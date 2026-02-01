Industrial Accelerator Act - 4 filary reindustrializacji UE od 25 lutego 2026

Czy Europa zdoła dogonić USA i Chiny w wyścigu przemysłowym? 25 lutego Komisja Europejska przedstawi Industrial Accelerator Act - akt przyspieszenia przemysłu, który ma zmienić zasady gry dla europejskich firm. Przy prognozowanym wzroście PKB UE na poziomie zaledwie 1,3 proc. w 2026 roku, stawka jest wysoka.
W skrócie:
Akt przyspieszenia przemysłu opiera się na czterech kluczowych elementach.
"Komisja Europejska planuje nowe inicjatywy, aby zadbać o interesy europejskiego przemysłu. To ma też związek z koncepcją wspierania tzw. lokalnego contentu" - mówi dr Katarzyna Smyk, dyrektorka Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Według prognoz Goldman Sachs, w 2026 roku PKB USA wzrośnie o 2,6 proc., Chin o 4,8 proc., podczas gdy UE osiągnie zaledwie 1,3 proc. Jak podaje BusinessEurope, inwestycje w UE spadły o 1,9 proc. w 2024 roku, a kluczowe bariery to wysokie ceny energii, skomplikowane regulacje i niedobory kompetencji.
Europa musi importować surowce i jednocześnie przeprowadzać transformację energetyczną.
Raport Capgemini Research Institute wskazuje, że globalne inwestycje w reindustrializację w latach 2025-2027 sięgną 3,4 bln dolarów.
Omnibusy deregulacyjne brzmią obiecująco, ale warto zachować ostrożność:
Budżet UE 2028-2034 przewiduje 409 mld euro na Europejski Fundusz Konkurencyjności i 175 mld euro na program Horyzont Europa. Jednak negocjacje między Komisją, Parlamentem i państwami członkowskimi dopiero się rozpoczynają.
Źródło: Komisja Europejska, Parlament Europejski, BusinessEurope, Goldman Sachs, Capgemini Research Institute, Newseria
Foto: Freepik
fot. vecstock, freepik
