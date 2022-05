Dlaczego oszuści kryptowalutowi odnoszą coraz większe sukcesy? Co można zrobić aby zabezpieczyć swój portfel?

Fot. Sergei Tokmakov Terms.Law, Pixabay

Koncepcja Bitcoina i Blockchain pojawiła się po raz pierwszy w 2008 roku. Od tego czasu na rynku blockchain nastąpiło wiele zmian, m.in. za sprawą wprowadzenia Ethereum, Non-Fungible Tokens (NFT), Metaverse i Internet of Value. Pomimo postępów technologicznych nadal istnieją poważne zagrożenia dla użytkowników – w zeszłym roku scamerzy wykradli swoim ofiarom rekordowe 14 miliardów dolarów. Dlaczego oszuści kryptowalutowi odnoszą takie sukcesy? Co z kolei mogą zrobić użytkownicy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo?

Bezpieczeństwo nie nadąża za rozwojem technologicznym

Kryptowaluty rozwijają się w ekspresowym tempie – w ciągu zaledwie piętnastu lat rynek krypto-aktywów urósł do ponad 2 bilionów dolarów. Niestety, tempo to nie przełożyło się na zagwarantowanie większego bezpieczeństwa, czego dowodem są wykryte przez Check Point Research poważne luki w zabezpieczeniach wiodących platform Web3, takich jak OpenSea, Rarible i Everscale. Nowe projekty, takie jak Metaverse, są często budowane na niepewnym fundamencie. I to właśnie kwestie bezpieczeństwa oraz prywatności są głównymi problemami, które powstrzymują rozwój Metaverse.

Brakuje ekspertów bezpieczeństwa

- Dziś - w dobie, gdy wielkie firmy technologiczne inwestują w Metaverse – budowa technologii blockchain wraz z rozwojem innowacji tworzy nowy internet – internet wartości. Stoimy u zarania nowej ery, ery metawersu, która pociąga za sobą potrzebę nowego rodzaju zabezpieczeń – mówi Oded Vanunu, szef działu podatności produktów w Check Point Software.

Według badania 2021 (ISC)² Cybersecurity Workforce Study, na świecie brakuje już ponad 2,7 miliona specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, nie mówiąc już o tych, którzy specjalizują się w Web3. W tym samym badaniu stwierdzono, że globalna siła robocza musiałaby wzrosnąć o 65%, aby skutecznie chronić krytyczne zasoby organizacji. Ten odsetek prawdopodobnie będzie znacznie wyższy, jeśli weźmiemy pod uwagę również kryptowaluty i Metaverse.

- Dziś użytkownicy powinni być świadomi zagrożeń związanych z portfelami kryptowalutowymi, zachowując czujność w przypadku podejrzanych aktywności, które mogą prowadzić do kradzieży środków. Cyberprzestępcy nadal będą się starać przejmować portfele kryptowalutowe, wykorzystując luki w systemach, podobnie jak obserwowaliśmy to już w tym roku – dodaje ekspert Check Pointa.

Jak zabezpieczyć swoje kryptowaluty?

Transakcje Blockchain są nieodwracalne. W blockchain, w przeciwieństwie do banku, nie można zablokować skradzionej karty ani zakwestionować transakcji. Jeśli klucze do Twojego portfela zostaną skradzione, to fundusze mogą stać się łatwym łupem dla cyberprzestępców, dlatego bezpieczeństwo powinno być zawsze priorytetem dla użytkowników. Eksperci Check Point Research zalecają: