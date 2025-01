Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie: Spotkanie ekspertów digitalizacji już 23 stycznia

Krajobraz technologiczny współczesnych przedsiębiorstw rozwija się w szybkim tempie, a transformacja cyfrowa staje się nie tylko modnym hasłem, ale koniecznością dla przetrwania i rozwoju. Nadchodząca konferencja "EOIF – Elektroniczny Obieg Informacji w

Firmie" odpowiada na te wyzwania, gromadząc liderów branży i ekspertów, którzy zaprezentują praktyczne rozwiązania w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych.

Kompleksowy program konferencji obejmuje kluczowe aspekty transformacji cyfrowej, które bezpośrednio wpływają na rozwój i efektywność przedsiębiorstw. Dla programistów i specjalistów IT stanowi to wyjątkową okazję do poznania, jak nowe technologie przekształcają tradycyjne systemy zarządzania dokumentami i procesy workflow.

Dla kogo przeznaczona jest konferencja?

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona profesjonalistów z różnych branż:

Specjalistów IT zajmujących się wdrażaniem i utrzymaniem systemów dokumentowych

Programistów pracujących nad rozwiązaniami do automatyzacji procesów biznesowych

Managerów IT poszukujących nowoczesnych rozwiązań dla swoich organizacji

Specjalistów ds. bezpieczeństwa informatycznego

Pracowników działów backoffice zainteresowanych usprawnieniem procesów

Osób odpowiedzialnych za cyfrową transformację w przedsiębiorstwach

Wszystkich zainteresowanych wdrożeniem lub usprawnieniem elektronicznego obiegu dokumentów

Kluczowe obszary technologiczne konferencji

Podczas konferencji uczestnicy poznają praktyczne rozwiązania w pięciu głównych obszarach:

Cloud i mobile : implementacja systemów zarządzania dokumentami w chmurze oraz tworzenie rozwiązań mobile-first

: implementacja systemów zarządzania dokumentami w chmurze oraz tworzenie rozwiązań mobile-first Automatyzacja : wykorzystanie RPA i workflow w procesach biznesowych

: wykorzystanie RPA i workflow w procesach biznesowych Bezpieczeństwo : PKI, podpisy elektroniczne oraz bezpieczna archiwizacja dokumentów

: PKI, podpisy elektroniczne oraz bezpieczna archiwizacja dokumentów Przetwarzanie danych : systemy OCR/OMR, integracja JPK i automatyzacja faktur

: systemy OCR/OMR, integracja JPK i automatyzacja faktur Portale korporacyjne: budowa nowoczesnych platform komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Wiedza zdobyta podczas konferencji pozwoli uczestnikom na praktyczne wdrożenie rozwiązań w zakresie projektowania architektury systemów, automatyzacji procesów, implementacji zabezpieczeń oraz integracji systemów enterprise.

Tematy poruszane podczas wydarzenia:

Krajowy System e-Faktur

Dokumenty w chmurze

Rozwiązania mobilne

Workflow -- zarządzanie procesami biznesowymi

Bezpieczny druk i nowoczesna archiwizacja dokumentów

Digitalizacja

Masowe wydruki

Automatyzacja obsługi faktur

Portale korporacyjne inter/intra/extranet

Systemy OCR/OMR

PKI -- dokument elektroniczny

Narzędzia backoffice

JPK -- Jednolity Plik Kontrolny

Praca grupowa

Bezpieczeństwo obiegu dokumentami

Podpis elektroniczny

RPA

Szczegóły wydarzenia i dostęp

Konferencja odbędzie się 23 stycznia 2025 roku i jest dostępna bezpłatnie dla profesjonalistów z różnych branż, którzy obecnie pracują z rozwiązaniami elektronicznego obiegu dokumentów lub planują wdrożyć takie systemy.

Rejestracji na wydarzenie można dokonać przez stronę internetową konferencji:

www.gigacon.org/eoif-012025

Jako patron medialny wydarzenia, Dziennik Internautów zachęca profesjonalistów IT do udziału w konferencji EOIF (Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie). Wydarzenie obiecuje dostarczyć cennych spostrzeżeń na temat przyszłości cyfrowego zarządzania dokumentami i automatyzacji procesów w środowiskach enterprise.