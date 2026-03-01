Fiskus zwlekał latami, podatnik płacił. NSA: należą ci się odsetki

NSA w pierwszym merytorycznym orzeczeniu kończącym postępowanie tego rodzaju potwierdził, że podatnicy, którzy w latach 2018–2021 limitowali koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT, a następnie otrzymali nadpłaty podatku wskutek uzyskania decyzji APA, mają prawo do dodatkowego oprocentowania tych nadpłat za cały okres oczekiwania. Informację o wyroku opublikował EY (Ernst & Young), firma doradcza reprezentująca podatnika w tej sprawie.

NSA i wyrok ws. oprocentowania nadpłat APA: co dokładnie orzeczono?

APA, czyli uprzednie porozumienie cenowe (ang. Advance Pricing Agreement), to decyzja Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzająca, że ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą arm's length – czyli takimi, jakie ustaliłyby podmioty niezależne.

Dla wielu spółek uzyskanie APA pozwalało na pełne zaliczenie do kosztów wydatków na usługi niematerialne (np. licencje, opłaty za zarządzanie), które bez porozumienia podlegały limitowaniu na podstawie art. 15e ustawy o CIT.

Problem w tym, że art. 15e CIT obowiązywał w latach 2018–2021 i przez cały ten czas firmy czekały w kolejce na decyzje. KAS wydała w latach 2018–2024 łącznie 469 APA na 739 złożonych wniosków, z czego ponad 75% zawartych porozumień dotyczyło właśnie ograniczeń z art. 15e.

Na początku 2024 r. blisko 60% wszystkich postępowań w toku nadal obejmowało wnioski związane z tym przepisem – wynika z II edycji raportu KAS z marca 2025 r.

NSA stwierdził, że brak wyraźnych przepisów regulujących oprocentowanie nadpłat za okres oczekiwania na APA stanowi tzw. lukę aksjologiczną – czyli lukę sprzeczną z wartościami przyjętymi przez ustawodawcę. Uzupełnienie tej luki w drodze analogii nakazuje przyznanie podatnikom dodatkowego oprocentowania. Sąd podkreślił przy tym, że zakaz stosowania analogii w prawie podatkowym odnosi się wyłącznie do nakładania obowiązków na podatnika – nie do przyznawania mu ochrony.

„Podatnicy nie mogą być obciążani negatywnymi konsekwencjami opóźnień leżących po stronie organów administracji" – stanowisko NSA przywołane w komunikacie EY.

Czy wyrok NSA ws. APA jest precedensem?

Argumentacja NSA o luce aksjologicznej i analogii nie jest nowa. Sąd stosował ją już wcześniej w innych kontekstach oprocentowania nadpłat – m.in. w wyroku z 7 marca 2025 r. (sygn. II FSK 904/22), dotyczącym oprocentowania nadpłaty po uchyleniu interpretacji indywidualnej, oraz w wyroku z 4 września 2024 r. (sygn. II FSK 1441/21), gdzie NSA wykluczył różnicowanie podatników w prawie do oprocentowania nadpłaty.

Nowością jest zastosowanie tej linii orzeczniczej konkretnie do kontekstu APA – co istotne.

Rynek usług odzyskiwania nadpłat CIT z tytułu art. 15e jest bardzo aktywny

Analogiczne usługi jak EY, oferują KPMG (która w kwietniu 2025 r. opublikowała własną analizę prawną i wygrała przed NSA wyrok III FSK 892/23 ws. zwrotu opłaty za APA), ALTO (promujące odzyskiwanie nadpłat CIT za usługi niematerialne od 2021 r.) oraz DZP, które wygrało przed NSA spór o oprocentowanie nadpłat WHT dla funduszy inwestycyjnych.

Poniżej zestawienie głównych firm doradczych aktywnych w tym segmencie:

Firma Aktywność w zakresie art. 15e / APA Kluczowe orzeczenie EY Reprezentowała podatnika w opisywanej sprawie; aktywnie promuje odzyskiwanie oprocentowania nadpłat CIT z art. 15e Wyrok NSA ws. APA (sygnatura nieujawniona) KPMG Analiza prawna (kwiecień 2025); odzyskiwanie oprocentowania nadpłat CIT z art. 15e NSA III FSK 892/23 – zwrot opłaty za APA ALTO Odzyskiwanie nadpłat CIT za usługi niematerialne (od 2021), analiza niezgodności art. 15e z prawem UE (wyrok TSUE C-484/19) TSUE C-484/19 (sprawa Lexel) DZP Spory o oprocentowanie nadpłat WHT dla funduszy inwestycyjnych NSA – pełne oprocentowanie WHT za cały okres od poboru do zwrotu

Jak odzyskać oprocentowanie nadpłaty CIT z tytułu APA? Kroki praktyczne

Jeśli Twoja firma składała wnioski o APA w związku z art. 15e CIT i w wyniku uzyskanej decyzji otrzymała zwrot nadpłaconego podatku za lata 2018–2021 – masz podstawy, by ubiegać się o dodatkowe oprocentowanie tej nadpłaty. Wyrok NSA otwiera drogę, ale sam w sobie nie działa automatycznie. Konieczne jest aktywne działanie.

Sprawdź, czy Twoja firma objęta jest zakresem wyroku – dotyczył on podatników limitujących koszty z art. 15e CIT w latach 2018–2021, którzy następnie uzyskali APA.



Zweryfikuj daty postępowania APA – ustal, ile rzeczywiście trwało postępowanie (od złożenia wniosku do wydania decyzji). Ustawowy termin wynosił 6 miesięcy; każdy miesiąc przekroczenia to potencjalna podstawa oprocentowania.



Oblicz potencjalną kwotę oprocentowania – oprocentowanie nadpłat wynosi tyle co odsetki ustawowe; przy wieloletnich opóźnieniach kwoty mogą być znaczące.



Złóż wniosek o stwierdzenie nadpłaty lub o wypłatę oprocentowania – do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać powołanie na linię orzeczniczą NSA stosującą analogię przy lukach aksjologicznych.



Skonsultuj się z doradcą podatkowym – brak sygnatury wyroku w komunikacie EY to sygnał ostrzegawczy. Przed złożeniem wniosku warto niezależnie zweryfikować orzeczenie w bazie wyroków NSA/WSA lub z pomocą doradcy.

Warto zapamiętać

NSA przyznał prawo do oprocentowania nadpłat CIT za czas oczekiwania na APA – mimo braku wyraźnych przepisów.

Wyrok dotyczy podatników limitujących koszty z art. 15e CIT w latach 2018–2021 – sprawdź, czy Twoja firma kwalifikuje się do ubiegania o oprocentowanie.

Na zwrot nie poczekasz automatycznie – konieczne jest aktywne złożenie wniosku do właściwego urzędu skarbowego.

Najczęstsze pytania

Czym jest APA i dlaczego dotyczyła art. 15e CIT?

APA (uprzednie porozumienie cenowe) to decyzja Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzająca rynkowy charakter cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Uzyskanie APA pozwalało firmom na pełne zaliczenie do kosztów wydatków na usługi niematerialne, które bez decyzji podlegały limitowaniu na podstawie art. 15e CIT obowiązującego w latach 2018–2021.

Jakie oprocentowanie należy się za opóźnienie w wydaniu APA?

NSA nakazał zastosowanie zasad oprocentowania nadpłat przez analogię. Konkretna stawka oprocentowania w opisywanym wyroku nie została ujawniona w komunikacie EY. Standardowo oprocentowanie nadpłat podatkowych w Polsce odpowiada stawce odsetek ustawowych określanych przez Ministra Finansów.

Czy wyrok NSA ws. APA wiąże wszystkich podatników automatycznie?

Nie – wyrok NSA formalnie wiąże jedynie w konkretnej sprawie, w której zapadł. Może jednak kształtować linię orzeczniczą i stanowić silny argument w analogicznych sprawach innych podatników. Każda firma musi złożyć własny wniosek i samodzielnie przejść przez postępowanie.

Ile czasu mam na złożenie wniosku o oprocentowanie nadpłaty CIT?

Roszczenia podatkowe podlegają przedawnieniu. Co do zasady, zobowiązania podatkowe z art. 15e CIT za lata 2018–2021 mogą zbliżać się do terminów przedawnienia. Warto skonsultować się z doradcą podatkowym niezwłocznie, aby nie stracić prawa do dochodzenia oprocentowania.

Czy art. 15e CIT był zgodny z prawem UE?

To osobna i nierozstrzygnięta kwestia. ALTO i inne kancelarie wskazywały na potencjalną niezgodność art. 15e CIT z unijną swobodą przedsiębiorczości, powołując się na wyrok TSUE C-484/19 w sprawie Lexel. Alert EY opisujący wyrok NSA ws. APA tego wątku nie porusza – ale podatnicy mogą rozważyć tę ścieżkę równolegle.

Źródła:

Komunikat prasowy EY – Alert podatkowy ws. wyroku NSA dot. oprocentowania nadpłat APA

II edycja Raportu KAS dot. uprzednich porozumień cenowych, marzec 2025

Baza orzeczeń NSA/WSA – orzeczenia.nsa.gov.pl (wyroki II FSK 904/22, II FSK 1441/21, III FSK 892/23, III SA/Wa 2751/24)

Analiza KPMG dot. oprocentowania nadpłat CIT z art. 15e, kwiecień 2025

Analizy ALTO dot. niezgodności art. 15e CIT z prawem UE (wyrok TSUE C-484/19, sprawa Lexel)

Foto: Freepik