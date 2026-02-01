InPost sprzedany za 7,8 mld euro - FedEx i Advent kupują polskiego giganta

Konsorcjum inwestorów zawarło porozumienie o przejęciu InPost S.A. za 7,8 mld euro (15,60 EUR za akcję). W skład nabywców wchodzą Advent International (37 proc.), FedEx (37 proc.), A&R Investments (16 proc.) oraz PPF Group (10 proc.). Transakcja ma się zamknąć w drugiej połowie 2026 roku, a InPost zachowa operacyjną niezależność i główną siedzibę w Polsce.
Wartość transakcji wynosi 7,8 mld euro, co czyni ją jednym z największych przejęć w historii polskiego sektora technologicznego. Według Business Insider, oferta konsorcjum wycenia każdą akcję na 15,60 EUR - to 17,3 proc. powyżej kursu zamknięcia z 7 lutego i aż 50 proc. więcej niż w styczniu 2026, gdy InPost ujawnił rozmowy z nieznanym nabywcą. Transakcję poparli akcjonariusze reprezentujący 48 proc. wyemitowanych akcji.
InPost w 2025 roku obsłużył 1,4 mld paczek (+25 proc. r/r), generując przychody 10,96 mld zł. Skorygowana EBITDA osiągnęła 3,6 mld zł (+33,5 proc. r/r) przy marży 31,5 proc.
W samej Polsce firma zarządza ponad 25 tys. paczkomatów - trzykrotnie więcej niż drugi w zestawieniu DPD z 9,1 tys. urządzeń.
FedEx od 2024 roku realizuje program cięcia kosztów Drive, eliminując 4 mld USD wydatków w ciągu dwóch lat. Według FreightWaves, firma planuje zaoszczędzić 150 mln USD w Europie do połowy 2027 roku przez redukcję 1,7-2 tys. stanowisk back-office i optymalizację hubów.
Advent International, fundusz private equity z 13 mld USD kapitału w ósmym globalnym funduszu, od 1995 roku zainwestował w Polsce w 13 projektów (budownictwo, finanse, kolej). Dla Advent to reinwestycja - fundusz już posiadał 10,98 proc. akcji InPost i teraz zwiększa zaangażowanie do 37 proc.
PPF Group, należąca do czeskiej rodziny Kellnerów, sprzedaje cały pakiet 28,75 proc., ale pozostaje w grze jako 10-proc. udziałowiec konsorcjum - nietypowy ruch sugerujący wiarę w długoterminowy potencjał przy jednoczesnej realizacji zysków.
Rafał Brzoska, założyciel InPost, przez A&R Investments kontroluje 12,49 proc. akcji. Po transakcji jego pakiet może być wart setki milionów euro, a majątek przekroczy 1 mld USD. Brzoska pozostaje CEO i zapewnia:
"Nasza główna siedziba, marka, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce".
Transakcja wymaga zgód antymonopolowych UOKiK i Komisji Europejskiej. Na polskim rynku InPost dominuje z 57 proc. udziałem w automatach paczkowych, ale konkurencja rośnie: DPD (16 proc.), Orlen (11 proc.), Allegro (9 proc.), DHL (7 proc.). Orlen w 2025 roku zwiększył sieć do 6,5 tys. urządzeń, Allegro do 5,7 tys. - oba operatorzy rosną szybciej niż InPost (14 proc. r/r).
Konsorcjum deklaruje wsparcie dla ekspansji InPost w UK (cel: 30 tys. punktów z obecnych 14 tys.), Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Beneluksie. Wielka Brytania to największy rynek e-commerce w Europie, gdzie InPost w 2025 roku potroił wolumen dostaw.
Źródło: Genesis PR, Business Insider, Puls Biznesu, FreightWaves, Reuters
