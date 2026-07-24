Czy warto korzystać z Masterlease? Formy finansowania aut dla firm i kierowców

Kim jest Masterlease?

Masterlease to część Grupy PKO Banku Polskiego, zarządzająca flotą ponad 40 000 pojazdów. Marka działa w całej Polsce, a jej usługi są dostępne także na rynkach lokalnych, gdzie klientów obsługują doradcy znający specyfikę regionu. Dla wielu klientów przynależność do dużej grupy kapitałowej jest argumentem za stabilnością i bezpieczeństwem współpracy. Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: https://masterlease.pl/.

Jakie formy finansowania zapewnia Masterlease?

Masterlease udostępnia kilka sposobów korzystania z samochodu, dopasowanych do różnych potrzeb:

wynajem długoterminowy – stała miesięczna opłata za użytkowanie auta z szeroką obsługą serwisową,

leasing z serwisem – finansowanie z możliwością włączenia obsługi pojazdu do raty,

leasing konsumencki – leasing skierowany do osób nieprowadzących działalności gospodarczej,

abonament oraz zarządzanie flotą – rozwiązania dla różnej skali potrzeb, od pojedynczego auta po firmowy park pojazdów.

Dzięki temu z rozwiązań Masterlease mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy budujący flotę, jak i kierowcy szukający jednego auta do codziennego użytku. Ofertę uzupełniają między innymi wynajem krótkoterminowy, samochody elektryczne oraz auta poleasingowe. Sprawdź stronę: https://masterlease.pl/.

Co może obejmować miesięczna opłata?

Niezależnie od wybranej formy, w Masterlease część kosztów utrzymania auta można zawrzeć w jednej opłacie. Zależnie od pakietu obejmuje ona między innymi:

serwis, przeglądy oraz naprawy wynikające z normalnego zużycia pojazdu,

ubezpieczenie OC, AC i NNW,

Assistance 24h na terenie Polski,

zakup, sezonową wymianę i przechowywanie opon,

samochód zastępczy oraz karty paliwowe.

Dzięki temu wiele spraw związanych z autem załatwiasz w ramach jednej umowy, zamiast organizować je osobno. Poza pakietem pozostają bieżące koszty eksploatacji, takie jak paliwo, płyn do spryskiwaczy czy mycie samochodu.

Masterlease dla firm

Dla przedsiębiorców najważniejsza bywa przewidywalność kosztów i uproszczenie zarządzania samochodami. Stała miesięczna opłata ułatwia planowanie budżetu, a obsługę serwisową, ubezpieczenie czy wymianę opon można włączyć do jednej raty. Wiele firm może też zaliczyć wydatki na leasing lub wynajem do kosztów uzyskania przychodu i uzyskać korzyści podatkowe – szczegóły warto skonsultować z księgowością, ponieważ sytuacja każdej firmy jest inna. Dla większych organizacji Masterlease oferuje zarządzanie flotą, które odciąża zespół od bieżącej obsługi pojazdów.

Masterlease dla kierowców indywidualnych

Kierowca prywatny zyskuje dostęp do nowego auta bez konieczności angażowania dużego kapitału na start i bez martwienia się o późniejszą odsprzedaż pojazdu. W zależności od potrzeb może wybrać leasing konsumencki, który prowadzi do ewentualnego wykupu auta, albo wynajem długoterminowy nastawiony na wygodne użytkowanie. Leasing konsumencki bywa wybierany także dlatego, że informacje o umowie nie trafiają do Biura Informacji Kredytowej, więc nie obniża on zdolności kredytowej tak jak klasyczny kredyt. W obu przypadkach część obowiązków związanych z obsługą samochodu przechodzi na Masterlease, choć na przeglądy i wymianę opon klient stawia się z autem osobiście.

Czy warto? Dla kogo Masterlease będzie dobrym wyborem

Masterlease warto rozważyć, jeśli zależy Ci na przewidywalnych kosztach, wsparciu w obsłudze auta i możliwości dopasowania formy finansowania do własnej sytuacji. Dla firm będzie to sposób na uporządkowanie wydatków i ograniczenie obowiązków związanych z flotą, a dla kierowców indywidualnych wygodna alternatywa dla zakupu samochodu za gotówkę lub na kredyt. Jeśli natomiast zależy Ci wyłącznie na jak najszybszym staniu się właścicielem auta i samodzielnym zarządzaniu każdym aspektem jego utrzymania, warto porównać ofertę Masterlease z innymi formami finansowania i wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb.

Foto: Canva

Treść: materiał partnera