Ogólnopolskie badanie ,,Wyjazdy urlopowe Polaków a opieka nad zwierzętami” zrealizowane na zlecenie firmy Mars Polska pokazuje, jak polscy opiekunowie psów i kotów organizują opiekę nad swoimi czworonogami, planując wyjazdy wypoczynkowe. Okazuje się, że podczas wakacyjnych podróży częściej towarzyszą nam psy, a 68% ich opiekunów jest bardziej szczęśliwych, gdy spędza urlop ze swoim ulubieńcem. Z kolei koty w większości zostają w domach, ponieważ źle znoszą podróż (79%) i zmianę otoczenia (78%).

Z badania wynika, że blisko jedna trzecia opiekunów psów (31%) zabiera je ze sobą na wakacje lub inny wyjazd wypoczynkowy. Podejmując decyzję kierujemy się dobrem pupila. Głównym powodem, dla którego pies jedzie z nami jest radość zwierzęcia ze wspólnej podróży. Dla 53% respondentów jest to najważniejszy powód wspólnego wyjazdu, a aż 91% badanych podało go, jako jeden z istotnych dla nich czynników.

Osoby, które decydują się podróżować w towarzystwie swojego psa, z reguły kojarzą to doświadczenie z pozytywnymi emocjami. 68% opiekunów psów jest bardziej szczęśliwych, gdy pies jest razem z nimi na urlopie, 41% jest bardziej zrelaksowanych, a tylko 2% z nas stresuje się z tego powodu. Ci, którzy nie zabierają psa na wspólny wyjazd, robią to z troski o zwierzę, ponieważ źle znosi ono podróż (75%).

Koty głównie zostają w domu, gdzie zapewniamy im właściwą opiekę. Tylko co ósmy opiekun kota (12%) wyjeżdża razem z nim na wakacje. 61% ankietowanych zostawia kociego przyjaciele w swoim domu i ktoś z rodziny lub znajomych odwiedza go (45%), albo wprowadza się do nas (16%), aby mieć nad nim pieczę. Co piąty respondent (20%) pozostawia kota pod opieką bliskich w ich domu. Co ciekawe z usług petsittera czy hotelu dla zwierząt decyduje się skorzystać tylko 2% badanych.

Główną barierą stojącą na przeszkodzie podróżowania ze zwierzętami jest złe samopoczucie kotów i psów w podróży – aż 77% respondentów zwróciło uwagę, że jest to jeden z powodów, dla którego nie decydują się na urlop z czworonożnym przyjacielem. W dalszej kolejności wskazano też na zły wpływ zmiany otoczenia na zwierzę. Dla blisko trzech czwartych badanych (73%) jest to jeden z istotnych czynników niepodróżowania razem ze swoim pupilem. Trzecim najczęściej podawanym powodem niezabierania psa lub kota na wyjazdy jest zbyt mała infrastruktura przyjazna zwierzętom (np. hotele, restauracje). Jako jeden z istotnych czynników wskazywało go 64% badanych.

– Wyniki badania pokazują, że respondenci dobrze orientują się w różnicach w opiece nad psami i kotami, wynikających ze specyfiki gatunku. Z odpowiedzialnością podchodzą oni do decyzji związanych ze wspólnym wyjazdem na wakacje, kierując się dobrem pupila. Psy i koty to zwierzęta o odmiennych potrzebach. Psy są bardzo związane z opiekunami i ich towarzystwo jest dla nich kluczowe. Dodatkowo te zwierzęta uwielbiają poznawać nowe terytoria. Koty z kolei są silnie terytorialne i zazwyczaj najlepiej czują się w znanym, stałym otoczeniu, dlatego podróż i zmiana środowiska życia może wiązać się u nich z silnym stresem – mówi Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.

Jak dbamy o pupila w podróży?

Tylko 2% respondentów, którzy wyjeżdżają ze swoimi zwierzętami na urlop, nie używa żadnych akcesoriów dla zapewnienia bezpieczeństwa pupila w trakcie podróży. Opiekunowie psów najczęściej decydują się zabrać ze sobą smycz (45%), matę zabezpieczającą siedzenie przed zabrudzeniem (42%) oraz szelki lub obrożę (39%). Opiekunowie kotów pamiętają przede wszystkim o sztywnym, np. plastikowym transporterze (42%), transporterze miękkim, jak torba materiałowa (34%) i smyczy (30%).

– Zwierzę musi być przewożone tak, by zapewnić komfort i bezpieczeństwo jazdy wszystkim pasażerom. W samochodzie najlepiej stosować metalową klatkę, którą mocuje się w przestrzeni bagażowej lub na podłodze za przednimi siedzeniami, albo transportery samochodowe lub specjalne szelki wpinane do pasów bezpieczeństwa – tłumaczy Małgorzata Głowacka.

Żywienie na wakacjach – dlaczego warto nie zmieniać diety

Ponad 75% opiekunów psów i kotów w trakcie wspólnych podróży wakacyjnych ze zwierzętami nie decyduje się na zmianę sposobu karmienia i podaje tę samą kompletną i zbilansowaną gotową karmę, co na co dzień. Część opiekunów psów i kotów w trakcie wyjazdów wypoczynkowych stosuje więcej niż zazwyczaj specjalnych przysmaków dla zwierząt.

– Żywienie w czasie wyjazdu jest niezwykle ważnym elementem dobrego samopoczucia naszego pupila. Pamiętajmy, aby podawać ten sam kompletny i zbilansowany pokarm, co zwykle i nie zmieniać liczby porcji, ponieważ nagłe zmiany diety są bardzo częstą przyczyną biegunek. Wakacje to okres, w którym mamy więcej czasu na zabawę i spacery z czworonogami, a więc i potencjalnie więcej okazji do obdarowywania ich przysmakami, co część opiekunów potwierdziło w badaniu. To doskonała okazja do budowania jeszcze większej więzi – przekonuje Małgorzata Głowacka.

Niezależnie od tego, czy wyjeżdżamy razem z pupilem na wakacje, czy też zostaje on w domu pod opieką innych, bardzo ważne jest, aby latem otoczyć go wyjątkową opieką. Badanie pokazało, że Polacy z niezwykłą troską podchodzą do organizacji jak najlepszej opieki dla swoich czworonożnych przyjaciół w czasie wakacyjnego urlopu, stawiając dobro zwierzęcia na pierwszym miejscu.