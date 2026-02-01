InPost sprzedany za 7,8 mld euro - FedEx i Advent kupują polskiego giganta

W skrócie:

Cena 15,60 EUR za akcję to 50 proc. premii wobec stycznia 2026

FedEx i Advent po 37 proc. udziałów każdy

Rafał Brzoska pozostaje CEO, siedziba w Polsce

Transakcja wymaga zgód regulatorów, zamknięcie w H2 2026

PPF sprzedaje 28,75 proc., ale reinwestuje jako 10 proc. udziałowiec

Największe przejęcie w polskim e-commerce

Wartość transakcji wynosi 7,8 mld euro, co czyni ją jednym z największych przejęć w historii polskiego sektora technologicznego. Według Business Insider, oferta konsorcjum wycenia każdą akcję na 15,60 EUR - to 17,3 proc. powyżej kursu zamknięcia z 7 lutego i aż 50 proc. więcej niż w styczniu 2026, gdy InPost ujawnił rozmowy z nieznanym nabywcą. Transakcję poparli akcjonariusze reprezentujący 48 proc. wyemitowanych akcji.

InPost w 2025 roku obsłużył 1,4 mld paczek (+25 proc. r/r), generując przychody 10,96 mld zł. Skorygowana EBITDA osiągnęła 3,6 mld zł (+33,5 proc. r/r) przy marży 31,5 proc.

W samej Polsce firma zarządza ponad 25 tys. paczkomatów - trzykrotnie więcej niż drugi w zestawieniu DPD z 9,1 tys. urządzeń.

Więcej o rozwoju inPost

Dlaczego FedEx kupuje InPost i co to oznacza dla rynku

FedEx od 2024 roku realizuje program cięcia kosztów Drive, eliminując 4 mld USD wydatków w ciągu dwóch lat. Według FreightWaves, firma planuje zaoszczędzić 150 mln USD w Europie do połowy 2027 roku przez redukcję 1,7-2 tys. stanowisk back-office i optymalizację hubów.

Przejęcie InPost daje FedEx dostęp do 35 tys. automatów paczkowych w ośmiu krajach europejskich i pozwala obniżyć koszty dostaw ostatniej mili - najbardziej kosztownego ogniwa logistyki.

Advent International, fundusz private equity z 13 mld USD kapitału w ósmym globalnym funduszu, od 1995 roku zainwestował w Polsce w 13 projektów (budownictwo, finanse, kolej). Dla Advent to reinwestycja - fundusz już posiadał 10,98 proc. akcji InPost i teraz zwiększa zaangażowanie do 37 proc.

PPF Group, należąca do czeskiej rodziny Kellnerów, sprzedaje cały pakiet 28,75 proc., ale pozostaje w grze jako 10-proc. udziałowiec konsorcjum - nietypowy ruch sugerujący wiarę w długoterminowy potencjał przy jednoczesnej realizacji zysków.

Rafał Brzoska, założyciel InPost, przez A&R Investments kontroluje 12,49 proc. akcji. Po transakcji jego pakiet może być wart setki milionów euro, a majątek przekroczy 1 mld USD. Brzoska pozostaje CEO i zapewnia:

"Nasza główna siedziba, marka, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce".

Konkurencja i wyzwania regulacyjne

Transakcja wymaga zgód antymonopolowych UOKiK i Komisji Europejskiej. Na polskim rynku InPost dominuje z 57 proc. udziałem w automatach paczkowych, ale konkurencja rośnie: DPD (16 proc.), Orlen (11 proc.), Allegro (9 proc.), DHL (7 proc.). Orlen w 2025 roku zwiększył sieć do 6,5 tys. urządzeń, Allegro do 5,7 tys. - oba operatorzy rosną szybciej niż InPost (14 proc. r/r).

Konsorcjum deklaruje wsparcie dla ekspansji InPost w UK (cel: 30 tys. punktów z obecnych 14 tys.), Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Beneluksie. Wielka Brytania to największy rynek e-commerce w Europie, gdzie InPost w 2025 roku potroił wolumen dostaw.

Warto zapamiętać

Transakcja 7,8 mld euro to rekord w polskim e-commerce, ale zamknięcie dopiero za 1,5 roku

FedEx zyskuje europejską sieć last-mile, InPost globalnego partnera logistycznego

Polska pozostaje centrum operacyjnym - siedziba, zarząd i R&D bez zmian

Konkurencja na rynku paczkomatów rośnie szybciej niż InPost - Orlen i Allegro gonią lidera

Źródło: Genesis PR, Business Insider, Puls Biznesu, FreightWaves, Reuters