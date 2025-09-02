Fałszywe przyciski POBIERZ - nowa metoda wyłudzania danych płatniczych

Poszukiwanie darmowych materiałów w internecie – od kolorowanek dla dzieci po wzory dokumentów – stało się codziennością dla milionów użytkowników. Jednak pozornie niewinna czynność pobierania plików może prowadzić do poważnych problemów finansowych. Jak rozpoznać oszukańcze mechanizmy i skutecznie się przed nimi chronić?
Schemat oszustwa oparty na podszywaniu się pod darmowe pobieranie plików charakteryzuje się charakterystyczną sekwencją działań. Użytkownik, poszukując konkretnego materiału, trafia na stronę oferującą pozornie bezpłatny dostęp do plików. Po przewinięciu strony w dół pojawia się wyraźnie oznaczony przycisk “Pobierz tutaj” lub podobny element graficzny sugerujący rozpoczęcie pobierania.
Kliknięcie takiego przycisku nie skutkuje jednak pobraniem oczekiwanego pliku. Zamiast tego użytkownik zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę, często profesjonalnie zaprojektowaną, która wymaga podania danych osobowych lub – co szczególnie niebezpieczne – informacji o karcie płatniczej.
Najczęściej spotykanymi materiałami wykorzystywanymi w tego typu oszustwach są:
Hist Docs prezentuje się jako platforma oferująca dostęp do dokumentów i filmów historycznych. Wizualnie strona sprawia wrażenie profesjonalnego serwisu edukacyjnego, co może uśpić czujność potencjalnych ofiar. Kluczowym elementem strategii tego serwisu jest oferowanie “darmowego” okresu próbnego.
Mechanizm działania opiera się na pozornie atrakcyjnej ofercie: dostęp do materiałów za symboliczną opłatę 0,01 euro przez pierwszą dobę. Warunkiem skorzystania z oferty jest jednak podanie pełnych danych karty płatniczej, co stanowi pierwszy sygnał ostrzegawczy dla świadomych użytkowników.
Reklamy prowadzące do Hist Docs często pojawiają się na stronach oferujących darmowe pobieranie, prezentując się jako naturalna część witryny. W rzeczywistości są to płatne ogłoszenia, celowo stylizowane na elementy oryginalnej strony.
Technicznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że to “model biznesowy”, ale sposób, w jaki wyłudzane są pieniądze wskazuje na czyste oszustwo. To typowa pułapka – ktoś poluje na Twoją nieuwagę i przy okazji wyciąga dane!
Elwira Charmuszko, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue
Po upływie 24-godzinnego okresu próbnego automatycznie aktywuje się płatna subskrypcja o wartości 49 euro miesięcznie – wynika z materiałów firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Opłaty pobierane są cyklicznie z podanej karty płatniczej, a anulowanie subskrypcji napotyka na celowo wprowadzone utrudnienia.
Dodatkowe problemy obejmują:
Skuteczne rozpoznanie potencjalnie oszukańczych stron wymaga zwrócenia uwagi na kilka kluczowych elementów. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy przycisk pobierania rzeczywiście należy do odwiedzanej witryny, czy może jest elementem zewnętrznej reklamy.
Wiarygodne serwisy oferujące darmowe materiały nie wymagają podawania danych karty płatniczej. Jeśli strona prosi o takie informacje w zamian za “darmowy” dostęp, należy to traktować jako wyraźny sygnał ostrzegawczy.
Przed kliknięciem w przycisk pobierania warto:
Internet oferuje liczne legalne i bezpieczne źródła darmowych materiałów. Oficjalne repozytoria, biblioteki cyfrowe i witryny instytucji edukacyjnych stanowią sprawdzone alternatywy dla podejrzanych serwisów komercyjnych.
Warto korzystać z:
Oszustwa oparte na fałszywych przyciskach pobierania wykorzystują naturalną tendencję użytkowników do szybkiego i bezkrytycznego klikania.
Kluczem do ochrony jest zachowanie czujności, weryfikacja źródeł oraz pamiętanie, że naprawdę darmowe usługi nie wymagają danych karty płatniczej.
W przypadku już zawartej niechcianej subskrypcji należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem w celu zastrzeżenia karty i podjąć działania zmierzające do anulowania usługi.
Możliwość zwrotu zależy od polityki banku i czasu, jaki upłynął od pierwszej transakcji. Najlepiej skontaktować się z bankiem niezwłocznie po odkryciu nieautoryzowanych płatności i złożyć reklamację.
Należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w regulaminie serwisu. Jeśli kontakt jest niemożliwy, warto złożyć reklamację w banku i zastrzec kartę płatniczą.
Same kliknięcia w przekierowujące przyciski zwykle nie instalują złośliwego oprogramowania, ale mogą prowadzić do stron wyłudzających dane. Jednak zawsze warto używać aktualnego oprogramowania antywirusowego.
Incydenty można zgłaszać do Komputerowego Centrum Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa (CERT Polska) lub bezpośrednio na Policję przez internet na stronie gov.pl.
Źródło: CyberRescue
