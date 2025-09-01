Indeks koniunktury MŚP luty 2026 - inwestycje rosną, ale nastroje wciąż słabe

Czy wzrost indeksu inwestycji o 5 punktów oznacza prawdziwe ożywienie w sektorze MŚP? Lutowy Miesięczny Indeks Koniunktury PIE wyniósł 88,6 pkt - wciąż poniżej neutralnego poziomu 100 punktów. Dla przedsiębiorców oznacza to, że mimo pierwszych sygnałów poprawy, większość firm nadal wstrzymuje się z wydatkami.

W skrócie:

  • Indeks inwestycji MŚP wzrósł do 88,6 pkt - pierwszy wzrost po dwóch miesiącach spadków
  • 61-67 proc. firm nie zrealizowało żadnych inwestycji w ostatnich trzech miesiącach
  • Stopy procentowe NBP bez zmian - referencyjna 4 proc.
  • PKB Polski w IV kw. 2025 wzrósł o 4 proc. rok do roku

Co pokazuje lutowy indeks koniunktury MŚP?

Miesięczny Indeks Koniunktury opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny wzrósł w lutym 2026 o ponad 5 punktów w porównaniu ze styczniem. To pierwsza poprawa po dwóch miesiącach spadków.

  • Jednak wartość 88,6 pkt oznacza, że nastroje negatywne wciąż przeważają nad pozytywnymi - poziom neutralny to 100 punktów.

Dane szczegółowe pokazują rozbieżności między segmentami. W średnich firmach MIK spadł o 11,6 pkt do 89,3 pkt. Główne przyczyny to niższa wartość sprzedaży (49 proc. firm) i mniejsza liczba nowych zamówień (44 proc.). W małych firmach indeks obniżył się o 1,1 pkt do 92,9 pkt.

"Widzimy przyrost inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. To nie są bardzo duże stopy, ale faktycznie widzimy pierwsze oznaki ożywienia w sektorze mikroprzedsiębiorstw" - mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Dlaczego większość MŚP nie inwestuje mimo poprawy wskaźników?

Kluczowa informacja ukryta w danych PIE: 61 proc. średnich firm i 67 proc. mikrofirm nie zadeklarowało żadnych inwestycji w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zaledwie 29 proc. małych przedsiębiorstw inwestuje w aktywa materialne i niematerialne.

Według założeń polityki pieniężnej NBP na 2026 rok, stopa referencyjna pozostaje na poziomie 4 proc. Rada Polityki Pieniężnej w lutym 2026 nie zmieniła stóp procentowych. Dla mikrofirm wrażliwych na koszt kapitału to istotna bariera.

Porównanie z innymi wskaźnikami potwierdza ostrożność przedsiębiorców. PMI dla polskiego przemysłu w styczniu 2026 wyniósł 48,8 pkt - również poniżej granicy 50 punktów oddzielającej wzrost od spadku.

Jak MŚP mogą wykorzystać obecną sytuację gospodarczą?

PKB Polski w IV kwartale 2025 wzrósł o 4 proc. rok do roku - jak podaje Business Insider. Prognozy na 2026 rok zakładają wzrost 3,6-3,7 proc. według Komisji Europejskiej i NBP. To tworzy warunki do inwestycji.

  • Sprawdź programy PARP - w 2025 roku podpisano umowy o dofinansowanie na 3,5 mld zł
  • Rozważ cyfryzację - tylko 62,4 proc. małych firm ma własną stronę internetową
  • Monitoruj decyzje RPP - kolejne obniżki stóp mogą obniżyć koszt kredytu
  • Skorzystaj z Polskiej Strefy Inwestycji - 71 proc. decyzji o wsparciu trafia do MŚP

Warto zapamiętać

  • Wzrost indeksu inwestycji nie oznacza boomu - 2/3 firm wciąż nie inwestuje
  • Solidny wzrost PKB i potencjalne obniżki stóp mogą poprawić warunki w II połowie 2026
  • Luka cyfryzacyjna MŚP wobec dużych firm to szansa na wzrost konkurencyjności
  • Programy wsparcia PARP i PSI oferują realne finansowanie dla małych przedsiębiorców

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, GUS, NBP, PARP

 

 

