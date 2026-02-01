Jak usprawnić procesy w firmie? Odpowiedź znajdziesz podczas bezpłatnej konferencji online: BPM. Robotyzacja i Automatyzacja procesów

12 lutego 2026 r. odbędzie się bezpłatna konferencja online GigaCon poświęcona automatyzacji procesów biznesowych. Wydarzenie skierowane jest do kadry zarządzającej i osób decyzyjnych. Jak RPA i AI mogą zmienić funkcjonowanie Twojej organizacji?
Konferencja „BPM. Robotyzacja i Automatyzacja procesów" to wydarzenie poświęcone modelowaniu i optymalizacji procesów biznesowych. Uczestnicy poznają narzędzia oraz metody, które ułatwiają zarządzanie firmą.
Najważniejsza informacja dla uczestników to praktyczny wymiar prezentowanych zagadnień.
Program konferencji obejmuje cztery główne obszary tematyczne. Uczestnicy dowiedzą się, jak wdrażać automatyzację procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki procesowej (RPA) oraz uczenia maszynowego. Omówione zostaną także narzędzia do modelowania procesów, w tym notacja BPMN.
Kluczowym elementem programu są również nowe technologie w kontekście BPM. Prelegenci przedstawią zastosowania analizy danych, internetu rzeczy (IoT) oraz chmury obliczeniowej w zarządzaniu procesami.
Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych usprawnianiem procesów w organizacjach.
Istotne jest to, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Formuła online pozwala dołączyć z dowolnego miejsca, bez konieczności podróży. Wystarczy rejestracja na stronie organizatora.
Zarejestruj się bezpłatnie na:
https://www.gigacon.org/bpm-022026
Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia.
