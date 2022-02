Imperatory - technologiczne nagrody Wirtualnej Polski przyznane

Głosowanie trwało od 15 grudnia do 6 stycznia. Użytkownicy WP wybrali swoje ulubione urządzenia, akcesoria i gry 2021 roku spośród propozycji wskazanych przez ekspertów i pasjonatów zespołu redakcyjnego serwisów Polygamia.pl, WP Tech, dobreprogramy.pl, WP Gadżetomania, WP Komórkomania i WP Fotoblogia. Użytkownicy Wirtualnej Polski oddali ponad 29 tysięcy głosów, a o zwycięstwie w niektórych kategoriach decydowały pojedyncze głosy.

Imperatory WP za rok 2021 otrzymały:

Flagowiec Roku - Samsung Galaxy S21 Ultra

– W niemal wszystkich kategoriach rywalizacja była bardzo wyrównana i nie było słabych nominowanych. Co ważne, aby mieć szansę na zdobycie nagrody przeznaczonej dla głosujących, nasi użytkownicy musieli napisać dobre uzasadnienie dla swoich wyborów. Dzięki temu zebraliśmy kilkadziesiąt tysięcy głosów od osób, które przemyślały, na co zagłosują. Zwycięzcy są więc nieprzypadkowi, co podwyższa wagę przyznanych nagród – wskazuje Marcin Bartnicki, redaktor naczelny obszaru WP Technologie.