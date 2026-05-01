Jak zarabiać na usługach webowych bez własnego zespołu deweloperskiego

Czym jest white label web development?

White label web development to model współpracy, w którym jedna firma (agencja techniczna) realizuje projekt webowy w imieniu innej firmy (agencji lub freelancera), która sprzedaje gotowy produkt swojemu klientowi pod własną marką. Klient końcowy nie wie, kto faktycznie pisał kod - widzi tylko logo i nazwę swojego partnera biznesowego.

To nie jest outsourcing w klasycznym sensie. W outsourcingu firma oddaje zadanie na zewnątrz i traci kontrolę nad procesem. W white label agencja techniczna działa jak cichy partner - dostarcza wykonanie, ale to zleceniodawca prowadzi relację z klientem, zarządza briefem i odpowiada za finalny efekt.

Model ten jest powszechny w branży FMCG (producenci prywatnych marek w supermarketach), ale w świecie digital zyskuje coraz więcej zwolenników - szczególnie wśród małych agencji i freelancerów, którzy chcą rozszerzyć ofertę bez ryzyka inwestycji w zatrudnienie.

Kto korzysta z white label i dlaczego?

Z white label web development korzystają przede wszystkim:

Agencje marketingowe i reklamowe - które mają silną pozycję u klientów i sprzedają im kompleksowe usługi, ale nie mają zaplecza technicznego do realizacji projektów webowych. Zamiast polecać klienta konkurencji, zlecają wykonanie zaufanemu partnerowi i zarabiają na marży.

Studia brandingowe i UX/UI - które projektują, ale nie kodują. White label pozwala im zaoferować klientowi pełen pakiet: projekt + wdrożenie, bez potrzeby budowania działu deweloperskiego.

Freelancerzy i konsultanci - którzy działają solo i trafiają na projekty zbyt duże dla jednej osoby. White label daje im możliwość przyjęcia większego zlecenia i podzlecenia realizacji bez angażowania klienta w szczegóły operacyjne.

Firmy spoza branży IT - które obsługują klientów z potrzebami webowymi (np. domy mediowe, agencje PR) i chcą mieć jednego zaufanego partnera technicznego zamiast szukać wykonawcy do każdego projektu osobno.

Jakie projekty nadają się do white label?

Praktycznie każdy projekt webowy można realizować w modelu white label. W praktyce najczęściej są to:

Strony internetowe i sklepy e-commerce - klasyczny zakres. Agencja brandingowa projektuje, agencja techniczna wdraża na WordPress, WooCommerce, Shopify lub dedykowanym stacku.

Strony konkursowe i landing page dla marek - to szczególnie popularny obszar white label w Polsce. Duże marki FMCG regularnie potrzebują serwisów konkursowych, platform promocyjnych i microsites na konkretne kampanie. Agencja reklamowa obsługująca markę zleca wykonanie techniczne partnerowi white label, a klient widzi jeden punkt kontaktu.

Agencja interaktywna KENNY realizuje w tym modelu projekty dla agencji reklamowych obsługujących marki takie jak Wedel, Łaciate, Smyk czy Grupa Żywiec. Mechanika jest zawsze podobna: agencja reklamowa sprzedaje klientowi pomysł i kreację, a KENNY dostarcza gotowy serwis konkursowy - stronę konkursową dla marki - ze wszystkimi wymaganiami technicznymi: obsługą zgłoszeń, systemem weryfikacji, integracją z zewnętrznymi narzędziami, formularzami regulaminowymi i panelem administracyjnym.

Aplikacje webowe i platformy - bardziej złożone projekty, wymagające custom developmentu. White label sprawdza się tu szczególnie gdy agencja zlecająca ma relację z klientem i rozumie jego biznes, ale nie ma zasobów do budowy dedykowanego oprogramowania.

Serwisy oparte na WordPress - szybkie wdrożenia dla klientów, którzy potrzebują profesjonalnego efektu w rozsądnym czasie i budżecie. White label pozwala agencji zaoferować taki projekt bez angażowania własnych zasobów technicznych.

Jak wygląda współpraca w praktyce?

Dobra współpraca white label opiera się na kilku zasadach, które warto ustalić na początku:

NDA i poufność - standardem jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Agencja techniczna nie ujawnia, że stoi za projektem, nie kontaktuje się bezpośrednio z klientem końcowym i nie używa projektu w swoim portfolio bez zgody partnera.

Jasny brief i zakres - im precyzyjniej agencja zlecająca opisze wymagania, tym sprawniej przebiega realizacja. Warto wypracować wspólny format briefu, który obejmuje zarówno wymagania funkcjonalne, jak i techniczne.

Komunikacja przez jedną osobę - najlepiej gdy po stronie agencji zlecającej jest jeden punkt kontaktu z agencją techniczną. Ogranicza to chaos informacyjny i przyspiesza decyzje.

Terminy z buforem - agencja zlecająca często ma swoje zobowiązania wobec klienta. Warto planować harmonogram z marginesem na poprawki i nieprzewidziane zmiany po stronie klienta.

Dostępy i własność kodu - przed startem projektu warto ustalić kto ma dostęp do hostingu, repozytorium i panelu CMS po zakończeniu współpracy. Standardem jest przekazanie pełnego dostępu agencji zlecającej.

Ile można zarobić na white label?

Model white label jest opłacalny, gdy agencja zlecająca potrafi dobrze wycenić projekt u klienta i wynegocjować atrakcyjną cenę wykonania u partnera technicznego. Marża na projekcie white label zazwyczaj wynosi od 30 do nawet 70 procent wartości zlecenia - w zależności od relacji z klientem, złożoności projektu i pozycji negocjacyjnej.

Przykład: agencja reklamowa wycenia u klienta serwis konkursowy na 25 000 zł. Zleca wykonanie agencji technicznej za 15 000 zł. Marża 10 000 zł - bez angażowania własnych zasobów deweloperskich, bez zarządzania zespołem technicznym, bez kosztów utrzymania kompetencji, które byłyby potrzebne może cztery razy w roku.

W skali roku, przy kilku takich projektach miesięcznie, white label staje się istotną pozycją w przychodach agencji.

Na co uważać przy wyborze partnera white label?

Nie każda agencja techniczna sprawdzi się jako partner white label. Na co zwrócić uwagę:

Doświadczenie w projektach dla marek - partner, który realizował projekty dla rozpoznawalnych firm, rozumie wymagania korporacyjnych klientów: zgodność z brand guidelines, procesy akceptacji, rygorystyczne terminy, wymogi prawne i bezpieczeństwo danych.

Elastyczność technologiczna - dobry partner white label nie narzuca jednej technologii. Potrafi zrealizować projekt na WordPress, własnym stacku albo wybranej przez klienta platformie.

Komunikacja i terminowość - w modelu white label agencja zlecająca bierze odpowiedzialność przed klientem. Opóźnienie ze strony partnera technicznego bezpośrednio uderza w jej reputację.

Referencje i portfolio - nawet jeśli partner działa dyskretnie (co jest standardem w white label), powinien móc pokazać zakres zrealizowanych projektów - choćby bez ujawniania nazw klientów końcowych.

White label jako strategia skalowania

Dla agencji marketingowej czy studia brandingowego white label to nie tylko sposób na załatanie luki kompetencyjnej. To strategia, która pozwala skalować przychody bez proporcjonalnego wzrostu kosztów.

Zamiast zatrudniać programistów (koszt stały, niezależny od liczby zleceń), agencja płaci za realizację tylko wtedy, gdy ma projekt. Zamiast budować kompetencje techniczne latami, korzysta z gotowego, sprawdzonego zespołu. Zamiast tracić klientów na rzecz agencji full-service, sama staje się agencją full-service - tylko że z zewnętrznym zapleczem technicznym.

To model, który w Polsce wciąż jest niedoceniany. Tymczasem na dojrzałych rynkach zachodnich white label jest standardem - szczególnie w segmencie małych i średnich agencji, które chcą rosnąć bez ryzyka przeinwestowania w zasoby.

Jeśli regularnie tracisz projekty webowe albo odsyłasz klientów do innych firm, white label web development może być odpowiedzią, której szukasz.

