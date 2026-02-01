Fundusze unijne dla firm w 2026 - 133 konkursy na 16 mld zł do marca

W skrócie:

133 konkursy o dofinansowanie do 17 marca 2026

Budżet stycznia: prawie 16 mld zł

Polska otrzyma 180 mld zł z UE w 2026

Nowe nabory STEP od kwietnia 2026

Rekordowa pula środków dla przedsiębiorców w pierwszym kwartale

Według danych z portalu funduszy europejskich, w styczniu 2026 roku dostępnych jest 133 konkursy:

27 z programów krajowych,

85 z programów regionalnych,

17 z programów Interreg

oraz 4 z Krajowego Planu Odbudowy.

Łączny budżet tych naborów wynosi prawie 16 mld zł.

Kluczowe terminy przypadają na 20 stycznia - 17 marca 2026 roku. W tym okresie przedsiębiorcy mogą aplikować o wsparcie w ramach inicjatywy Platformy Technologii Strategicznych STEP, która finansuje projekty innowacyjne. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła również nabór na Platformy startowe z budżetem 30 mln zł.

"180 mld zł: 120 mld z KPO i 60 mld z innych funduszy UE spłynie do Polski we właśnie rozpoczynającym się 2026 r. To absolutny rekord od czasu, kiedy weszliśmy do Unii" - przekazała minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Dla porównania, w obecnej perspektywie finansowej 2021-2027 Polska otrzymała alokację na poziomie ok. 112 mld euro. Wzrost środków w 2026 roku wynika z przyspieszenia wypłat z KPO oraz intensyfikacji naborów w programach krajowych i regionalnych.

Jakie programy startują w drugiej połowie 2026 roku

Od kwietnia 2026 roku ruszają kluczowe nabory w ramach programu STEP. Harmonogram opublikowany przez PARP przewiduje trzy obszary tematyczne:

Biotech (14 kwietnia - 17 czerwca),

(14 kwietnia - 17 czerwca), Digital & Deeptech (1 czerwca - 31 lipca),

(1 czerwca - 31 lipca), Cleantech (6 lipca - 7 września).

Każdy obszar ma dwie ścieżki: Innowacyjność oraz Strategiczna Niezależność.

Projekty inwestycyjne w ramach STEP będą przyjmowane:

od 23 kwietnia do 18 czerwca (Biotech),

od 21 maja do 16 lipca (Digital & Deeptech)

oraz od 16 czerwca do 11 sierpnia (Cleantech).

Maksymalne dofinansowanie dla startupów w komponencie IIa wynosi 600 tys. zł.

W programach regionalnych warto obserwować konkurs na transformację terenów poprzemysłowych (1 marca - 30 czerwca 2026), który wspiera rozwój usług turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych. Dofinansowanie obejmuje zakup aktywów trwałych, roboty budowlane i szkolenia, ale wyklucza działalność produkcyjną.

Co się zmieni po 2026 roku - nowa perspektywa finansowa

Twierdzenie, że 2026 to ostatni rok z dużą liczbą konkursów, wymaga weryfikacji. Obecna perspektywa finansowa UE obowiązuje do 2027 roku, a nowa - na lata 2028-2034 - przewiduje dla Polski rekordową alokację 123,3 mld euro, o ponad 30 mld euro więcej niż dla Francji.

Zmieni się jednak filozofia wydawania funduszy.

W nowym budżecie nie przewidziano odrębnej polityki spójności w tradycyjnej formie. Środki będą dystrybuowane przez rządy krajowe w ramach Krajowych i Regionalnych Planów Partnerstwa, do których trafi 865 mld euro. Oznacza to mniej programów, ale większą elastyczność i prostsze procedury aplikacyjne.

Więcej o funduszach unijnych w DI

Ostatnie wnioski o płatność z KPO (ósmy i dziewiąty) zostaną złożone w 2026 roku. Pieniądze z tych wniosków spłyną do Polski w sierpniu i grudniu 2026 roku.

Dotychczas w ramach KPO Polska otrzymała 93 mld zł.

Na co uważać przy aplikowaniu o fundusze

Przedsiębiorcy planujący aplikację powinni zwrócić uwagę na kilka kwestii:

Terminy naborów są sztywne - opóźnienie o jeden dzień dyskwalifikuje wniosek

Projekty inwestycyjne w konkursach regionalnych nie mogą mieć charakteru produkcyjnego

Duże przedsiębiorstwa mogą startować tylko w konsorcjach - nabory indywidualne nie są planowane

Procedury aplikacyjne w programach międzynarodowych są bardziej skomplikowane niż w krajowych

Warto również monitorować zmiany regulacyjne. Od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie system ROP (rozszerzona odpowiedzialność producenta) oraz mechanizm CBAM (podatek węglowy na granicy), które zwiększają koszty operacyjne firm. Fundusze unijne mogą częściowo zrekompensować te obciążenia poprzez wsparcie zielonej transformacji.

Warto zapamiętać

Kluczowe nabory kończą się 17 marca 2026 - weryfikuj terminy na bieżąco

Polska otrzyma rekordowe 180 mld zł z UE w 2026, ale po 2027 zmieni się system dystrybucji

Programy STEP od kwietnia oferują wsparcie dla innowacji w trzech obszarach tematycznych

Nowa perspektywa 2028-2034 przyniesie prostsze procedury, ale mniej wyspecjalizowanych programów

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, gov.pl, Business Insider Polska

Foto: Freepik