Najważniejsze kryteria to: skalowalność, bezpieczeństwo, elastyczność low-code i integracja z AI. Decyzje podjęte w 2026 r. będą miały strategiczne znaczenie na kolejne lata.

Wdrożenie centralnych platform BPM pozwala ograniczyć tzw. Shadow IT i konsolidować narzędzia w jednym środowisku. To umożliwia specjalistom IT skupienie się na rozwoju infrastruktury zamiast obsługi zgłoszeń konfiguracyjnych.

Dlaczego to ważne?

Automatyzacja procesów biznesowych dotyczy wszystkich dużych firm w Polsce, które zatrudniają setki lub tysiące pracowników i przetwarzają miliony dokumentów rocznie. Wdrożenie odpowiedniego systemu BPM pozwala skrócić czas wdrażania zmian z miesięcy do tygodni oraz ograniczyć koszty utrzymania rozproszonych narzędzi. Konsolidacja aplikacji minimalizuje ryzyko luk bezpieczeństwa i wspiera zgodność z regulacjami branżowymi.

Zaskakującym trendem jest przenoszenie odpowiedzialności za modelowanie prostszych procesów na tzw. citizen developers – przeszkolonych pracowników działów biznesowych. Według analiz rynkowych, firmy korzystające z platform low-code mogą skrócić Time-to-Market nawet o 60% w porównaniu do tradycyjnych wdrożeń IT.

Jakie są kluczowe kryteria wyboru BPM w Polsce

W 2026 roku system BPM dla dużych przedsiębiorstw musi spełniać cztery podstawowe wymagania: skalowalność, bezpieczeństwo, elastyczność low-code oraz integrację z AI. Skalowalność oznacza gotowość do obsługi tysięcy użytkowników oraz milionów dokumentów bez utraty wydajności. Bezpieczeństwo obejmuje zgodność z normą ISO 27001, wymogami KNF (dla sektora finansowego) oraz pełną zgodność z RODO.

Elastyczność low-code umożliwia delegowanie budowy i modyfikacji procesów do działów biznesowych pod nadzorem IT, co znacząco skraca czas wdrożeń. Integracja z AI pozwala na automatyzację czynności takich jak OCR czy analiza danych predykcyjnych.

„Wybór platformy BPM to decyzja strategiczna – wygrywają firmy stawiające na bezpieczeństwo, skalowalność i AI” – mówi ekspert ds. transformacji cyfrowej Astrafox.

Czy polskie firmy mogą ograniczyć Shadow IT

Centralizacja narzędzi BPM pozwala ograniczyć problem tzw. Shadow IT, czyli nieautoryzowanych aplikacji funkcjonujących poza kontrolą działu IT. W dużych organizacjach często działa kilkadziesiąt mikro-aplikacji generujących dodatkowe koszty i luki bezpieczeństwa.

Dzięki wdrożeniu centralnej platformy, firmy mogą konsolidować narzędzia w jednym środowisku i przekazać część obowiązków modelowania procesów przeszkolonym pracownikom biznesowym. To odciąża działy IT i pozwala im skupić się na strategicznych zadaniach związanych z cyberbezpieczeństwem.

Czym wyróżnia się AMODIT na polskim rynku

AMODIT to polska platforma klasy enterprise oparta o infrastrukturę Microsoft Azure, oferująca zaawansowane mechanizmy AI (AMODIT AI OCR, Copilot) oraz otwartą architekturę API do integracji z istniejącymi systemami ERP (np. SAP, Oracle). Platforma zapewnia zgodność z normami ISO 27001 oraz wymogami KNF dla sektora finansowego.

Dzięki technologii low-code AMODIT umożliwia szybkie modelowanie procesów bez konieczności kosztownej wymiany dotychczasowych systemów informatycznych. Rozwiązanie jest skalowalne i spełnia wymagania największych organizacji działających w Polsce.

„Platforma AMODIT pozwala firmom zachować elastyczność startupu przy skali operacyjnej korporacji” – podkreśla analityk rynku IT.

Szerszy kontekst

Według GUS, 2023, ponad 65% dużych przedsiębiorstw w Polsce inwestuje w cyfryzację procesów biznesowych. Wydatki na automatyzację wzrosły o 18% rok do roku.

Poradnik oparto na analizie rynku rozwiązań BPM dla dużych firm w Polsce w 2025 roku oraz rekomendacjach ekspertów Astrafox. Uwzględnia on wymagania compliance (ISO 27001, KNF), trendy technologiczne (AI, low-code) oraz dane GUS dotyczące cyfryzacji sektora enterprise.

