Huawei FreeClip 2 w Polsce za 699 zł - słuchawki klips z 38 godz. pracy

Huawei wprowadza do Polski drugą generację słuchawek w formie klipsa. FreeClip 2 waży 5,1 g, oferuje 38 godzin pracy z etui i kosztuje 699 zł w promocji. Otwarta konstrukcja OWS pozwala słyszeć otoczenie, a nowe 10,8-milimetrowe przetworniki mają zapewniać dwukrotnie większą głośność niż poprzednik.
W skrócie:
Według testu Benchmark.pl, część akustyczna jest bliżej ucha niż w poprzedniku, co zmniejsza wrażenie otwartości na dźwięki zewnętrzne. Certyfikat IP57 potwierdza odporność na pył, pot i zachlapania - słuchawki sprawdzą się podczas treningu czy spaceru w deszczu.
Nowe 10,8-milimetrowe przetworniki z podwójną membraną mają generować dwukrotnie większą głośność niż FreeClip 1.
Wbudowany procesor neuronowy z dziesięciokrotnie większą mocą obliczeniową analizuje sygnał audio i dostosowuje dźwięk do słuchanej treści.
Funkcja adaptacyjnej głośności automatycznie reaguje na hałas otoczenia - zwiększa poziom w metrze, obniża w cichym biurze.
"To bardzo dobry poziom jak na takie rozwiązanie i jak dla mnie uzasadniłby kupienie tych słuchawek aniżeli niektórych modeli dwukrotnie tańszych" - pisze redakcja Benchmark.pl w recenzji.
Testy niezależne potwierdzają poprawę jakości basu względem poprzednika. Chip.pl zauważa, że brzmienie stoi na podobnym poziomie co słuchawki douszne z ANC z tej półki cenowej, z tą różnicą, że bas jest mniej mięsisty.
Otwarta konstrukcja OWS minimalizuje emisję dźwięku na zewnątrz, choć przy głośności powyżej 70 proc. osoby postronne mogą usłyszeć muzykę.
Segment słuchawek o otwartej konstrukcji OWS zanotował w III kwartale 2025 roku wzrost o 69 proc. rok do roku, przekraczając 10 milionów sprzedanych sztuk - wynika z danych firmy Omdia. Prognozy na 2026 rok mówią o 40 milionach sztuk, co oznacza, że co dziesiąte kupowane słuchawki będą należały do tej kategorii.
Konkurencja w segmencie zaawansowanych urządzeń OWS powyżej 100 USD to przede wszystkim Shokz (dominacja wśród sportowców) oraz Sony LinkBuds Clip (230 USD, 37 godzin pracy z etui) i Bose Ultra Open (300 USD, 19 godzin z etui). Huawei stawia na inteligentne funkcje AI i design inspirowany biżuterią.
FreeClip 2 oferują obsługę gestami:
Algorytmy wykrywają naturalne ruchy użytkownika, eliminując przypadkowe aktywacje. Aplikacja Huawei Audio Connect (Android, iOS, EMUI) umożliwia personalizację ustawień dźwięku, gestów i lokalizację zgubionej słuchawki.
Pełne naładowanie zapewnia 9 godzin odtwarzania, a z etui łącznie 38 godzin. Szybkie ładowanie przez 10 minut daje 3 godziny pracy.
Technologia wielopunktowego łączenia Bluetooth pozwala przełączać się między sparowanymi urządzeniami.
Źródło: Huawei, Benchmark.pl, Chip.pl, Telepolis.pl, Omdia
