Immersion Games pozyskał 4 mln PLN i zakupił 2 BTC do skarbca

W skrócie:

Spółka Immersion Games pozyskała 4 mln PLN z emisji akcji po 2,00 PLN za akcję.

Cena akcji zawierała niemal 70% premię względem bieżących notowań na NewConnect.

Środki z emisji zostały wykorzystane na zakup 2 bitcoinów do skarbca firmy.

Spółka przechodzi proces zmiany nazwy na TrustBTC.

Immersion Games, notowana na rynku NewConnect, zakończyła emisję akcji skierowaną do funduszu Hanover Square, dzięki której pozyskała 4 mln PLN przy cenie 2,00 PLN za akcję. Emisja objęła akcje po cenie znacząco wyższej od bieżącego kursu, co odzwierciedla wysokie zainteresowanie inwestorów i ich ocenę wartości spółki.

Najważniejszą kwestią jest realizacja tzw. strategii skarbcowej, która zakłada akumulację aktywów w formie bitcoinów. W efekcie pozyskanych środków Immersion Games kupiła 2 BTC, podnosząc wartość posiadanego skarbca. To kolejny krok w kierunku budowy i umocnienia pozycji spółki na rynku kryptowalut.

Co oznacza zakończenie emisji akcji?

Emisja akcji pozwoliła spółce na zwiększenie kapitału własnego o 4 mln PLN. Cena emisyjna 2,00 PLN za akcję oznaczała aż prawie 70% premię względem poprzednich notowań, co wskazuje na silne zainteresowanie inwestorów i stabilne perspektywy rozwoju spółki.

Jakie są cele zakupu bitcoinów przez spółkę?

Celem zakupu bitcoinów jest zwiększenie wartości budowanego skarbca kryptowalutowego. Immersion Games realizuje w ten sposób strategię inwestycyjną, która ma zapewnić długofalowy wzrost wartości aktywów oraz zabezpieczenie przed wahaniami rynków tradycyjnych.

Co oznacza zmiana nazwy na TrustBTC?

Proces zmiany nazwy z Immersion Games na TrustBTC ma uwypuklić nowy profil działalności spółki, koncentrujący się na blockchainie i inwestycjach w kryptowaluty. Ta decyzja ma pomóc w budowaniu rozpoznawalności marki na rynku nowych technologii i cyfrowych aktywów.

Kluczowe dane

Kwota pozyskana z emisji akcji: 4 mln PLN

Cena emisyjna za akcję: 2,00 PLN

Premia względem bieżących notowań: około 70%

Zakupione aktywa: 2 bitcoiny (BTC)

Notowanie na rynku: NewConnect

Zmiana nazwy spółki: z Immersion Games na TrustBTC (w trakcie)

Podsumowując: Immersion Games pozyskał znaczące środki na rozwój i budowę skarbca kryptowalutowego. Zakup kolejnych bitcoinów jest elementem długoterminowej strategii, a zmiana nazwy spółki ma podkreślić jej nowy profil działalności w obszarze aktywów cyfrowych.