Dożywotni zakaz jazdy dla recydywistów - nowe kary od 29 stycznia 2026

Kierowcy łamiący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mogą stracić prawo jazdy na zawsze. Nowa ustawa wprowadza od 29.01.2026 również kary więzienia za nielegalne wyścigi i obowiązkowy przepadek auta przy ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Zmiany mają powstrzymać falę przestępstw drogowych - w 2024 roku policja zatrzymała ponad 16,5 tys. kierowców jeżdżących mimo zakazu.
W skrócie:
Ustawa o poprawie bezpieczeństwa w ruchu lądowym wprowadza obligatoryjny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dla kierowców, którzy ponownie wsiądą za kierownicę mimo orzeczonego już wcześniej sądowego zakazu.
Dotyczy to również sprawców wypadków w nielegalnych wyścigach, którzy byli pod wpływem alkoholu, narkotyków lub zbiegli z miejsca zdarzenia.
Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2024 roku sądy orzekły zakaz prowadzenia pojazdów wobec 13 084 kierowców, a w pierwszym półroczu 2025 roku już 7 601 przypadków. Policja zatrzymała w tym samym okresie ponad 16,5 tys. osób naruszających sądowy zakaz - to średnio 69 kierowców dziennie.
"Problemem, który dostrzegamy jako policjanci, jest na pewno nieuchronność kary. Ponad 70 tys. osób w Polsce ma orzeczone dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, a skala zakazów czasowych to ponad 200 tys." - mówi nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.
Nowelizacja dodaje do kodeksu karnego trzy nowe typy przestępstw.
Jeśli pojazd nie stanowi własności sprawcy, sąd orzeka przepadek równowartości pojazdu według wartości z polisy ubezpieczeniowej lub średniej wartości rynkowej.
Egzekucję przepadku prowadzi naczelnik urzędu skarbowego, który dokonuje sprzedaży pojazdu. Rozbicie auta nie zwalnia z odpowiedzialności - sąd orzeka przepadek równowartości według stanu sprzed wypadku.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Prawo.pl, Policja
Foto: Freepik
