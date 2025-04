Gdzie w internecie dodać ogłoszenia sprzedaży za darmo?

W tym tekście podzielę się moimi doświadczeniami - gdzie próbowałem zamieścić ogłoszenia, z jakimi kosztami się to wiązało, a także gdzie ostatecznie udało mi się znaleźć portal, który naprawdę pozwala dodać ogłoszenie za darmo i jeszcze zwiększa jego zasięg dzięki papierowej gazecie.

Ile kosztuje dodanie ogłoszenia na popularnych portalach?

Na początku oczywiście sprawdziłem najpopularniejsze serwisy. Zacząłem od OLX, bo chyba każdy, kto coś sprzedaje, tam zagląda. I rzeczywiście - można dodać jedno darmowe ogłoszenie w niektórych kategoriach, ale gdy tylko chciałem wystawić kolejne albo poprawić jego widoczność, trzeba było zapłacić. Ceny? Od około 10 zł do nawet 50 zł za pojedyncze ogłoszenie, w zależności od kategorii i lokalizacji. Promocje, jak podbicia czy wyróżnienia, kosztują dodatkowo.

Na Gratce sytuacja była podobna. Dodanie ogłoszenia w kategorii nieruchomości czy motoryzacji wiązało się z opłatą od 29 zł wzwyż. Sprzedajemy.pl teoretycznie pozwala na darmowe ogłoszenia, ale bez płatnej promocji ciężko było liczyć na jakąkolwiek większą liczbę wyświetleń.

Facebook Marketplace wydawał się szansą na darmowe wystawienie auta, ale tam z kolei konkurencja jest ogromna, a brak moderacji sprawia, że łatwo zginąć w tłumie podobnych ofert.

Po kilku takich próbach zacząłem mieć wrażenie, że w dzisiejszych czasach naprawdę trudno dodać ogłoszenie za darmo i jeszcze liczyć na jakiekolwiek efekty.

Moje doświadczenia z szukaniem skutecznych i darmowych ogłoszeń

Po kilku rozczarowaniach trafiłem na posrednik.pl - portal, o którym wcześniej słyszałem, ale nie miałem okazji korzystać. Postanowiłem spróbować i nie zawiodłem się.

Dodanie ogłoszenia na posrednik.pl było naprawdę darmowe. Nie chodzi tu o „darmowe wystawienie tylko 1 ogłoszenia", tylko o pełną, bezpłatną publikację, bez żadnych ukrytych opłat. Co więcej, dostałem możliwość zaznaczenia, aby moje ogłoszenie zostało też opublikowane w papierowej wersji gazety, która dociera do całego Śląska i jest bezpośrednio dostępne w wielu miastach takich jak Częstochowa, Katowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Gliwice i wielu innych miastach.

Dla mnie to był ogromny plus. W dzisiejszych czasach internet jest przepełniony ofertami, ale wielu ludzi - szczególnie starszych - nadal czyta lokalne gazety. Dzięki temu moje ogłoszenie miało szansę trafić także do tych, którzy rzadziej korzystają z sieci.

Dodanie ogłoszenia zajęło mi kilka minut. Formularz był prosty, a ogłoszenie zostało szybko opublikowane, zarówno w internecie, jak i - co dla mnie najważniejsze - w papierowej gazecie, bez dodatkowych kosztów.

posrednik.pl - lokalny portal ogłoszeń z ogłoszeniem w gazetce

Posrednik.pl to nie jest kolejny masowy portal ogłoszeniowy, gdzie Twoje ogłoszenie znika w tłumie tysięcy innych. To serwis nastawiony na rynek lokalny, który rzeczywiście daje szansę na skuteczne dotarcie do odbiorców.

Ogłoszenia są moderowane, więc całość wygląda profesjonalnie, a dzięki współpracy z gazetą papierową, masz możliwość trafić zarówno do użytkowników internetu, jak i osób, które nadal szukają ofert w prasie.

Portal jest świetnym rozwiązaniem, jeśli:

chcesz sprzedać samochód, nieruchomość czy inny przedmiot,

szukasz pracownika lub sam szukasz pracy,

prowadzisz lokalną firmę i chcesz dotrzeć do klientów z regionu,

organizujesz wydarzenie i potrzebujesz lokalnej reklamy.

Wszystko to - co warte podkreślenia - bez opłat i ukrytych kosztów.

Podsumowanie

Jeśli masz coś na sprzedaż albo szukasz pracownika i nie chcesz wydawać pieniędzy na kolejne ogłoszenia w dużych serwisach, posrednik.pl będzie naprawdę dobrą opcją. W świecie, gdzie większość rzeczy kosztuje, możliwość darmowego wystawienia ogłoszenia i dotarcia zarówno do internautów, jak i czytelników gazet, to ogromna wartość.

Ja przekonałem się na własnej skórze, że czasem warto zejść z utartych ścieżek i postawić na sprawdzoną lokalną siłę.

Ilustracja i treść: materiał partnera