Dlaczego iPhone się grzeje?

iPhone się przegrzewa? Sprawdź możliwe powody

Czy podczas standardowego użytkowania naszego smartfona zauważamy, że przegrzewa się on bardziej, niż kilka tygodni temu? W takim zachowaniu urządzenia nie ma nic dziwnego, o ile zdarza się to wskutek okazjonalnego, bardzo intensywnego użycia sprzętu. Jeśli jednak przegrzewanie się telefonu to ostatnimi czasy norma, czas zweryfikować, czy nasze urządzenie faktycznie działa poprawnie.

Czemu iPhone się nagrzewa? Pierwszy i najbardziej oczywisty powód to oczywiście bardzo intensywne korzystanie z kilku dużych aplikacji, które generują spory pobór danych. Czy zdarzało nam się, że jednocześnie uruchomiliśmy aplikację streamingową, sprawdzaliśmy feed na Facebooku i wpisywaliśmy na SMS, a przy okazji edytowaliśmy ostatnio wykonane zdjęcie? W takim scenariuszu nagrzewanie się iPhone to nic dziwnego.

Kolejny, dobrze znany i zidentyfikowany przez producenta powód nadmiernego przegrzania urządzenia to brak aktualizacji systemu operacyjnego. Sytuacja jest prosta - cały system i wiele aplikacji nie działa kompatybilnie, co wymusza na nim pobór większej energii, powodując zwiększenie się temperatury urządzenia. Pamiętajmy także o baterii. Podczas ładowania iPhone'a poziom temperatury urządzenia wzrasta. To naturalne zachowanie, które nie powinno nas martwić. Pamiętajmy jednak, że w każdej z podanych wyżej sytuacji nadmierny pobór energii mocno eksploatuje baterie, która w wiekowych urządzeniach może wyraźnie stracić na swojej wydajności.

Przegrzewanie się iPhone - jak zminimalizować ryzyko większej awarii?

Dlaczego iPhone się nagrzewa? Odpowiedź na to pytanie już znamy. To, co powinno nas interesować najbardziej to sposoby na to, by ograniczyć ekspozycje naszego urządzenia na niebezpiecznie wysokie temperatury.

Na początku zadbajmy o to, by w telefonie aktywne były jedynie te aplikacje, które faktycznie są nam potrzebne. Czas na szybki przegląd aplikacji działających w tle i wyłączenie wszystkich tych, które działają i pobierają dane i energię niepotrzebnie. Gdy pozbędziemy się wszystkich zbędnych aplikacji działających w tle, sprawdźmy informacje o nowych aktualizacjach systemu iOS i aktualizacjach najistotniejszych dla nas aplikacji. Często automatycznie ignorujemy takie powiadomienia, a to właśnie ta kwestia może mieć kluczowe znaczenie dla temperatury naszego urządzenia.

Oczywiście starajmy się także unikać gorących pomieszczeń i zbyt dużej ekspozycji telefonu na słońce. Nasz iPhone został w samochodzie na kilka godzin? Możemy być pewni, że nagrzał się tak bardzo, że nie będziemy go w stanie chwycić w dłoń.

Wymiana baterii iPhone - sprawdzony sposób na odzyskanie pełnego potencjału smartfona

Jednym z najczęstszych powodów zbyt dużej temperatury iPhone jest proces ładowania i mocno wyeksploatowana bateria. Nic w tym dziwnego. Bateria w każdym smartfonie, również w tym od Apple została zaprojektowana z myślą o ograniczonej liczbie cykli ładowania. Po kilku latach nie możemy się więc dziwić, że bateria nie wykazuje już takiej wydajności, jak wcześniej.

Gdy podczas ładowania baterii nasz telefon nagrzewa się aż nazbyt, możemy pomyśleć o wizycie w serwisie Apple. Wymiana baterii iPhone to jeden z najskuteczniejszych sposobów na to, by nasz telefon odzyskał pełną wydajność, a w wielu przypadkach wyeliminuje to również problem z przegrzanym urządzeniem.

