Jak doradztwo operacyjne pomaga redukować koszty i podnosić jakość?

Czym jest doradztwo operacyjne i jakie pełni funkcje w firmie?

Doradztwo operacyjne to współpraca z ekspertami, którzy analizują codzienne procesy w firmie: produkcyjne, logistyczne, administracyjne, obsługowe. Nie chodzi o tworzenie nowej strategii, ale o to, by obecne działania były bardziej skuteczne, tańsze i lepiej mierzalne.

Specjaliści pracują bezpośrednio z zespołami liniowymi i kierownictwem. Sprawdzają, jak wygląda przepływ pracy, gdzie powstają opóźnienia, jak są mierzone wyniki. Na tej podstawie proponują zmiany – często niewielkie, ale o dużym wpływie na całościowy wynik.

Redegate łączy firmy z praktykami, którzy zajmują się właśnie takimi działaniami. Więcej informacji znajdziesz tutaj: doradztwo operacyjne

W jaki sposób doradztwo operacyjne przyczynia się do redukcji kosztów?





Optymalizacja kosztów zaczyna się od weryfikacji działań, które nie generują wartości. W wielu organizacjach to nie złe decyzje, ale powtarzalne drobne straty wpływają na wynik: zbyt długi czas przezbrojeń, błędy w komunikacji między działami, zbyt rozbudowana dokumentacja.

W takich przypadkach skuteczne okazuje się doradztwo Six Sigma – czyli podejście oparte na analizie danych i redukcji zmienności w procesach. Ekspert wspólnie z zespołem określa punkty krytyczne i proponuje działania naprawcze. Przykłady:

redukcja liczby reklamacji przez eliminację przyczyn błędów,

skrócenie cyklu realizacji zamówienia przez usunięcie zbędnych etapów,

ograniczenie liczby operacji przekazywanych między działami.

Jak doradztwo operacyjne wspiera podnoszenie jakości w przedsiębiorstwach?

Obok optymalizacji kosztów, firmy coraz częściej korzystają z doradców w celu poprawy standardów pracy i zwiększenia przewidywalności rezultatów. W tym kontekście stosuje się kompleksowe zarządzanie jakością TQM – czyli podejście, w którym jakość nie jest domeną działu kontroli, ale wszystkich obszarów organizacji.

Doradcy wspierają m.in. w:

wdrażaniu wskaźników jakościowych w procesach,

budowie systemów szybkiego reagowania na odchylenia,

rozwijaniu kultury pracy opartej na danych i faktach.

Efektem takiego podejścia jest nie tylko lepszy produkt czy usługa, ale też niższa rotacja, mniej błędów i większe zaufanie klientów. TQM w ujęciu doradczym nie polega na wdrażaniu norm – to sposób myślenia, który pozwala wyłapać błędy, zanim staną się problemem.

Szukasz doradcy, który pomoże uporządkować procesy i zwiększyć jakość działania? Skontaktuj się z Redegate – połączymy Cię z ekspertem w 72 godziny.

Foto: Freepik, treść: materiał partnera