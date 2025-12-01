Gotowe mieszkania od 279 tys. zł w 2025 roku - gdzie kupić bez czekania

Najtańsze gotowe mieszkania w Polsce kosztują obecnie od 279 tys. zł za 26-metrową kawalerkę w Gliwicach. Deweloperzy oferują lokale do natychmiastowego odbioru w cenach od 7731 zł za mkw. w mniejszych miastach do ponad 30 tys. zł za mkw. w centrum Warszawy. Największy wybór gotowych mieszkań znajduje się we Wrocławiu, Warszawie i na Śląsku.
W skrócie:
Gotowe mieszkania pozwalają na natychmiastowe wprowadzenie się bez ryzyka opóźnień budowy. Według danych z rynku, około 15-20% projektów deweloperskich doświadcza opóźnień przekraczających 6 miesięcy.
Najciekawszą ofertą na rynku jest 26-metrowa kawalerka w gliwickiej inwestycji Ogrody Andersa za 279 tys. zł, co daje cenę 10 730 zł za mkw. To jeden z najniższych wskaźników ceny za metr kwadratowy wśród gotowych mieszkań w aglomeracjach miejskich.
Najtańsze gotowe mieszkania znajdują się w mniejszych miastach Śląska i okolicach większych aglomeracji.
Różnica wynika z lokalizacji - gdyńskie mieszkania znajdują się w prestiżowych dzielnicach nadmorskich.
Kawalerki i mieszkania dwupokojowe stanowią około 70% oferty gotowych mieszkań na rynku pierwotnym. Powierzchnie wahają się od 26 mkw. do 50 mkw., z przewagą lokali 30-40 mkw. Większe mieszkania trzypokojowe są rzadkością w ofercie "od ręki".
Deweloperzy tłumaczą to strategią sprzedaży - większe mieszkania sprzedają się szybciej na etapie budowy, podczas gdy kawalerki często pozostają jako ostatnie dostępne lokale.
Wyjątkiem są projekty premium, gdzie dostępne są apartamenty powyżej 70 mkw. W warszawskim projekcie Sady Żoliborz trzypokojowy apartament o powierzchni 78 mkw. kosztuje 1,886 mln zł, co daje 24 180 zł za mkw.
Ceny gotowych mieszkań są zazwyczaj wyższe o 5-15% od cen z etapu przedsprzedaży tego samego projektu. Deweloperzy argumentują to wyższymi kosztami finansowania i utrzymania niezamieszkanych lokali. Niektórzy oferują jednak promocje na ostatnie mieszkania, aby przyspieszyć sprzedaż.
Lokum Deweloper wprowadza np. comiesięczne promocje na gotowe mieszkania, oferując rabaty lub dodatkowe wyposażenie w cenie. Z kolei BPI Real Estate Poland ma promocyjne ceny w warszawskiej Chmielnej Duo - od 952 tys. zł za 31 mkw., co przy standardowych cenach w tej lokalizacji stanowi oszczędność około 10%.
Według GUS za III kwartał 2024, oddano do użytkowania 158 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 8,2% rok do roku.
Według NBP za listopad 2024, średnia wartość kredytu mieszkaniowego wyniosła 438 tys. zł, co pokazuje, że najtańsze gotowe mieszkania mieszczą się w zasięgu przeciętnego kredytobiorcy.
Rynek gotowych mieszkań w Polsce oferuje szerokie spektrum cenowe - od przystępnych lokali w mniejszych miastach po luksusowe apartamenty w stolicach województw. Kupujący mogą znaleźć mieszkanie odpowiadające ich budżetowi, szczególnie jeśli rozważą lokalizacje poza ścisłymi centrami największych miast.
Źródło: serwis nieruchomości dompress.pl
