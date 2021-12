Jak znaleźć pracownika przez Internet? 3 skuteczne sposoby

Poszukiwanie kandydatów do pracy przez Internet ma wiele zalet. Po pierwsze, to rozwiązanie oszczędza czas. Pozwala przy tym dotrzeć do szerokiego grona ekspertów z każdego zakątka kraju czy nawet świata. Umożliwia także stworzenie interaktywnego ogłoszenia, które zwraca uwagę przyszłych pracowników. Wreszcie kreuje przestrzeń do efektywnej selekcji kandydatów. Firma, korzystająca z narzędzi on-line, buduje swój pozytywny wizerunek w sieci pokazując, że jest nowoczesna i bliska ludziom. Dzięki odpowiednim działaniom, zmniejsza także dystans między pracodawcą, a ewentualnym członkiem załogi.

Zbuduj wizerunek pracodawcy

Szukanie pracownika w sieci rozpoczyna się tak naprawdę na długo przed zamieszczeniem ogłoszenia o rekrutacji. Jak to możliwe? Okazuje się, że potencjalni pracownicy i specjaliści w swoich branżach, wcale nie zwracają największej uwagi na poziom wynagrodzenia czy zakres obowiązków. O wiele częściej liczy się dla nich jakość i zaufanie do marki w społeczeństwie. Dlatego najlepszą wizytówką firmy są nie tylko zadowoleni klienci, ale także zadowoleni pracownicy. To oni tworzą atmosferę wewnątrz firmy, ale także budują wizerunek pracodawcy na zewnątrz. Ich pozytywne opinie o marce, jako pracodawcy, są jasnym sygnałem dla innych – tutaj warto kandydować.

Warto więc myśleć o obecnych i przyszłych pracownikach w kategoriach konsumentów, których chcemy przekonać do wyboru naszej oferty. Jak znaleźć pracownika przez Internet, a przynajmniej ułatwić sobie to zadanie? Warto zadbać o treści, jakie pojawiają się w sieci po wpisaniu fraz wrażliwych „marka+praca”. To, czy będą pozytywne czy negatywne, rzutuje na wizerunek firmy jako pracodawcy.

Jak znaleźć pracownika przez Internet dzięki mediom społecznościowym?

Dzięki social mediom pracodawcy mogą dziś dotrzeć do kandydatów szybciej i po niższych kosztach. W przeciwieństwie do agencji czy portali ogłoszeniowych, rekrutacja w mediach społecznościowych jest całkowicie bezpłatna. Narzędzia mediów społecznościowych pozwalają pracodawcom nawiązać kontakt z grupą docelową i w łatwy sposób określić, czy kandydaci są dobrze dopasowani kulturowo do firmy, czy nie. Jednym z topowych portali, wykorzystywanych do poszukiwania kompetentnych i utalentowanych kandydatów, jest LinkedIn. Jako jedyna platforma społecznościowa związana z pracą, oferuje swoim użytkownikom funkcje takie jak tworzenie i przechowywanie CV czy nawiązywanie kontaktów biznesowych. Pozwala także na śledzenie ścieżki kariery wybranych kandydatów.

Zbuduj zakładkę, która przyciąga talenty

Social media umożliwiają realizowanie skutecznej strategii employer branding, jak również docieranie do kandydatów w unikalny i niebanalny sposób. Jednak to strona internetowa firmy jest miejscem, do którego finalnie trafią. Co więcej, z raportu InterviewMe wynika, że m.in., że niemal 40%** kandydatów ofert pracy szuka bezpośrednio na stronach pracodawców.

Warto wziąć to pod uwagę tworząc zakładkę kariera/praca. Tym bardziej, że o ile tego, co piszą użytkownicy w social mediach, nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować, strona www firmy to przestrzeń, którą możemy kreować w dowolny sposób.

Jak sprawić, by zakładka kariera była na tyle atrakcyjna, by kandydaci decydowali się aplikować?

Z jednej strony trzeba oferować kandydatom realną wartość, z drugiej – warto się wyróżniać. W jaki sposób? Np. poprzez opisy stanowisk w formie video, grywalizacji czy konkursów online. Przy większej niż kiedykolwiek liczbie czynników rozpraszających uwagę, wynikających z coraz bardziej zdigitalizowanego stylu życia, to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność, aby „sprzedać się” poszukiwanej publiczności.

Automatyzacja odpowiedzią na to, jak znaleźć pracownika w Internecie

Usprawnienie procesów rekrutacyjnych może być jednym z ważnych obszarów budowania przewagi konkurencyjnej. Co pozwoli maksymalnie zaoszczędzić czas i przyspieszyć rekrutację? Automatyzacja w postaci aplikacji rekrutacyjnej. Ewolucja procesu rekrutacji online przeszła od prostych opcji w postaci ogłoszeń o pracę, do zautomatyzowanej usługi, nad którą firma ma pełną kontrolę. Może ją dostosować do swoich potrzeb i zintegrować z witryną www, aby zapewnić sobie maksymalnie bezproblemowe zatrudnianie.

Jak znaleźć pracownika w Internecie za pomocą aplikacji?

Z jej pomocą można np. w ciekawy sposób przeprowadzić pierwszy etap procesu rekrutacji, tworząc interaktywną grę z zadaniami czy torem przeszkód. Takie narzędzie – w dodatku w wersji mobilnej - to z pewnością niebanalny pomysł na przyciągnięcie pracowników. Tym bardziej, że aż co trzeci Polak korzysta z aplikacji właśnie za pomocą urządzeń przenośnych***.

Szukanie pracownika w Internecie to dziś dominujący sposób rekrutacji. Niemniej z narzędzi online warto korzystać systematycznie w celu budowania employer branding. Dzięki temu, kiedy faktycznie pojawi się wakat, obsadzenie go nie zajmie wiele czasu. A wszystko dzięki temu, że stworzenie silnej marki pracodawcy procentuje.

Sebastian Kopiej z agencji PR Commplace

