HackNation 2025: 1500 uczestników i 25 tys. zł nagrody dla zespołów w Bydgoszczy

Dzisiaj, 10:41

Ponad 1500 programistów, analityków, projektantów i strategów wzięło udział w 24-godzinnym maratonie programowania HackNation 2025, który odbył się 6-7 grudnia w Bydgoszczy. Uczestnicy pracowali nad rozwiązaniami dla polskiej administracji, a zwycięskie zespoły otrzymały nagrody w wysokości 25 tys. zł. Kluczowym celem wydarzenia było wdrożenie najlepszych projektów w instytucjach publicznych.

W skrócie:

  • 1500 uczestników z całej Polski
  • 24-godzinny maraton programowania w Bydgoszczy
  • 25 tys. zł nagrody dla zwycięskich zespołów
  • Projekty dla administracji i spółek Skarbu Państwa
  • Realne wdrożenia najlepszych rozwiązań

Dlaczego to ważne?

HackNation 2025 to jedno z największych wydarzeń technologicznych w Polsce, skierowane do specjalistów IT, startupów i zespołów produktowych. Wydarzenie zgromadziło ponad 1500 osób, które przez 24 godziny pracowały nad rozwiązaniami dla administracji publicznej, spółek Skarbu Państwa oraz służb ratowniczych. Projekty obejmowały m.in. cyfrowe zabezpieczenie strażaków, lokalizowanie zgubionych przedmiotów i automatyczne anonimizowanie korespondencji cyfrowej.

Najbardziej zaskakującym elementem HackNation była liczba uczestników – 1500 osób to rekord dla tego typu wydarzeń w Polsce. Dodatkowo, każda nagroda dla zwycięskiego zespołu wynosiła 25 tys. zł, co stanowi znaczący impuls do wdrażania innowacji w sektorze publicznym. Organizatorzy podkreślili, że kluczowym celem jest praktyczne zastosowanie wypracowanych rozwiązań, a nie tylko tworzenie prototypów.

Jakie zadania realizowali uczestnicy HackNation 2025?

Uczestnicy HackNation 2025 pracowali nad zadaniami zgłoszonymi przez instytucje publiczne i spółki Skarbu Państwa. Przykładowo, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zaproponowała "Cyfrowy nieśmiertelnik" – technologię wspierającą bezpieczeństwo strażaków w miejscach bez zasięgu sieci i GPS. Centralny Port Komunikacyjny przygotował zadanie "Chmura pod kontrolą", polegające na stworzeniu algorytmu do oceny postępu prac budowlanych i wykrywania rozbieżności względem projektu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zleciło opracowanie technologii do prognozowania zmian geopolitycznych i społecznych w ramach zadania "Scenariusze jutra". Totalizator Sportowy przygotował wyzwanie "Gaming: Los Decyduje", związane z tworzeniem gier. Krajowa Administracja Skarbowa zaproponowała dwa zadania: "Wyszukiwarka anomalii" do wykrywania przemytu na zdjęciach RTG pojazdów oraz projekt nadzoru nad legalnością zakładów wzajemnych online.

Jakie korzyści przynosi HackNation polskiej administracji?

HackNation 2025 umożliwia szybkie testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w polskich urzędach i spółkach Skarbu Państwa. Każdy projekt odpowiada na konkretne potrzeby zgłoszone przez administrację, co zwiększa szanse na praktyczne zastosowanie. Zwycięskie zespoły otrzymały po 25 tys. zł, ale najważniejszą korzyścią jest możliwość współpracy z państwem i wdrożenia swojego rozwiązania w realnym środowisku.

"HackNation nie ma być tylko dobrą zabawą. To wydarzenie o charakterze wdrożeniowym. Dajemy uczestnikom konkretne wyzwania i problemy oraz otwieramy przed nimi drzwi, umożliwiające zastosowanie wypracowanych rozwiązań. Nie chodzi nam więc o efektowny prototyp, ale o systemy czy aplikacje, które mogą trafić do urzędów i spółek" – Rafał Rosiński, wiceminister cyfryzacji.

Wydarzenie jest także okazją dla startupów i zespołów technologicznych do przetestowania swoich pomysłów oraz wejścia we współpracę z administracją publiczną. Organizatorzy zapewniają, że najlepsze projekty nie trafią do szuflady, lecz zostaną wdrożone.

Szerszy kontekst

Według GUS, 2023, w Polsce działa ponad 100 tys. specjalistów IT, a sektor technologiczny odpowiada za około 8% PKB. Inne hackatony, takie jak GovTech Polska czy HackYeah, również przyciągają setki uczestników, jednak HackNation 2025 wyróżnia się skalą i bezpośrednim ukierunkowaniem na potrzeby administracji publicznej.

Warto zapamiętać:

  • 1500 uczestników pracowało nad realnymi problemami administracji
  • Zwycięskie zespoły otrzymały po 25 tys. zł
  • Wydarzenie miało charakter wdrożeniowy, nie tylko konkursowy
  • Projekty obejmowały bezpieczeństwo, cyfryzację i analitykę
  • Najlepsze rozwiązania mają trafić do urzędów i spółek Skarbu Państwa

HackNation 2025 w Bydgoszczy to rekordowy maraton programowania, który zgromadził ponad 1500 uczestników i skoncentrował się na realnych potrzebach polskiej administracji. Wydarzenie zorganizowało Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz oraz Krajową Administracją Skarbową. 

