Drony geodezyjne - jakie są kluczowe parametry drona dla geodety?

Idealny dron do wykorzystania w branży geodezyjnej to taki, który jest funkcjonalny, niezawodny i może pracować w niekorzystnych warunkach pogodowych. Takie bezzałogowe pojazdy latające to spory wydatek sięgający kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czy warto tyle inwestować, aby usprawnić pracę w geodezji? Zdecydowanie tak, szczególnie jeśli w grę wchodzi praca na terenie o dużym zróżnicowaniu ukształtowania. Zobacz, jakie funkcje powinien mieć dobry dron do zastosowania w geodezji i budownictwie.