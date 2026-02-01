Fundusze unijne dla firm w 2026 - 133 konkursy na 16 mld zł do marca

W styczniu 2026 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski w 133 konkursach na łączną kwotę prawie 16 mld zł. Nabory obejmują wsparcie dla innowacji, zielonej transformacji i rozwoju startupów. Termin składania wniosków w kluczowych programach upływa 17 marca 2026 roku.
W skrócie:
Według danych z portalu funduszy europejskich, w styczniu 2026 roku dostępnych jest 133 konkursy:
Łączny budżet tych naborów wynosi prawie 16 mld zł.
Kluczowe terminy przypadają na 20 stycznia - 17 marca 2026 roku. W tym okresie przedsiębiorcy mogą aplikować o wsparcie w ramach inicjatywy Platformy Technologii Strategicznych STEP, która finansuje projekty innowacyjne. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła również nabór na Platformy startowe z budżetem 30 mln zł.
"180 mld zł: 120 mld z KPO i 60 mld z innych funduszy UE spłynie do Polski we właśnie rozpoczynającym się 2026 r. To absolutny rekord od czasu, kiedy weszliśmy do Unii" - przekazała minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Dla porównania, w obecnej perspektywie finansowej 2021-2027 Polska otrzymała alokację na poziomie ok. 112 mld euro. Wzrost środków w 2026 roku wynika z przyspieszenia wypłat z KPO oraz intensyfikacji naborów w programach krajowych i regionalnych.
Od kwietnia 2026 roku ruszają kluczowe nabory w ramach programu STEP. Harmonogram opublikowany przez PARP przewiduje trzy obszary tematyczne:
Każdy obszar ma dwie ścieżki: Innowacyjność oraz Strategiczna Niezależność.
Projekty inwestycyjne w ramach STEP będą przyjmowane:
Maksymalne dofinansowanie dla startupów w komponencie IIa wynosi 600 tys. zł.
W programach regionalnych warto obserwować konkurs na transformację terenów poprzemysłowych (1 marca - 30 czerwca 2026), który wspiera rozwój usług turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych. Dofinansowanie obejmuje zakup aktywów trwałych, roboty budowlane i szkolenia, ale wyklucza działalność produkcyjną.
Twierdzenie, że 2026 to ostatni rok z dużą liczbą konkursów, wymaga weryfikacji. Obecna perspektywa finansowa UE obowiązuje do 2027 roku, a nowa - na lata 2028-2034 - przewiduje dla Polski rekordową alokację 123,3 mld euro, o ponad 30 mld euro więcej niż dla Francji.
Zmieni się jednak filozofia wydawania funduszy.
W nowym budżecie nie przewidziano odrębnej polityki spójności w tradycyjnej formie. Środki będą dystrybuowane przez rządy krajowe w ramach Krajowych i Regionalnych Planów Partnerstwa, do których trafi 865 mld euro. Oznacza to mniej programów, ale większą elastyczność i prostsze procedury aplikacyjne.
Ostatnie wnioski o płatność z KPO (ósmy i dziewiąty) zostaną złożone w 2026 roku. Pieniądze z tych wniosków spłyną do Polski w sierpniu i grudniu 2026 roku.
Dotychczas w ramach KPO Polska otrzymała 93 mld zł.
Przedsiębiorcy planujący aplikację powinni zwrócić uwagę na kilka kwestii:
Warto również monitorować zmiany regulacyjne. Od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie system ROP (rozszerzona odpowiedzialność producenta) oraz mechanizm CBAM (podatek węglowy na granicy), które zwiększają koszty operacyjne firm. Fundusze unijne mogą częściowo zrekompensować te obciążenia poprzez wsparcie zielonej transformacji.
Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, gov.pl, Business Insider Polska
Foto: Freepik
Polecamy:
Aukcje
|
Praca w IT
|
Bukmacherzy
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
1,4 mln dzieci w Polsce w social mediach mimo zakazu - nowa ustawa podniesie limit wiekowy
|
|
fot. cookie_studio
|
fot. Freepik
|
fot. Freepik
|
|
fot. gpointstudio
Stopka:
© 1998-2026 Dziennik Internautów Sp. z o.o.