Dolina Krzemowa nad Wisłą: Polska spełnia większość warunków

Alireza Shabani, naukowiec i przedsiębiorca pracujący dla topowych firm technologicznych, był gościem specjalnym Nocy Innowacji w IDEAS NCBR w Warszawie, która odbyła się 20 października br. Podczas swojego wykładu Shabani porównał Polskę z Doliną Krzemową, wskazując na liczne podobieństwa i potencjał Polski jako hubu technologicznego.

Skąd wziął się sukces Doliny Krzemowej

Alireza Shabani podkreślił, że tym, co pozwoliło zbudować w Kalifornii najważniejszy ośrodek technologiczny na świecie była koncentracja pieniędzy, talentu i doświadczenia w odległości do 30 minut jazdy od San Francisco. To przyczyniło się do powstania silnych sieci lokalnie pracujących naukowców, praktyków i przedsiębiorców.

W odróżnieniu od ośrodka w Massachusetts (MIT), gdzie obowiązywał zakaz konkurencji, w Dolinie Krzemowej reguły gry były bardziej swobodne. To z kolei pozwoliło na łatwy przepływ pracowników między firmami pracującymi nad przełomową technologią.

Do Doliny Krzemowej migrowali także badacze i inżynierowie z krajów, gdzie działalność naukowa była z różnych względów utrudniona (sam Shabani jest z pochodzenia Irańczykiem), zaś w Kalifornii trafiali na przyjazną przybyszom kulturę.

Co równie istotne, przedsiębiorcy w Kalifornii od razu wchodzili na ogromny amerykański rynek i myśleli o rozwiązaniach na dużą skalę, co było możliwe dzięki modelowi "venture-backed", czyli finansowaniu przez fundusze kapitałowe.

Jakie Polska ma szanse, aby stać się europejską Doliną Krzemową

Zdaniem Alireza Shabani Polska ma kilka unikalnych atutów, które mogą ją uczynić europejskim hubem technologicznym.

1. Istnieje silna diaspora polska w praktycznie wszystkich rozwiniętych krajach

Trwająca przez kilka dekad emigracja fachowców na zagraniczne, zwłaszcza zachodnie rynki, dzięki ich wciąż żywym kontaktom z macierzystym krajem, pozwala polskim przedsiębiorcom zdobywać nowe przyczółki. Umożliwia ona zarówno transfer know-how z powrotem do Polski, jak i inwestycje osób prywatnych, które odniosły finansowy sukces za granicą, w polskie startupy

2. Polska ma odpowiedni rozmiar rynku

Z 38 milionami mieszkańców i członkostwem w Unii Europejskiej, Polska oferuje atrakcyjny rynek wewnętrzny i łatwy dostęp do sąsiednich krajów. Jednocześnie nie ma potrzeby gromadzenia tak dużego kapitału jak przy globalnych firmach.

3. Polska ma dużą liczbę osób z wykształceniem technicznym

Nasz kraj plasuje się na czwartym miejscu w Europie pod względem liczby absolwentów kierunków STEM (science, technology, engineering, mathematics - nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Idzie to w parze z wysoką jakością kształcenia, dzięki której polscy pracownicy sektora IT mają reputację jednych z najlepszych na świecie.

4.Cyfryzacja “demokratyzuje przedsiębiorczość”

Zdaniem Shabaniego wysoki poziom adaptacji komunikacji zdalnej polskich firm i instytucji znosi wymóg “30 minut jazdy” - kluczowy pół wieku temu w Kaliforni. Warszawa, Kraków czy Wrocław wciąż pełnią rolę hubów dla IT, ale firmy technologiczne mogą być bardziej rozproszone, jak również skutecznie kooperować z partnerami z zagranicy.

5. Możliwość pozyskiwania inwestycji z wielu źródeł

Polscy przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie dla swoich projektów zarówno ze strony instytucji państwowych, jak i kapitału prywatnego. Co istotne, ze względu na korzystną i stabilną sytuację międzynarodową i gospodarczą Polski, źródeł finansowania można poszukiwać także w odległych i nieoczywistych miejscach, a wciąż stosunkowo młody polski rynek zapewnia funduszom satysfakcjonującą stopę zwrotu.

6. Polskie historie sukcesu czekają na opowiedzenie

O ile w świecie technologii Spotify kojarzy się ze Szwecją, a Skype i Bolt z Estonią, tak historie polskich firm, które podbiły świat (np. CD Projektu czy Allegro) wciąż nie są jeszcze tak szeroko znane i czekają, by zawładnąć wyobraźnią działających w tej branży inwestorów. Opowieści o udanych przedsięwzięciach, które rozpoczęły się w naszym kraju, mogłyby stać się wizytówkami nowej Doliny Krzemowej nad Wisłą i uzupełnić wymienione wyżej “twarde” kompetencje o niezbędną narrację na temat polskiego sukcesu - podkreślał gość IDEAS NCBR.

Podsumowując

Polska ma szansę stać się europejskim hubem technologicznym, a opinie ekspertów takich jak Alireza Shabani dodają wagi tym aspiracjom. Kluczowe dla osiągnięcia tego celu będą inwestycje, edukacja i otwartość na międzynarodową współpracę.