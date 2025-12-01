Immersion Games pozyskał 4 mln PLN i zakupił 2 BTC do skarbca

Immersion Games zakończył emisję akcji, pozyskując 4 mln PLN od funduszu Hanover Square. Spółka zwiększyła wartość swojego skarbca, nabywając kolejne 2 bitcoiny – co dalej z jej strategią inwestycyjną?
W skrócie:
Immersion Games, notowana na rynku NewConnect, zakończyła emisję akcji skierowaną do funduszu Hanover Square, dzięki której pozyskała 4 mln PLN przy cenie 2,00 PLN za akcję. Emisja objęła akcje po cenie znacząco wyższej od bieżącego kursu, co odzwierciedla wysokie zainteresowanie inwestorów i ich ocenę wartości spółki.
Najważniejszą kwestią jest realizacja tzw. strategii skarbcowej, która zakłada akumulację aktywów w formie bitcoinów. W efekcie pozyskanych środków Immersion Games kupiła 2 BTC, podnosząc wartość posiadanego skarbca. To kolejny krok w kierunku budowy i umocnienia pozycji spółki na rynku kryptowalut.
Emisja akcji pozwoliła spółce na zwiększenie kapitału własnego o 4 mln PLN. Cena emisyjna 2,00 PLN za akcję oznaczała aż prawie 70% premię względem poprzednich notowań, co wskazuje na silne zainteresowanie inwestorów i stabilne perspektywy rozwoju spółki.
Celem zakupu bitcoinów jest zwiększenie wartości budowanego skarbca kryptowalutowego. Immersion Games realizuje w ten sposób strategię inwestycyjną, która ma zapewnić długofalowy wzrost wartości aktywów oraz zabezpieczenie przed wahaniami rynków tradycyjnych.
Proces zmiany nazwy z Immersion Games na TrustBTC ma uwypuklić nowy profil działalności spółki, koncentrujący się na blockchainie i inwestycjach w kryptowaluty. Ta decyzja ma pomóc w budowaniu rozpoznawalności marki na rynku nowych technologii i cyfrowych aktywów.
Podsumowując: Immersion Games pozyskał znaczące środki na rozwój i budowę skarbca kryptowalutowego. Zakup kolejnych bitcoinów jest elementem długoterminowej strategii, a zmiana nazwy spółki ma podkreślić jej nowy profil działalności w obszarze aktywów cyfrowych.
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Reskilling i upskilling kluczowe na współczesnym rynku pracy
|
|
fot. Unsplash
|
|
|
|
fot. wirestock
Stopka:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.