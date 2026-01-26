Huawei FreeClip 2 w Polsce za 699 zł - słuchawki klips z 38 godz. pracy

W skrócie:

38 godzin pracy z etui, 9 godzin na słuchawkach

Otwarta konstrukcja OWS - słyszysz otoczenie

Waga 5,1 g, etui mniejsze o 14 proc.

Certyfikat IP57 - odporność na pot i zachlapania

Konstrukcja klipsa i komfort noszenia przez cały dzień

Huawei FreeClip 2 utrzymują charakterystyczny design inspirowany biżuterią - kulka akustyczna w małżowinie, fasolka za uchem i elastyczny mostek C-Bridge z pamięcią kształtu.

Konstrukcja waży 5,1 g na słuchawkę, a etui zmniejszono o 14 proc. w rozmiarze i 17 proc. w wadze względem pierwszej generacji.

Dostępne są cztery warianty kolorystyczne: czarny, biały, niebieski i różowe złoto.

Według testu Benchmark.pl, część akustyczna jest bliżej ucha niż w poprzedniku, co zmniejsza wrażenie otwartości na dźwięki zewnętrzne. Certyfikat IP57 potwierdza odporność na pył, pot i zachlapania - słuchawki sprawdzą się podczas treningu czy spaceru w deszczu.

Dwukrotnie głośniejszy dźwięk i procesor AI

Nowe 10,8-milimetrowe przetworniki z podwójną membraną mają generować dwukrotnie większą głośność niż FreeClip 1.

Wbudowany procesor neuronowy z dziesięciokrotnie większą mocą obliczeniową analizuje sygnał audio i dostosowuje dźwięk do słuchanej treści.

Funkcja adaptacyjnej głośności automatycznie reaguje na hałas otoczenia - zwiększa poziom w metrze, obniża w cichym biurze.

"To bardzo dobry poziom jak na takie rozwiązanie i jak dla mnie uzasadniłby kupienie tych słuchawek aniżeli niektórych modeli dwukrotnie tańszych" - pisze redakcja Benchmark.pl w recenzji.

Testy niezależne potwierdzają poprawę jakości basu względem poprzednika. Chip.pl zauważa, że brzmienie stoi na podobnym poziomie co słuchawki douszne z ANC z tej półki cenowej, z tą różnicą, że bas jest mniej mięsisty.

Otwarta konstrukcja OWS minimalizuje emisję dźwięku na zewnątrz, choć przy głośności powyżej 70 proc. osoby postronne mogą usłyszeć muzykę.

Rynek słuchawek OWS rośnie o 69 proc. rocznie

Segment słuchawek o otwartej konstrukcji OWS zanotował w III kwartale 2025 roku wzrost o 69 proc. rok do roku, przekraczając 10 milionów sprzedanych sztuk - wynika z danych firmy Omdia. Prognozy na 2026 rok mówią o 40 milionach sztuk, co oznacza, że co dziesiąte kupowane słuchawki będą należały do tej kategorii.

Konkurencja w segmencie zaawansowanych urządzeń OWS powyżej 100 USD to przede wszystkim Shokz (dominacja wśród sportowców) oraz Sony LinkBuds Clip (230 USD, 37 godzin pracy z etui) i Bose Ultra Open (300 USD, 19 godzin z etui). Huawei stawia na inteligentne funkcje AI i design inspirowany biżuterią.

Sterowanie gestami i 38 godzin pracy

FreeClip 2 oferują obsługę gestami:

przytaknięcie głową odbiera połączenie,

ruch przeczący je odrzuca,

a gesty po paśmie za uchem sterują muzyką.

Algorytmy wykrywają naturalne ruchy użytkownika, eliminując przypadkowe aktywacje. Aplikacja Huawei Audio Connect (Android, iOS, EMUI) umożliwia personalizację ustawień dźwięku, gestów i lokalizację zgubionej słuchawki.

Pełne naładowanie zapewnia 9 godzin odtwarzania, a z etui łącznie 38 godzin. Szybkie ładowanie przez 10 minut daje 3 godziny pracy.

Technologia wielopunktowego łączenia Bluetooth pozwala przełączać się między sparowanymi urządzeniami.

Warto zapamiętać

Otwarta konstrukcja OWS to najszybciej rosnący segment słuchawek TWS - 69 proc. wzrostu r/r

FreeClip 2 oferują dwukrotnie większą głośność niż poprzednik przy wadze 5,1 g

Cena 699 zł w promocji do 8 marca 2026 to 100 zł taniej niż regularna cena

Certyfikat IP57 i 38 godzin pracy z etui czynią je praktycznym wyborem na trening i podróże

Źródło: Huawei, Benchmark.pl, Chip.pl, Telepolis.pl, Omdia