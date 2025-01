Groclin, polski producent rowerów wodorowych poszukuje inwestora - w planach nowe modele urządzeń

Plany rozwojowe i poszukiwanie inwestora

Groclin, jako jedyny producent rowerów wodorowych w Polsce, intensywnie pracuje nad rozwojem swojej oferty. Firma prowadzi obecnie wstępne rozmowy z potencjalnymi inwestorami, zarówno aniołami biznesu, jak i funduszami inwestycyjnymi. Celem jest pozyskanie finansowania w wysokości do 1,5 mln euro.

Jako lider rynku rowerów wodorowych, Groclin od samego początku stawia na innowacyjność i zrównoważony rozwój. Dążymy do tego, aby nasze produkty nie tylko odpowiadały na rosnące potrzeby użytkowników, ale także stanowiły krok w stronę bardziej ekologicznych rozwiązań transportowych. Poszukujemy inwestora, który podziela naszą pasję do rozwoju mikromobilności i wspólnie z nami chce kreować przyszłość transportu, w której technologia, komfort i ekologia idą w parze. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój naszej oferty, wprowadzając nowe, innowacyjne modele rowerów elektrycznych i wodorowych, które będą odpowiadać na potrzeby rynku - podkreśla Michał Seidel, prezes spółki.

Do czasu znalezienia inwestora, działalność spółki jest finansowana ze środków głównego udziałowca, co pozwala na kontynuację prac rozwojowych i przygotowanie do dynamicznego wzrostu.

Innowacyjne rozwiązania w obszarze mikromobilności

Obecna oferta Groclina obejmuje miejskie rowery wodorowe wyposażone w wydajne ogniwa paliwowe. Ta innowacyjna technologia przekształca wodór w czystą energię elektryczną, zapewniając:

Ekologiczną i płynną jazdę

Minimalizację wpływu na środowisko

Alternatywę dla tradycyjnych pojazdów spalinowych

Rozwiązanie problemu utylizacji baterii litowo-jonowych

Firma współpracuje ze szwajcarskimi dostawcami unikalnej technologii wodorowej, co pozwala na wprowadzanie zaawansowanych rozwiązań technicznych w produkowanych pojazdach.

Perspektywy rozwoju rynku rowerów wodorowych

Planowane inwestycje mają umożliwić wprowadzenie nowych modeli rowerów, w tym:

Rowerów cargo do transportu towarów

Specjalistycznych jednośladów dla kurierów

Udoskonalonych wersji miejskich rowerów wodorowych

Rozwój technologii wodorowej w transporcie miejskim przekłada się na konkretne korzyści dla użytkowników końcowych. Przede wszystkim oznacza dostęp do bardziej ekologicznych środków transportu, które nie generują szkodliwych emisji i są przyjazne dla środowiska.