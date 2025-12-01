Hiszpania liderem wśród zdalnych profesjonalistów według raportów 2025

W skrócie:

Trzy międzynarodowe raporty jednoznacznie wskazują Hiszpanię jako lidera dla zdalnych pracowników.

Kraje oceniano pod kątem jakości życia, komfortu pracy i atrakcyjności inwestycyjnej.

Hiszpania wyróżnia się jako atrakcyjne miejsce dla cyfrowych nomadów i inwestorów.

Hiszpania od wielu lat jest uważana za jedno z najlepszych miejsc nie tylko do życia, ale także do pracy i inwestowania. Ten trend potwierdzają najnowsze międzynarodowe badania, które wskazują na rosnącą popularność tego kraju wśród osób wykonujących swoje obowiązki zawodowe zdalnie.

Najważniejszą kwestią jest fakt, że Hiszpania jest doceniana nie tylko za klimat i kulturę, ale także za warunki sprzyjające pracy zdalnej i stabilność inwestycyjną. To sprawia, że coraz więcej profesjonalistów z całego świata decyduje się na relokację i rozwój kariery właśnie tam.

Globalna dynamika cyfrowego nomadyzmu

Według danych z różnych źródeł, do 2025 roku szacuje się, że około 40 milionów osób na świecie żyje jako cyfrowi nomadzi. To niemal podwojenie liczby z okresu sprzed pandemii COVID-19. W samych Stanach Zjednoczonych liczba cyfrowych nomadów wzrosła ze 7,3 miliona w 2019 roku do 18,1 miliona w 2024 roku, co oznacza wzrost o 147 procent. Obecnie około 22 procent amerykańskiej siły roboczej pracuje zdalnie, co odpowiada 32,6 miliona osób.

Pandemia COVID-19 była punktem zwrotnym. Od 2020 roku aż 91 procent wszystkich programów wiz dla cyfrowych nomadów na świecie zostało wprowadzonych, co pokazuje, jak szybko rządy dostosowały się do nowej rzeczywistości pracy zdalnej. Hiszpania szybko stała się jednym z najbardziej postępowych graczy w tej nowej erze mobilności zawodowej.

Global Digital Nomad Report 2025: Hiszpania na szczycie

Raport Global Digital Nomad Report 2025, opracowany przez Global Citizen Solutions, ocenił 64 kraje pod kątem atrakcyjności dla cyfrowych nomadów. Hiszpania zajęła pierwsze miejsce z imponującym wynikiem 99,67 na 100 punktów. Analiza opierała się na 15 wskaźnikach w sześciu kategoriach: procedury wizowe, obywatelstwo i mobilność, optymalizacja podatkowa, ekonomia, jakość życia oraz technologia i innowacje.

Według tego raportu, Europa stanowi około 70 procent najlepszych destynacji w pierwszej dziesiątce, obejmując takie kraje jak Hiszpania, Holandia, Czechy, Portugalia, Francja, Niemcy i Malta. Top 10 krajów według Global Digital Nomad Report 2025 to: Hiszpania (99,67), Holandia (92,84), Urugwaj (91,23), Kanada (90,42), Czechy (90,17), Portugalia (90,12), Francja (90,12), Zjednoczone Emiraty Arabskie (90,04), Niemcy (89,65) i Malta (89,45).

Wiza dla cyfrowych nomadów w Hiszpanii

Kiedy Hiszpania wprowadziła swoją wizę dla cyfrowych nomadów w 2023 roku w ramach ustawy Startup Act (ustawa 28/2022), otworzyła drzwi dla tysięcy profesjonalistów spoza Unii Europejskiej, którzy mogą teraz mieszkać i pracować w kraju przez okres do pięciu lat. Program oferuje jeden z najbardziej atrakcyjnych systemów podatkowych w Europie, pozwalając pracownikom zdalnym płacić zaledwie 15 procent podatku od dochodów zagranicznych w ramach tak zwanego prawa Beckhama.

Wiza wymaga wykazania miesięcznych dochodów na poziomie co najmniej 2763 euro (200 procent hiszpańskiej płacy minimalnej), co odpowiada około 33 156 euro rocznie. Co wyróżnia hiszpańską wizę na tle innych programów, to możliwość dla freelancerów i osób samozatrudnionych na zarabianie do 20 procent swoich dochodów od hiszpańskich klientów, podczas gdy pozostałe 80 procent musi pochodzić od klientów lub firm spoza Hiszpanii.

Dodatkową zaletą jest ścieżka do obywatelstwa. Hiszpania jest jednym z zaledwie trzech krajów na świecie (obok Czech i Grecji), które bezpośrednio łączą wizę dla cyfrowych nomadów z możliwością uzyskania obywatelstwa. Po pięciu latach nieprzerwaneego pobytu, posiadacze wizy mogą ubiegać się o pobyt stały, a po dziesięciu latach o obywatelstwo hiszpańskie. Hiszpański paszport oznacza bezwizowy dostęp do ponad 190 krajów, w tym USA, Kanady, Australii i całej Europy.

Quality of Life Index: Hiszpania liderem jakości życia

Według raportu Expat Insider opublikowanego przez InterNations w 2025 roku, Hiszpania po raz trzeci z rzędu (od 2022 roku) zajmuje pierwsze miejsce w Quality of Life Index. Badanie objęło 10 085 ekspatów w 46 krajach na całym świecie. Hiszpania jest jedynym krajem europejskim w pierwszej dziesiątce najlepszych krajów dla ekspatów.

Aż 84 procent ekspatów w Hiszpanii jest bardzo zadowolonych z życia, w porównaniu do globalnej średniej wynoszącej 67 procent. Dwadzieścia procent ekspatów stwierdziło, że przeprowadziło się do Hiszpanii specjalnie w celu poprawy jakości życia, a 8 procent relokuje się tam na emeryturę. Hiszpania zajęła pierwsze miejsce w kategorii kultura i życie nocne, oferta kulinarna oraz liczne możliwości rekreacji sportowej.

System opieki zdrowotnej w Hiszpanii również otrzymał najwyższe noty. Ekspatrianty uznali go za przystępny cenowo, łatwo dostępny i wysokiej jakości. Hiszpania zajmuje 8 miejsce na świecie w Universal Health Coverage Index według IMD World Competitiveness Yearbook z 2022 roku. Co więcej, według danych Worldometer, średnia długość życia w Hiszpanii wynosi 84 lata, co czyni ją jednym z krajów o najdłuższej długości życia w Europie.

Savills Executive Nomad Index 2025: Hiszpańskie miasta w czołówce

Savills Executive Nomad Index 2025 przeanalizował 30 destynacji na podstawie ich atrakcyjności i łatwości dostępu dla długoterminowych pracowników zdalnych. Każda lokalizacja została oceniona pod kątem prędkości internetu, połączeń lotniczych, stabilności klimatu, cen wynajmu nieruchomości premium oraz ogólnej jakości życia.

Chociaż Dubaj i Abu Zabi zajęły pierwsze dwa miejsca w tym rankingu, hiszpańskie miasta zdominowały europejską część zestawienia. Malaga zajęła trzecie miejsce na świecie i pierwsze w Europie, Palma znalazła się na szóstej pozycji, a Barcelona na siódmej. Wszystkie te miasta są nadmorskimi lokalizacjami oferującymi zarówno słońce, jak i możliwości biznesowe.

Według raportu Savills, średnie czynsze premium w 30 analizowanych lokalizacjach wzrosły o 2,9 procent w 2025 roku, co odzwierciedla ciągłe zainteresowanie stylem życia, który umożliwia elastyczna praca. Malaga szczególnie wyróżnia się dzięki śródziemnomorskiemu stylowi życia, przystępności cenowej i bezpośrednim połączeniom lotniczym międzynarodowym.

Dlaczego Hiszpania przyciąga zdalnych profesjonalistów?

Kraj oferuje atrakcyjny klimat, wysoką jakość życia oraz dobrą infrastrukturę internetową, co jest kluczowe dla pracy na odległość. W hiszpańskich miastach takich jak Barcelona dostępne są średnie prędkości internetu wynoszące ponad 200 Mbps (do 1 Gbps przez światłowód), powszechny zasięg 5G i bezpłatne hotspoty WiFi dla niezawodnej łączności.

Hiszpania posiada również rozwinięty rynek nieruchomości i dobre warunki dla inwestorów, co czyni ją konkurencyjną na globalnym rynku. W miastach takich jak Barcelona, Madryt i Las Palmas kwitną społeczności nomadów. Od regularnych spotkań po dedykowane przestrzenie coworkingowe, Hiszpania ułatwia nawiązywanie kontaktów z podobnie myślącymi ludźmi i budowanie poczucia przynależności.

- Klimat, bezpieczeństwo, dostęp do kultury, zdrowia i czasu wolnego to czynniki, które sprawiają, że Hiszpania oferuje to, czego inne kraje dopiero się uczą: połączenie produktywności z życiem w zgodzie z naturą i kulturą. Praca nie musi już oznaczać rezygnacji z marzeń o życiu w kraju pełnym słońca, serdecznych ludzi czy pysznego jedzenia i na szczęście przekonuje się o tym coraz więcej Polaków – mówi Klaudia Rakoczy, doradczyni klienta z Dream Property Marbella, która do Hiszpanii przeprowadziła się 12 lat temu.

Według badania Remote Workers Health Index z 2024 roku, po miesiącu pobytu w Hiszpanii 89 procent nomadów zgłasza obniżony poziom stresu i poprawę ogólnego samopoczucia. To połączenie śródziemnomorskiego klimatu, kultury jedzenia, przystępnych kosztów życia i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym sprawia, że Hiszpania jest idealnym miejscem do życia i pracy.

Hiszpańskie miasta dla cyfrowych nomadów

Barcelona wyróżnia się jako centrum zorientowane na społeczność z jedną z największych sieci cyfrowych nomadów w Europie. Wydarzenia społeczności obejmują spotkania w coworkingach, sesje wymiany umiejętności, wycieczki kulturalne i spotkania przy zachodzie słońca na plaży. Barcelona została również uznana za najlepszą destynację na workcation w 2025 roku.

Malaga łączy życie miejskie z plażami, rozwijającą się sceną technologiczną i dobrą wartością za pieniądze. Miasto otrzymało uznanie jako najbardziej przyjazne na świecie, z imponującymi 89 procentami ekspatów chwalących lokalną życzliwość wobec obcokrajowców, przewyższając światową średnią wynoszącą 65 procent.

Walencja oferuje spokojniejsze tempo, szybkie trasy rowerowe i rozsądne koszty życia. Madryt wygrywa pod względem kultury, jedzenia i połączeń lotniczych, z przytulnymi dzielnicami. Palma de Mallorca czuje się wypolerowana i na świeżym powietrzu, z szybkimi przeskokami po wyspie na wędrówki lub pływanie.

Inicjatywy wspierające cyfrowych nomadów

Hiszpania nie ogranicza się tylko do dużych miast. Podczas konferencji Digital Nomad Conference 2025 w Madrycie, Santiago Yerga (dyrektor generalny ds. zarządzania migracjami w hiszpańskim Ministerstwie Włączenia, Ubezpieczeń Społecznych i Migracji) podkreślił, jak hiszpańska wiza dla cyfrowych nomadów zachęca pracowników zdalnych do osiedlania się w regionach o niskim rozwoju gospodarczym, znanych jako España vaciada.

Krajowa Sieć Wiosek Przyjmujących Pracowników Zdalnych już obejmuje 77 gmin. Inicjatywa promuje nie tylko możliwości zawodowe, ale także immersyjne doświadczenie: pracownicy zdalni są zapraszani do uczestnictwa w codziennym życiu małych miasteczek, sprzyjając głębszemu zrozumieniu wiejskich realiów. Na przykład, region Estremadury oferuje granty specjalnie dla cyfrowych nomadów z pomysłem zachęcenia większej liczby osób do przeprowadzki do regionu.

Co oznacza to dla rynku pracy i inwestycji?

Wzrost zainteresowania Hiszpanią przez profesjonalistów pracujących zdalnie może wpłynąć na rozwój lokalnej gospodarki, zwiększenie wartości nieruchomości oraz przyciągnięcie nowych inwestycji zagranicznych. Według szacunków, ponad 25 000 cyfrowych nomadów przeniosło się do Hiszpanii na podstawie wizy dla cyfrowych nomadów w latach 2023-2024, co stanowi więcej niż wszystkie inne europejskie programy łącznie.

To z kolei może stworzyć dodatkowe możliwości dla rynku pracy i rozwoju infrastruktury. Średni roczny dochód cyfrowego nomada wynosi obecnie około 124 000 dolarów, a wielu z nich wybiera dłuższe pobyty w jednym miejscu, zjawisko znane jako slomading (slow nomading). Rządy zaczynają postrzegać cyfrowych nomadów nie tylko jako podróżników, ale jako wartościowych współtwórców, którzy wnoszą pieniądze, innowacje i umiejętności wszędzie tam, gdzie się udają.

Kluczowe dane

Trzy międzynarodowe raporty z 2025 roku potwierdzają pozycję Hiszpanii.

Raporty: Global Digital Nomad Report (Global Citizen Solutions), Quality of Life Index (InterNations), Savills Executive Nomad Index.

Hiszpania uznawana za najlepsze miejsce do życia i pracy zdalnej z wynikiem 99,67/100.

Około 40 milionów cyfrowych nomadów na świecie w 2025 roku.

91 procent programów wiz dla cyfrowych nomadów wprowadzono od 2020 roku.

Ponad 25 000 cyfrowych nomadów przeniosło się do Hiszpanii w latach 2023-2024.

Wymóg dochodu: minimum 2763 euro miesięcznie (33 156 euro rocznie).

84 procent ekspatów w Hiszpanii jest bardzo zadowolonych z życia.

Malaga (3. miejsce), Palma (6. miejsce), Barcelona (7. miejsce) w Savills Executive Nomad Index 2025.

Średni dochód cyfrowego nomada: 124 000 dolarów rocznie.

Średnia długość życia w Hiszpanii: 84 lata.

89 procent nomadów zgłasza obniżony poziom stresu po miesiącu w Hiszpanii.

Podsumowując: Hiszpania utrzymuje pozycję lidera wśród krajów atrakcyjnych dla zdalnych pracowników i inwestorów w 2025 roku. Potwierdzają to trzy międzynarodowe raporty, które podkreślają zalety kraju w kontekście jakości życia oraz warunków do pracy i inwestycji. Połączenie przystępnej cenowo wizy dla cyfrowych nomadów, doskonałej infrastruktury cyfrowej, wyjątkowej jakości życia i ścieżek do długoterminowego pobytu czyni Hiszpanię niekwestionowanym liderem w globalnym krajobrazie pracy zdalnej. Cyfrowy nomadyzm stał się strategicznym narzędziem przyciągania talentów, innowacji i wzrostu gospodarczego, a Hiszpania pokazuje, jak skutecznie można wykorzystać tę globalną transformację pracy.

