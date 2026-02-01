Industrial Accelerator Act - 4 filary reindustrializacji UE od 25 lutego 2026

W skrócie:

Industrial Accelerator Act wejdzie 25 lutego 2026 z wymogiem "made in Europe"

Budżet UE 2028-2034 wyniesie blisko 2 bln euro - rekord w historii

Omnibusy deregulacyjne mają przynieść 6,3 mld euro oszczędności rocznie

USA prognozują wzrost 2,6 proc., Chiny 4,8 proc. - UE tylko 1,3 proc.

Cztery filary Industrial Accelerator Act

Akt przyspieszenia przemysłu opiera się na czterech kluczowych elementach.

Pierwszy to wymóg "made in Europe" - część produktów kupowanych w zamówieniach publicznych lub dotowanych subwencjami musi pochodzić z UE.

Drugi filar wprowadza warunkowość dla inwestycji zagranicznych, wymagając transferu technologii i lokalnego zatrudnienia.

Trzeci element dotyczy przyspieszenia wydawania pozwoleń inwestycyjnych wraz z obowiązkową cyfryzacją procesu.

Czwarty filar zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia konkretnych obszarów przyspieszenia, np. dostępu do surowców krytycznych.

"Komisja Europejska planuje nowe inicjatywy, aby zadbać o interesy europejskiego przemysłu. To ma też związek z koncepcją wspierania tzw. lokalnego contentu" - mówi dr Katarzyna Smyk, dyrektorka Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Dlaczego UE przegrywa z USA i Chinami

Według prognoz Goldman Sachs, w 2026 roku PKB USA wzrośnie o 2,6 proc., Chin o 4,8 proc., podczas gdy UE osiągnie zaledwie 1,3 proc. Jak podaje BusinessEurope, inwestycje w UE spadły o 1,9 proc. w 2024 roku, a kluczowe bariery to wysokie ceny energii, skomplikowane regulacje i niedobory kompetencji.

Europa musi importować surowce i jednocześnie przeprowadzać transformację energetyczną.

Raport Capgemini Research Institute wskazuje, że globalne inwestycje w reindustrializację w latach 2025-2027 sięgną 3,4 bln dolarów.

Na co uważać przy wdrażaniu nowych regulacji

Omnibusy deregulacyjne brzmią obiecująco, ale warto zachować ostrożność:

Deklarowane oszczędności 6,3 mld euro rocznie dotyczą głównie redukcji raportowania CSRD

Propozycje wymagają jeszcze zatwierdzenia przez Parlament i państwa członkowskie

Wymóg "made in Europe" może podnieść koszty zamówień publicznych

Warunkowość dla inwestycji zagranicznych może zniechęcić część inwestorów

Budżet UE 2028-2034 przewiduje 409 mld euro na Europejski Fundusz Konkurencyjności i 175 mld euro na program Horyzont Europa. Jednak negocjacje między Komisją, Parlamentem i państwami członkowskimi dopiero się rozpoczynają.

Warto zapamiętać

Industrial Accelerator Act to odpowiedź UE na Inflation Reduction Act USA i Made in China 2025

Polskie firmy mogą zyskać na preferencjach w zamówieniach publicznych, ale muszą spełnić wymogi lokalnej produkcji

Skuteczność reindustrializacji zależy od obniżenia cen energii - bez tego regulacje nie wystarczą

Prognoza wzrostu inwestycji o 2,2 proc. w 2026 roku wynika głównie z wydatków obronnych i końcówki funduszy odbudowy

Źródło: Komisja Europejska, Parlament Europejski, BusinessEurope, Goldman Sachs, Capgemini Research Institute, Newseria

Foto: Freepik