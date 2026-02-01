Jak usprawnić procesy w firmie? Odpowiedź znajdziesz podczas bezpłatnej konferencji online: BPM. Robotyzacja i Automatyzacja procesów

Czego dotyczy konferencja GigaCon?

Konferencja „BPM. Robotyzacja i Automatyzacja procesów" to wydarzenie poświęcone modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych. Uczestnicy poznają narzędzia oraz metody, które ułatwiają zarządzanie firmą.

Tematyka obejmuje zarówno podstawy BPM, jak i zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Najważniejsza informacja dla uczestników to praktyczny wymiar prezentowanych zagadnień.

Sprawny przepływ informacji, szybka identyfikacja problemów i trafne decyzje biznesowe – to korzyści płynące z właściwego wykorzystania narzędzi BPM.

Zintegrowane systemy pozwalają efektywniej wykorzystywać zasoby i budować przewagę konkurencyjną.

Jakie tematy pojawią się w agendzie?

Program konferencji obejmuje cztery główne obszary tematyczne. Uczestnicy dowiedzą się, jak wdrażać automatyzację procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki procesowej (RPA) oraz uczenia maszynowego. Omówione zostaną także narzędzia do modelowania procesów, w tym notacja BPMN.

Kluczowym elementem programu są również nowe technologie w kontekście BPM. Prelegenci przedstawią zastosowania analizy danych, internetu rzeczy (IoT) oraz chmury obliczeniowej w zarządzaniu procesami.

Główne bloki tematyczne:

Optymalizacja procesów – RPA, AI i uczenie maszynowe

Modelowanie procesów – narzędzia BPMN i projektowanie organizacji

Nowe technologie – analiza danych, IoT, chmura obliczeniowa

Zarządzanie wydajnością procesów (BPM Performance Management)

Dla kogo jest to wydarzenie?

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych usprawnianiem procesów w organizacjach.

Szczególnie wartościowa będzie dla wyższej i średniej kadry zarządzającej oraz osób o wysokim stopniu decyzyjności.

To także propozycja dla szefów, którzy planują zrewolucjonizować działanie swojej firmy.

Istotne jest to, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Formuła online pozwala dołączyć z dowolnego miejsca, bez konieczności podróży. Wystarczy rejestracja na stronie organizatora.

Co warto zapamiętać?

Bezpłatna konferencja GigaCon odbędzie się 12 lutego 2026 r. w formule online. Tematyka obejmuje automatyzację procesów biznesowych, RPA, AI oraz narzędzia BPM. Wydarzenie kierowane jest do kadry zarządzającej i osób decyzyjnych w organizacjach.

Zarejestruj się bezpłatnie na:

https://www.gigacon.org/bpm-022026

Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.