częste spacery. Ja z zaciekawieniem przyglądam się rosnącej popularności dogtrekkingu, który uprawia już 3% osób wychodzących z psami. Jest to połączenie spaceru z wyznaczeniem celów kilometrowych, które wspólnie pokonujemy z psem. Smartwatche pomogą spełniać te cele i na bieżąco monitorować postępy - mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Stań się psiarzem, choć na ten dzień!

Widać więc, że pies to samo zdrowie, zatem, szczególnie 26 sierpnia, w Międzynarodowy Dzień Psa, uczcijmy to długim spacerem! A jeśli nie mamy futrzastego przyjaciela, czy możemy skorzystać z ich pozytywnego wpływu na naszą kondycję? Jeśli nie masz warunków, by trzymać psa, bądź Twój tryb życia koliduje z potrzebami czworonoga, jest rozwiązanie! Sprawdź okoliczne schroniska - często potrzebują pomocy, nie tylko materialnej, ale też osobistej - by ktoś wziął na spacer smutnego kundelka i się z nim pobawił.

Foto: Pixabay