Jak projektować luksusowe wnętrza? - rozmowa z pracownią mow.design

Już na wczesnym etapie odkryłyście sposób, jak skutecznie pracować z wymagającymi klientami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jak oceniacie rynek luksusowych nieruchomości w Polsce w porównaniu z resztą Europy?

Polacy mają niezwykłe wyczucie detalu i dużą wagę przykładają do jakości wykonania, co sprawia, że rodzime nieruchomości premium wyróżniają się na tle innych europejskich krajów. Jesteśmy wymagającym rynkiem, dysponującym znakomitymi specjalistami i rzemieślnikami. To właśnie w tym aspekcie napotykamy największe wyzwania podczas pracy zagranicą – mimo że tamtejszy design bywa lekki i innowacyjny, często brakuje mu solidności, która jest kluczowa dla zamożnego inwestora. Polacy cenią sobie komfort i dobrze przemyślane wnętrza, co bezpośrednio przekłada się na liczne, wysokiej jakości realizacje na naszym rynku. Nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów – wręcz przeciwnie, jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju i imponującego postępu w tej dziedzinie.

Jakie znaczenie ma dla Was personalizacja w projektowaniu luksusowych wnętrz?

W mow.design dostarczamy klientom absolutny komfort i unikalność. Każdy projekt, który realizujemy, jest wyjątkowy i precyzyjnie dopasowany do potrzeb właścicieli. Dzięki temu tworzymy przestrzenie, które zwracają uwagę tych najbardziej wymagających. Nasze projekty to przede wszystkim dążenie do perfekcji w detalach, z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości. Poszukujemy inspiracji w całej Europie, zgłębiamy nowe technologie i eksperymentujemy z teksturami oraz materiałami. Dążymy do tego, aby realizacje studia były niepowtarzalne i spełniały najważniejsze życzenia klientów – wyróżniać się, ale w sposób, który nie będzie nachalny.

Czy ten styl da się zamknąć w jakieś ramy?

Koncentrujemy się na klasyce we współczesnej odsłonie, wykorzystującej proste formy i neutralną paletę barw. Skupiamy się na detalach i luksusowych wykończeniach, od architektury wnętrz i stolarki, po meble i sztukę, którą doradzamy klientom. Wygląd takich wnętrz z reguły jest luksusowy i dość formalny. Mamy międzynarodową bazę klientów, spędzających biznesowo i prywatnie czas w najlepszych hotelach świata, dlatego wygoda jest absolutnym priorytetem. Istnieje pewien wątek przewodni, który przewija się w naszym portfolio. Każdy projekt musi charakteryzować się wyjątkową estetyką i być dostosowany do klienta, lokalizacji oraz stylu architektonicznego nieruchomości. To, co najbardziej lubimy w tej branży, to fakt, że każde wnętrze i klient są inni, więc żaden projekt nie będzie taki sam. Staramy się nie podążać za trendami, ale tworzyć wnętrza, które będą aktualne także za kilkanaście lat.

Z jakim typem klientów lubicie pracować najbardziej?

Nasi klienci, to głównie osoby prywatne, które poznają filozofię projektową mow.design często poprzez polecenia przyjaciół. Praca z takimi klientami wymaga bardziej osobistego podejścia, dostosowywania naszych idei do ich wytycznych i często pracę z istniejącymi już elementami. Miałyśmy wystarczająco dużo szczęścia, aby pracować z inwestorami dającymi nam wolną rękę w projektowaniu, praktycznie do ostatniego szczegółu.

Gdybyście miały wydać 100 000 zł na mebel/akcesorium/dzieło sztuki/element wystroju, co by to było i dlaczego?

Byłaby to inwestycja w dzieło sztuki. Sztuka stanowi niezwykły element, który może towarzyszyć nam w każdej przestrzeni - niezależnie od miejsca zamieszkania, wielkości wnętrza czy preferowanej stylistyki. Dzieło sztuki, wzbudzając w nas emocje, pobudza wyobraźnię, inspiruje do refleksji. Dodatkowo, w kontekście rozwijającego się rynku sztuki, jest to interesująca inwestycja długoterminowa, która nie tylko cieszy oko, ale także zyskuje na wartości wraz z upływem czasu.

Weronika Król: Moim wyborem byłaby wielkoformatowa praca Włodzimierza Pawlaka z cyklu „Dzienniki”, będąca serią obrazów malowanych w latach 1989–2004. Prace te, mające na celu dokumentowanie upływu czasu, za każdym razem wzbudzają we mnie mnóstwo emocji. Byłby to dla mnie wyjątkowy element, który mógłby towarzyszyć mi wszędzie, niezależnie od otoczenia.

Marta Żebrowska-Wojczuk: W moim przypadku zostałaby wybrana rzeźba Wojciecha Siudmaka “A LA POURSUITE DES SONS”. Twórczość Siudmaka jest znana z łączenia świata realnego z elementami fantastycznymi, iluzjami oraz kształtami inspirowanymi matematyką i geometrią. Odwaga artysty w poszukiwaniu nowych form oraz treści przekłada się na efekt w postaci nietypowych kompozycji i unikatowego kunsztu. To przeciwwaga i idealne uzupełnienie do prostych form, które preferuję w moich wnętrzach.

Jakie materiały uważacie zatem za kluczowe przy projektowaniu luksusowych rezydencji?

Projektowanie tego rodzaju wnętrz to zadanie wymagające precyzji i wyrafinowania w doborze trwałych i wysokiej jakości materiałów. Właściwe wykorzystanie naturalnego kamienia, drewna, tkanin takich jak jedwab, welur czy aksamit, jak również elementów metaloplastyki wykonanych z ekskluzywnych surowców, jak mosiądz, brąz czy stal nierdzewna, jest niezwykle istotne dla tworzenia ekskluzywnych przestrzeni. Naturalne materiały, takie jak kamień i drewno, dodają wnętrzom charakteru, a wysokiej jakości tkaniny oraz elementy metalowe podkreślają prestiż i elegancję pomieszczeń. Ponadto, dbałość o kolorystykę i stylistykę pozwala projektantom na stworzenie unikatowych aranżacji, które spełniają najwyższe standardy luksusu i komfortu. Warto zaznaczyć, że wymienione materiały cechują się nie tylko estetyką, ale także trwałością, co sprawia, że są doskonałym wyborem na lata.

Czy Wasze domy odzwierciedlają ten styl projektowania?

Tak, bez wątpienia odzwierciedlają naszą estetykę. Jednak warto zauważyć, że wybór konkretnych elementów stylistycznych wynika nie tylko z naszych preferencji, ale jest także ściśle związany z kontekstem, który wpływa na nasze decyzje i sprawia, że każdy projekt jest unikalny. To samo dotyczy naszych domów. Postąpiłyśmy w bardzo podobny sposób, jak przy projektowaniu dla klientów. Do każdego projektu wkładamy dużo serca, emocji i zaangażowania, tworząc wnętrza z myślą o nich tak samo starannie, jak gdybyśmy to robiły dla siebie i naszych bliskich.