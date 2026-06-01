Jak zwiększyć sprzedaż na Allegro? Sposoby na rosnące prowizje

Najpierw policz, ile naprawdę zostaje

Zanim ruszysz z optymalizacją, poznaj prawdę o swojej marży. Prowizja na Allegro waha się od 1% do 17% i naliczana jest od pełnej wartości zamówienia, łącznie z kosztem dostawy, o ile pokrywa go kupujący. Do tego dochodzą opłata transakcyjna (ok. 1,2%, jeśli nie masz abonamentu), dopłaty Smart!, koszty reklamy oraz VAT. W praktyce ze 100 zł potrafi zniknąć nawet 27–29 zł, zanim w ogóle policzysz zakup towaru i pakowanie.

Bez tej wiedzy działasz po omacku. Rzetelny audyt konta Allegro pokazuje czarno na białym, które oferty realnie zarabiają, a które jedynie generują obrót – i gdzie po cichu przepala się budżet reklamowy. To fundament każdej rozsądnej strategii; bez niego optymalizacja przypomina zgadywankę.

Zadbaj o widoczność w wyszukiwarce

Klient, który Cię nie znajdzie, nie kupi Twojego towaru. Tytuły ofert muszą zawierać frazy, których realnie używają kupujący (nie „ładna lampka”, lecz „lampka biurkowa LED z regulacją”). Tytuł przyciąga klienta do oferty, ale to opis przekonuje go do zakupu. Zadbaj, by był klarowny i dobrze sformatowany: nagłówki, krótkie akapity, wypunktowania i pogrubienia robią różnicę, zwłaszcza na ekranie telefonu. Postaw na język korzyści (co klient zyska, jaki problem rozwiąże), nie zapominając o konkretach: parametrach technicznych, zastosowaniu, gwarancji i warunkach zwrotu. Zdjęcia natomiast muszą być ostre, na białym tle i najlepiej z kilku ujęć, bo to one, obok ceny, decydują, czy ktoś w ogóle kliknie miniaturę. Choć grafiki nie są bezpośrednim czynnikiem rankingowym, mocno wpływają na klikalność, a tę algorytm skrzętnie odnotowuje. Allegro coraz uważniej przygląda się zresztą jakości ofert, więc niechlujne, nieczytelne treści potrafią się solidnie zemścić.

Uzupełnij też wszystkie parametry produktu. To one decydują, czy oferta pojawi się w filtrach, a im więcej trafnych dopasowań, tym wyżej wskakujesz w wynikach.

Smart! Koszt, który zwykle się zwraca

Owszem, wyższe dopłaty do darmowej dostawy uderzyły w zyski wielu sprzedawców. Od marca rosną wraz z wartością zamówienia. Jednak oferty objęte Smart wyświetlają się wyżej i częściej lądują w koszyku, bo kupujący często filtrują wyniki pod tym kątem. Rezygnacja z programu najczęściej przynosi negatywne skutki: oszczędzasz parę złotych na przesyłce, ale tracisz znacznie więcej na widoczności. Lepiej potraktować tę dopłatę jak inwestycję w konwersję niż jak zwykły koszt.

Reklamuj się z głową, nie z rozpędu

Skoro minimalne stawki CPC a Allegro Ads poszły w górę, ręczne licytowanie przy kilkudziesięciu kampaniach to prosta droga do przepalonego budżetu. Rozwiązaniem bywa dynamiczne CPC, algorytm oparty na AI, który sam dostosowuje stawki do szansy na konwersję. Sedno tkwi w mierzeniu ROI każdej kampanii z osobna i bezlitosnym wyłączaniu tych, które nie dowożą wyników. Skoncentruj budżet tam, gdzie realnie zamienia się w sprzedaż. Reklama ma przynosić konwersje, nie tylko generować kliknięcia.

Buduj opinie i status – to Twoja waluta zaufania

Na platformie, na której tę samą rzecz oferują dziesiątki sprzedawców, o wyborze często decyduje liczba pozytywnych opinii i znaczek Super Sprzedawcy. To swego rodzaju waluta zaufania. Im więcej jej zgromadzisz, tym chętniej algorytm i klienci stawiają na Ciebie. Proś o oceny po udanej transakcji, reaguj sprawnie na pytania i nie zostawiaj negatywnych komentarzy bez odpowiedzi. Szybka, kulturalna obsługa potrafi zamienić rozczarowanego kupującego w stałego klienta, a nic nie sprzedaje lepiej niż dobra reputacja.

Kiedy warto oddać stery specjalistom?

Powiedzmy sobie szczerze: ogarnięcie ofert, reklam, logistyki i wiecznie zmieniających się zasad to praca na pełen etat. Gdy doba zaczyna być za krótka, profesjonalna obsługa konta Allegro zdejmuje ten ciężar z Twoich barków, od optymalizacji ofert po zarządzanie kampaniami i pozwala skupić się na tym, co naprawdę napędza biznes.

Rosnące prowizje to nie wyrok, lecz sygnał, że czas działać precyzyjniej. Policz rzeczywiste koszty, zadbaj o widoczność, reklamuj się z głową i ograniczaj zwroty – a sprzedaż ma szansę rosnąć szybciej niż opłaty. W e-commerce wygrywa bowiem nie ten, kto najwięcej wystawia, lecz ten, kto najlepiej liczy.

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Treść: materiał partnera