Gotowe mieszkania od 279 tys. zł w 2025 roku - gdzie kupić bez czekania

W skrócie:

Najtańsze gotowe mieszkanie za 279 tys. zł w Gliwicach

Ceny od 7731 zł za mkw. w małych miastach

Kawalerki dominują w ofercie gotowych lokali

Wrocław oferuje największy wybór ukończonych projektów

Warszawa - gotowe mieszkania od 467 tys. zł

Szczecin ma najniższe ceny wśród dużych miast

Dlaczego warto kupić gotowe mieszkanie?

Gotowe mieszkania pozwalają na natychmiastowe wprowadzenie się bez ryzyka opóźnień budowy. Według danych z rynku, około 15-20% projektów deweloperskich doświadcza opóźnień przekraczających 6 miesięcy.

Kupno gotowego lokalu eliminuje ten problem i umożliwia dokładne obejrzenie mieszkania przed zakupem.

Najciekawszą ofertą na rynku jest 26-metrowa kawalerka w gliwickiej inwestycji Ogrody Andersa za 279 tys. zł, co daje cenę 10 730 zł za mkw. To jeden z najniższych wskaźników ceny za metr kwadratowy wśród gotowych mieszkań w aglomeracjach miejskich.

Dla porównania, podobnej wielkości lokal w centrum Warszawy kosztuje ponad 950 tys. zł.

Które miasta oferują najtańsze gotowe mieszkania?

Najtańsze gotowe mieszkania znajdują się w mniejszych miastach Śląska i okolicach większych aglomeracji.

W Chorzowie kawalerka o powierzchni 47 mkw. kosztuje 366 tys. zł, co daje 7731 zł za mkw.

W Szczecinie ceny zaczynają się od 427 tys. zł za 41-metrowe mieszkanie.

Łódź oferuje kawalerki od 304 tys. zł za 26 mkw.

W Poznaniu podobny lokal jak w Łodzi kosztuje 396 tys. zł.

Wrocław prezentuje szeroką gamę cenową - od 473 tys. zł za 27-metrową kawalerkę w Port Popowice do ponad 690 tys. zł za większe mieszkania w centrum.

Gdańsk i Gdynia należą do najdroższych rynków - gotowe mieszkania zaczynają się od 455 tys. zł za 33 mkw. w Gdańsku i 899 tys. zł za 48 mkw. w Gdyni.

Różnica wynika z lokalizacji - gdyńskie mieszkania znajdują się w prestiżowych dzielnicach nadmorskich.

Jakie mieszkania dominują w ofercie gotowych lokali?

Kawalerki i mieszkania dwupokojowe stanowią około 70% oferty gotowych mieszkań na rynku pierwotnym. Powierzchnie wahają się od 26 mkw. do 50 mkw., z przewagą lokali 30-40 mkw. Większe mieszkania trzypokojowe są rzadkością w ofercie "od ręki".

Deweloperzy tłumaczą to strategią sprzedaży - większe mieszkania sprzedają się szybciej na etapie budowy, podczas gdy kawalerki często pozostają jako ostatnie dostępne lokale.

Inwestorzy kupujący pod wynajem preferują mniejsze mieszkania, które łatwiej wynająć w centrach miast.

Wyjątkiem są projekty premium, gdzie dostępne są apartamenty powyżej 70 mkw. W warszawskim projekcie Sady Żoliborz trzypokojowy apartament o powierzchni 78 mkw. kosztuje 1,886 mln zł, co daje 24 180 zł za mkw.

Czy ceny gotowych mieszkań różnią się od przedsprzedaży?

Ceny gotowych mieszkań są zazwyczaj wyższe o 5-15% od cen z etapu przedsprzedaży tego samego projektu. Deweloperzy argumentują to wyższymi kosztami finansowania i utrzymania niezamieszkanych lokali. Niektórzy oferują jednak promocje na ostatnie mieszkania, aby przyspieszyć sprzedaż.

Lokum Deweloper wprowadza np. comiesięczne promocje na gotowe mieszkania, oferując rabaty lub dodatkowe wyposażenie w cenie. Z kolei BPI Real Estate Poland ma promocyjne ceny w warszawskiej Chmielnej Duo - od 952 tys. zł za 31 mkw., co przy standardowych cenach w tej lokalizacji stanowi oszczędność około 10%.

Polski rynek mieszkań w danych GUS i NBP

Według GUS za III kwartał 2024, oddano do użytkowania 158 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 8,2% rok do roku.

Oznacza to większą dostępność gotowych lokali na rynku pierwotnym.

Według NBP za listopad 2024, średnia wartość kredytu mieszkaniowego wyniosła 438 tys. zł, co pokazuje, że najtańsze gotowe mieszkania mieszczą się w zasięgu przeciętnego kredytobiorcy.

Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych utrzymuje się na poziomie 7,5-8,5%.

Warto zapamiętać:

Najtańsze gotowe mieszkania kosztują poniżej 300 tys. zł w mniejszych miastach

Śląsk oferuje najlepszy stosunek ceny do lokalizacji

Kawalerki stanowią większość dostępnych gotowych mieszkań

Ceny w Warszawie przekraczają 30 tys. zł za mkw. w centrum

Wrocław ma największą różnorodność cenową gotowych lokali

Szczecin to najtańsze duże miasto dla kupujących mieszkania

Rynek gotowych mieszkań w Polsce oferuje szerokie spektrum cenowe - od przystępnych lokali w mniejszych miastach po luksusowe apartamenty w stolicach województw. Kupujący mogą znaleźć mieszkanie odpowiadające ich budżetowi, szczególnie jeśli rozważą lokalizacje poza ścisłymi centrami największych miast.

Źródło: serwis nieruchomości dompress.pl