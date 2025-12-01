Jak pielęgnować podłogę olejowaną?

W skrócie:

Podłogi olejowane wyróżniają się naturalnością i możliwością łatwej renowacji.

Kluczem do ich długowieczności jest odpowiednia pielęgnacja i konserwacja.

Eksperci wskazują powszechne błędy i obalają mity związane z ich pielęgnacją.

Zaleca się stosowanie właściwych metod czyszczenia, aby utrzymać odporność na wilgoć.

Drewniane podłogi olejowane od dawna zyskują uznanie wśród użytkowników dzięki swojemu naturalnemu wyglądowi, trwałości oraz możliwości łatwej renowacji. Regularna pielęgnacja pozwala zachować ich stabilność, odporność na wilgoć i atrakcyjny wygląd przez wiele lat.

Najważniejszą kwestią jest stosowanie właściwych metod czyszczenia i konserwacji, które przedłużają żywotność podłogi oraz chronią drewno. Ekspertki podkreślają, że błędy w pielęgnacji mogą prowadzić do uszkodzeń i pogorszenia estetyki, dlatego zalecają odpowiednie środki i techniki.

Czym różni się pielęgnacja podłogi olejowanej od lakierowanej?

Pielęgnacja podłogi drewnianej lakierowanej i olejowanej różni się pod wieloma względami. Każda z tych metod wykończenia wymaga nieco innych zabiegów pielęgnacyjnych, ale także innych preparatów. W przypadku podłogi olejowanej lub olejo-woskowanej zalecane jest regularne zamiatanie lub odkurzanie oraz przemywanie podłogi z zastosowaniem delikatnych środków dedykowanych do podłóg olejowanych, które dodatkowo odnawiają warstwę ochronną.

Olej konserwuje deski i utwardza je od środka, a wosk działa na zewnątrz. Zdecydowanie wpływa to na żywotność desek podłogowych oraz konieczność ich renowacji. Podłogi olejowane pozostają trwałe i odporne na zmiany temperatury i wilgotności powietrza, a jednocześnie zachowują naturalną zdolność do oddychania.

Optymalne warunki dla podłogi olejowanej

Według specjalistów z branży podłogowej, drewniane podłogi zmieniają swoje właściwości z upływem czasu oraz pod wpływem otoczenia. Przyjmuje się, że najodpowiedniejszą temperaturą będzie przedział 18-22 stopnie Celsjusza, a wilgotność 40-60 procent. Standardy National Wood Flooring Association zalecają utrzymanie wilgotności względnej między 30 a 50 procent oraz temperatury między 16 a 25 stopni Celsjusza przez cały rok.

W takich warunkach z pewnością z czasem nie powstaną żadne szczeliny. Drewno jest materiałem higroskopijnym, co oznacza, że reaguje na wilgoć w powietrzu. Gdy wilgotność względna rośnie, drewno absorbuje wilgoć i pęcznieje. Gdy spada, drewno uwalnia wilgoć i kurczy się. Te zmiany wymiarowe mogą prowadzić do wypaczenia, wygięcia lub nieestetycznych szczelin między deskami, jeśli nie są odpowiednio kontrolowane.

Jakie są podstawowe zasady pielęgnacji podłogi olejowanej?

Podstawą jest regularne czyszczenie suchą lub lekko wilgotną szmatką oraz stosowanie dedykowanych olejów pielęgnacyjnych. Ekspertki zalecają stosowanie metody dwóch kroków: pierwszy krok to regularne oczyszczanie drewnianej powierzchni minimum raz na tydzień, a drugi krok to okresowa pielęgnacja raz na 2-3 miesiące.

Z podłogi olejowanej wszelkie zanieczyszczenia czy piasek należy usuwać za pomocą delikatnej ściereczki lub odkurzacza z miękkim włosiem

Następnie przecieramy ją na mokro wilgotną szmatą lub płaskim mopem - podłoga powinna wyschnąć w przeciągu 2 minut

Należy używać tylko zimnej wody wymieszanej ze specjalnym środkiem przeznaczonym do podłóg olejowanych

Mop powinien być dobrze odsączony z nadmiaru wody - mycie powinno się odbywać przy udziale jak najmniejszej ilości wody

Należy unikać nadmiernej wilgoci i silnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię drewna

Tradycyjne środki chemiczne używane w gospodarstwach domowych są zbyt agresywne i uszkadzają ochronną powłokę olejów

Ekspertki zalecają również unikanie zarysowań poprzez używanie miękkich nakładek pod meble oraz dbanie o codzienną higienę podłogi. Największym wrogiem drewnianych podłóg – zaraz obok nadmiaru wody – jest piasek, dlatego odkurzanie takich powierzchni powinno być wykonywane minimum 2 razy w tygodniu.

Jakie błędy najczęściej popełniane są podczas pielęgnacji?

Do najczęstszych błędów należą stosowanie agresywnych środków chemicznych, czyszczenie na mokro oraz zaniedbywanie regularnej konserwacji olejem. Takie praktyki skracają żywotność podłogi i obniżają estetykę drewnianej powierzchni.

Ekspertki obalają też mity dotyczące pielęgnacji, na przykład, że podłogę olejowaną trzeba często gruntownie myć. W rzeczywistości ważniejsza jest delikatna pielęgnacja i nawilżanie olejem. Mycie podłogi powinno odbywać się maksymalnie 2 razy w miesiącu, używając specjalnych mydełek, które jednocześnie dosycają podłogę substancjami oleistymi.

Podłoga olejowana nie lubi wody. To właśnie woda wymywa olej z powierzchni, czyli usuwa ochronę drewna. Jeśli będzie się rzadziej myć podłogę, przedłuży się konieczność konserwacji. To jednak nie znaczy, że podłoga ma być brudna czy zakurzona - regularne odkurzanie jest kluczowe.

Dlaczego warto stosować olej pielęgnacyjny i jak często to robić?

Impregnację olejem czy woskiem olejowanym należy przeprowadzać co roku. W pierwszym roku użytkowania nawet dwukrotnie lub trzykrotnie. Jeżeli położy się podłogę z drewna, które było już zaolejowane, to koniecznie trzeba ją zaimpregnować po ułożeniu. Regularne olejowanie zwiększa trwałość na zarysowania. Nie powstają szczeliny, w które później może dostać się wilgoć oraz kurz.

W przypadku powierzchni mocno eksploatowanych powtórne olejowanie należy jednak przeprowadzać częściej – średnio co cztery miesiące. Naturalne jest, że warstwa olejowosku z czasem się ściera i to nierównomiernie. W miejscach, gdzie ruch jest większy, warstwa ulega szybszemu zużyciu. Mogą tam powstawać ciemniejsze plamy. Regularna konserwacja skutecznie temu zapobiegnie.

Olej pielęgnacyjny chroni drewno przed wilgocią i zabrudzeniami, a także podkreśla naturalne usłojenie podłogi. Najlepszą oznaką konieczności ponownej konserwacji podłogi olejowanej jest pojawienie się plamy. Podłoga dobrze zaolejowana nie powinna się plamić: czy to od wody, kawy, wina czy innych substancji. Jeśli po zachlapaniu podłogi wodą pozostaje plama na kilka godzin albo nigdy nie znika, to znaczy, że trzeba ją zaolejować.

Renowacja i odnawianie podłogi olejowanej

W codziennym użytkowaniu normalne jest, że powstają zarysowania, szczeliny, wyszczerbienia. Takie drobne ubytki można punktowo uzupełniać szpachlówką stolarską, a następnie zaolejować. Jeżeli miejsce jest bardzo zniszczone, wówczas można je delikatnie wyszlifować, a następnie usunąć kurz i pył i zaolejować. Takie miejsca z czasem ściemnieją i kolor się wyrówna.

Zwykle raz w roku niezbędne jest także odświeżenie powierzchni olejowanej. Polega ono na usunięciu starych powłok wosku, do których na stałe przywarły zabrudzenia. Następnie podłogę pokrywa się pierwotnie zastosowaną warstwą oleju pielęgnacyjnego i poleruje się. Przez około 2 dni po zabiegu odświeżania podłogi olejowanej nie powinno się myć na mokro. Wskazane będzie także ograniczenie jej eksploatacji.

Miejscowa renowacja jest możliwa bez konieczności usuwania mebli z całego pomieszczenia, co pozwala na szybkie przywrócenie estetyki podłogi w najbardziej narażonych na zużycie miejscach. To jedna z największych zalet podłóg olejowanych w porównaniu do lakierowanych.

Kluczowe dane

Podłogi olejowane charakteryzują się naturalnym wyglądem i łatwą renowacją.

Optymalna temperatura: 18-22°C, wilgotność: 40-60% (według NWFA: 30-50% RH, 16-25°C).

Nie należy stosować silnych detergentów ani nadmiernego zwilżania.

Olej pielęgnacyjny wzmacnia odporność na wilgoć i chroni drewno.

Regularna pielęgnacja utrzymuje estetykę i stabilność podłogi przez lata.

Impregnacja olejem: raz w roku, w pierwszym roku 2-3 razy.

Czyszczenie: minimum raz w tygodniu, odkurzanie minimum 2 razy w tygodniu.

Konserwacja: raz na 2-3 miesiące, w mocno eksploatowanych miejscach co 4 miesiące.

Podłoga powinna wyschnąć w przeciągu 2 minut po myciu.

Litr koncentratu do czyszczenia wystarcza na powierzchnię 1000 m².

Podsumowując: odpowiednia pielęgnacja podłogi olejowanej wymaga stosowania właściwych środków i technologii czyszczenia oraz regularnej konserwacji olejem. Dzięki temu drewno pozostaje trwałe, odporne na wilgoć i zachowuje estetyczny wygląd przez wiele lat. Kluczowe jest utrzymanie optymalnych warunków temperatury i wilgotności, regularne odkurzanie oraz unikanie nadmiernej ilości wody podczas mycia. Podłogi olejowane przy odpowiedniej pielęgnacji mogą służyć przez długie lata, zachowując swój naturalny charakter i możliwość punktowej renowacji.

Źródła: