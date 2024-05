Do czego służą środki ochrony indywidualnej?

Czym są środki ochrony indywidualnej?

Pracownicy w wielu branżach narażeni są na różnego rodzaju zagrożenia. Mogą to być czynniki biologiczne, chemiczne, pyły, gazy czy ryzyko mechanicznych urazów. Zadaniem pracodawcy jest zabezpieczenie miejsca pracy w ten sposób, by zagrożenia zostały zminimalizowane bądź wyeliminowane. Co roku pracownicy ulegają wypadkom, którym można było zapobiec stosując sprzęt ochronny.

Środki ochrony indywidualnej to sprzęt ochronny, a nie przedmioty służące do samoobrony. Sprzętem ochrony osobistej jest też wyposażenie dodatkowe. Natomiast do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się odzieży roboczej.

Kiedy konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej?

Środki ochrony zdrowia pracownika powinny zostać wdrożone w celu wyeliminowania ryzyka, wszędzie tam, gdzie ochrona pracowników jest wymagana ze względu na charakter pracy. W sprawie środków ochrony indywidualnej decyzja zostaje podjęta przez pracodawcę. Przed podjęciem decyzji należy zrobić ocenę ryzyka. Z kolei zastosowanie środków ochrony zbiorowej powinno być wszędzie tam, gdzie jest to wymagane ze względu na charakter pracy, by wyeliminować możliwe zagrożenia.

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

Ochrona zdrowia w miejscu pracy powinna być priorytetem. Dlatego warto wyposażyć pracowników w środki ochrony kończyn, środki ochrony głowy, środki ochrony oczu, środki ochrony słuchu. W zależności, na czym polega praca pomocne mogą również być środki ochrony układu oddechowego czy środki izolujące całe ciało.

Do prac na wysokościach idealnie nadadzą się: szelki, uprzęże, pasy bezpieczeństwa czy linki amortyzatory. Warto wyposażyć się również w artykuły BHP.

Jak zadbać o środki ochrony osobistej?

Odzież ochronna musi być wykonana z trwałych materiałów. Jednak można też zadbać o to, by żywotność środków ochrony indywidualnej używanych była dłuższa. Warto wiedzieć, że poza tym, że taka odzież daje wiele właściwości ochronnych, świadczy również o dobrym wizerunku firmy.

Dobrze jest zadbać, by na danym stanowisku pracy środki ochrony indywidualnej były wysokiej jakości. Tańsze zamienniki będą kusić, lecz w dłuższej perspektywie produkty wysokiej klasy będą bardziej ekonomiczne. Poza tym nie można zapomnieć o odpowiednim przechowywaniu tych rzeczy, najlepiej w suchym oraz chłodnym miejscu.

Środki ochrony indywidualnej - Oxyline

Adres firmy:

Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice

Telefon:

+48 42 215 10 68

Strona WWW:

https://oxyline.eu/

Foto i treść: materiał partnera