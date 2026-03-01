Glovo zbierało skany dowodów osobistych klientów - kara prawie 5,9 mln zł od UODO

Zamawiasz jedzenie przez aplikację, a firma żąda skanu Twojego dowodu osobistego? Dokładnie tak postępowała platforma Glovo wobec użytkowników podejrzewanych o oszustwa. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski uznał tę praktykę za bezprawną i nałożył na spółkę Restaurant Partner Polska karę w wysokości 5 898 064 zł - jedną z wyższych kar RODO w Polsce w ostatnich miesiącach.
Sprawa wyszła na jaw po kontroli przeprowadzonej przez UODO w październiku 2022 r. w siedzibie spółki. Organ nadzorczy zbadał, w jaki sposób Restaurant Partner Polska - operator aplikacji Glovo - przetwarza dane użytkowników.
Okazało się, że w sytuacjach podejrzenia oszustwa spółka wymagała od klientów przesłania skanu lub zdjęcia dowodu osobistego albo paszportu. Takie żądanie mogło pojawić się m.in. gdy kurier zgłaszał próbę kradzieży zamówienia, użycie fałszywych pieniędzy, niezgodność danych karty płatniczej z danymi użytkownika, a nawet podejrzenie, że przesyłka może zawierać nielegalne substancje.
Problem w tym, że skan dowodu osobistego to kopalnia danych - imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres, wizerunek, seria i numer dokumentu. Restaurant Partner Polska zbierała wszystkie te informacje, choć do weryfikacji tożsamości wystarczyłoby znacznie mniej.
Spółka broniła się, powołując się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora. Argumentowała, że weryfikacja tożsamości w przypadkach podejrzeń o oszustwo jest takim właśnie uzasadnionym interesem, a żądanie dokumentu stosowano wyjątkowo.
Prezes UODO odrzucił tę argumentację. W decyzji z 19 lutego 2026 r. (sygn. DKN.5112.33.2022) wskazał, że kopiowanie dokumentów tożsamości mogą stosować wyłącznie konkretne podmioty wskazane w przepisach - np. instytucje objęte ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Platforma dostawcza do tego grona nie należy.
Co więcej, organ nadzorczy podkreślił, że dowód osobisty i paszport to dokumenty publiczne pierwszej kategorii, objęte szczególnym reżimem ochronnym na mocy ustawy o dokumentach publicznych z 2018 r. Przeciwdziałanie oszustwom - choćby rzeczywistym - nie może odbywać się kosztem naruszenia zasady minimalizacji danych.
Jak wiadomo z praktyki orzeczniczej UODO, kwestia nadmiarowego ujawniania danych osobowych prowadzi do wysokich kar niezależnie od tego, kto dopuszcza się naruszenia.
Prezes UODO stwierdził naruszenie trzech zasad RODO jednocześnie: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a), minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c) oraz rozliczalności (art. 5 ust. 2).
|Czynnik
|Szczegóły
|Kwota kary
|5 898 064 zł
|Naruszone przepisy
|Art. 5 ust. 1 lit. a i c, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 RODO
|Okres naruszenia
|Od lipca 2019 r. (ponad 6 lat)
|Skala oddziaływania
|Ponad 3,4 mln aktywnych użytkowników w Polsce
|Dodatkowy nakaz
|Zaprzestanie zbierania skanów i usunięcie zebranych danych w ciągu 30 dni
Na wymiar kary wpłynęły przede wszystkim: długi okres trwania naruszenia (od lipca 2019 r.), potencjalnie ogromna skala - baza ponad 3,4 mln aktywnych użytkowników - oraz realne ryzyko szkody niemajątkowej. Użytkownicy mogli odczuwać uzasadnioną obawę przed utratą kontroli nad swoimi danymi i kradzieżą tożsamości.
Nie. Prezes UODO jednoznacznie stwierdził, że Restaurant Partner Polska (operator Glovo) nie ma podstawy prawnej do pozyskiwania skanów ani zdjęć dowodów osobistych lub paszportów użytkowników aplikacji. Takie uprawnienia przysługują wyłącznie podmiotom wskazanym w konkretnych ustawach.
Kara wynosi 5 898 064 zł. Decyzja z 19 lutego 2026 r. jest na razie nieprawomocna - spółka może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Spółka otrzymała nakaz usunięcia zebranych w ten sposób danych w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji. Możesz też samodzielnie złożyć wniosek o usunięcie danych do inspektora ochrony danych Restaurant Partner Polska, powołując się na art. 17 RODO (prawo do bycia zapomnianym).
Kopiowanie dokumentów tożsamości jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieje do tego wyraźna podstawa ustawowa. Dotyczy to m.in. instytucji finansowych objętych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Aplikacja do zamawiania jedzenia taką instytucją nie jest.
