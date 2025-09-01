Indeks koniunktury MŚP luty 2026 - inwestycje rosną, ale nastroje wciąż słabe

Czy wzrost indeksu inwestycji o 5 punktów oznacza prawdziwe ożywienie w sektorze MŚP? Lutowy Miesięczny Indeks Koniunktury PIE wyniósł 88,6 pkt - wciąż poniżej neutralnego poziomu 100 punktów. Dla przedsiębiorców oznacza to, że mimo pierwszych sygnałów poprawy, większość firm nadal wstrzymuje się z wydatkami.
W skrócie:
Miesięczny Indeks Koniunktury opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny wzrósł w lutym 2026 o ponad 5 punktów w porównaniu ze styczniem. To pierwsza poprawa po dwóch miesiącach spadków.
Dane szczegółowe pokazują rozbieżności między segmentami. W średnich firmach MIK spadł o 11,6 pkt do 89,3 pkt. Główne przyczyny to niższa wartość sprzedaży (49 proc. firm) i mniejsza liczba nowych zamówień (44 proc.). W małych firmach indeks obniżył się o 1,1 pkt do 92,9 pkt.
"Widzimy przyrost inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. To nie są bardzo duże stopy, ale faktycznie widzimy pierwsze oznaki ożywienia w sektorze mikroprzedsiębiorstw" - mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Kluczowa informacja ukryta w danych PIE: 61 proc. średnich firm i 67 proc. mikrofirm nie zadeklarowało żadnych inwestycji w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zaledwie 29 proc. małych przedsiębiorstw inwestuje w aktywa materialne i niematerialne.
Według założeń polityki pieniężnej NBP na 2026 rok, stopa referencyjna pozostaje na poziomie 4 proc. Rada Polityki Pieniężnej w lutym 2026 nie zmieniła stóp procentowych. Dla mikrofirm wrażliwych na koszt kapitału to istotna bariera.
Porównanie z innymi wskaźnikami potwierdza ostrożność przedsiębiorców. PMI dla polskiego przemysłu w styczniu 2026 wyniósł 48,8 pkt - również poniżej granicy 50 punktów oddzielającej wzrost od spadku.
PKB Polski w IV kwartale 2025 wzrósł o 4 proc. rok do roku - jak podaje Business Insider. Prognozy na 2026 rok zakładają wzrost 3,6-3,7 proc. według Komisji Europejskiej i NBP. To tworzy warunki do inwestycji.
Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny, GUS, NBP, PARP
Foto: Freepik
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Rynek piwa w Polsce 2025 - sprzedaż spadła o 5,5 proc., zerówki zwalniają
|
|
|
|
|
|
fot. fxquardro
Stopka:
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.