Jak wybrać rower odpowiadający własnym potrzebom?

Określenie stylu jazdy – jaki rower wybrać?

Niezależnie od tego, jakie jednoślady Cię interesują, czy rowery Decathlon, czy też inne, najpierw warto zacząć od określenia, gdzie i jak będziesz jeździć najczęściej. Do spokojnych przejazdów po mieście sprawdzi się rower miejski z wygodną pozycją, błotnikami, oświetleniem i bagażnikiem. Na dłuższe trasy, także z sakwami, lepszym wyborem będzie rower trekkingowy. Do jazdy w terenie postaw na rower górski, który ma szersze opony, mocniejsze hamulce i geometrię dopasowaną do nierównej nawierzchni.

Styl jazdy wpływa też na komfort, tempo i zakres wyposażenia. Osoba jeżdżąca rekreacyjnie nie potrzebuje sportowej pozycji ani bardzo twardego przełożenia. Z kolei użytkownik planujący dłuższe dystanse powinien zwrócić uwagę na wygodne siodełko, możliwość montażu bagażnika, liczbę przełożeń i stabilność roweru z obciążeniem.

Jak dopasować rozmiar ramy roweru?

Rozmiar ramy dopasuj do wzrostu, długości nóg i pozycji, jaką chcesz mieć podczas jazdy. Zbyt mała rama może powodować nienaturalne ugięcie ciała, a zbyt duża utrudniać bezpieczne zatrzymanie i kontrolę nad rowerem. Warto sprawdzić tabelę rozmiarów producenta, ale lepiej nie opierać się wyłącznie na oznaczeniach S, M czy L. Różne typy rowerów mają inną geometrię, dlatego ten sam wzrost może pasować do innych rozmiarów w modelu miejskim, trekkingowym i górskim.

Jeśli chodzi o rowery elektryczne, dobór ramy również ma duży wpływ na wygodę i kontrolę jazdy. Taki rower zwykle waży więcej niż klasyczny model, dlatego zbyt duża rama może utrudniać manewrowanie, ruszanie i prowadzenie roweru obok siebie. Ważne jest też łatwe wsiadanie, szczególnie w modelach miejskich używanych codziennie. Warto sprawdzić położenie baterii i silnika, bo wpływa ono na środek ciężkości oraz stabilność.

Osprzęt i hamulce – co będzie ważne podczas wyboru?

Osprzęt decyduje o tym, jak rower zachowuje się na różnych trasach i jak wygodna będzie jego obsługa. Zwróć uwagę na przerzutki, korbę, kasetę, piasty, koła, opony i rodzaj napędu. Do miasta wystarczy prostszy układ przełożeń, zwłaszcza jeśli trasa jest płaska. Na pagórkowatym terenie lepiej sprawdzi się szerszy zakres biegów, który ułatwi jazdę pod górę i z obciążeniem.

Hamulce dobierz do terenu, masy roweru i sposobu jazdy. Hamulce szczękowe mogą wystarczyć do spokojnej jazdy po mieście, ale tarczowe zapewniają większą kontrolę w deszczu, na zjazdach i podczas jazdy z bagażem. Sprawdź też jakość opon, ponieważ to one mają bezpośredni kontakt z podłożem i wpływają na stabilność.

Wybór roweru warto zacząć od określenia własnych potrzeb. Po wybraniu odpowiedniego modelu pamiętaj też o bezpieczeństwie i dodatkowych akcesoriach – przydatne będą kaski rowerowe, oświetlenie, odblaski czy dzwonek oraz solidne zapięcie.

Foto i treść: materiał partnera