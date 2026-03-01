Czy smartfon i AI wystarczą, aby robić zdjęcia nieruchomości jak profesjonalny fotograf?

W teorii może się to wydawać proste. W praktyce Ci, którzy sprzedają lub wynajmują nieruchomości regularnie, wiedzą, że aby sprzedać lepiej i szybciej niż konkurencja, nic nie zastąpi profesjonalisty.

Właśnie dlatego profesjonalna fotografia nieruchomości pozostaje jednym z najważniejszych elementów marketingu sprzedaży i wynajmu.

Dlaczego zdjęcia nieruchomości decydują o zainteresowaniu ofertą?

Na portalach ogłoszeniowych i platformach rezerwacyjnych pierwszym kontaktem potencjalnego klienta z nieruchomością jest fotografia. To właśnie zdjęcie decyduje, czy ktoś dosłownie kliknie w ofertę, czy przejdzie dalej.

Profesjonalna fotografia wnętrz to coś więcej niż zatrzymywanie przestrzeni w sztywne ramy. Fotograf analizuje układ pomieszczeń, kierunek światła, proporcje wnętrza oraz elementy, które mogą przyciągnąć uwagę gościa lub kupującego - różne w zależności od przeznaczenia zdjęć - wynajem, sprzedaż, portfolio projektanta.

Jedną z najbardziej złożonych technik stosowanych w profesjonalnej fotografii nieruchomości jest flambient. Polega ona na łączeniu zdjęć wykonanych w świetle zastanym z ujęciami doświetlanymi lampami błyskowymi, które następnie są precyzyjnie łączone w procesie edycji. Pozwala to uzyskać naturalny wygląd wnętrza, świetnie odwzorowane kolory i realistyczną głębię sceny.

„Fotografia wnętrz to nie tylko sprzęt. Kluczowe jest doświadczenie fotografa oraz znajomość branży dla jakiej pracuje. To kształtuje sprzedażowy efekt finalny. Dobre zdjęcie powinno pokazywać wnętrze atrakcyjnie, ale jednocześnie realistycznie, tak aby po zderzeniu z rzeczywistością nie wywołać w odbiorcy efektu rozczarowania. Posiadanie zdjęć gorszych niż rzeczywistość zdecydowanie nie ułatwia sprzedaży.” – mówi Tomasz Stolz, CEO STOLZ Photography Team, lidera fotografii dla najmu krótkoterminowego w Polsce.

Dlaczego największe firmy nie robią zdjęć smartfonem?

Profesjonalną fotografię wnętrz od lat wykorzystują operatorzy zarządzający setkami apartamentów. Dla nich jakość zdjęć jest jednym z kluczowych elementów marketingu oferty.

„Spójność, umiejętność właściwego ujęcia bardzo różnych typów wnętrz i sprawna organizacja sesji, co ważne zwłaszcza w wysokim sezonie, kiedy obłożenie apartamentów praktycznie nie daje chwili okienka, są dla nas kluczowe. Uczciwe przedstawianie na zdjęciach atutów apartamentów przekłada się na pozytywne opinie gości oraz ich powroty”. – podkreśla Michał Iwasiów z Jantar Apartamenty, współpracujący z zespołem Tomasza Stolz od lat.

Podobne doświadczenia ma jeden z największych operatorów najmu krótkoterminowego w Polsce.

„W ramach usługi "Departament Fotografii" spółka Renters otrzymała w pełni funkcjonujący zewnętrzny dział fotografii. Wspierają nas i aktywnie uczestniczą we wszystkich procesach od przyjęcia apartamentu do jego wdrożenia” – mówi Kamil Krzyżanowski, CEO Renters.pl.

Jak podkreśla, ogromne znaczenie ma znajomość specyfiki branży.

„Nie przerysowują naszych apartamentów, generując ryzyko rozczarowania gości po przyjeździe, a oddają realia naszych lokali w najlepszym świetle, pozyskując dla nas zadowolonych i powracających gości”.

Czy sztuczna inteligencja zastąpi fotografa?

Sztuczna inteligencja coraz częściej pojawia się także w fotografii. W profesjonalnej pracy nie jest jednak prostym automatem, który tworzy gotowe zdjęcia za fotografa.

W rękach specjalistów AI staje się narzędziem wspierającym proces tworzenia obrazu.

Profesjonalne narzędzia AI wykorzystywane w fotografii wymagają świadomego kontrolowania oraz czasu poświęconego na ich właściwe wykorzystanie. Nie zawsze upraszczają pracę fotografa, ale otwierają nowe możliwości, z których czerpią korzyści korzystający z usług profesjonalistów.

Dostęp do profesjonalnych technologii AI to także niemałe koszty. Zaawansowane oprogramowanie, workflow edycyjny oraz specjalistyczne narzędzia to inwestycje, na które nie każdy fotografujący smartfonem może sobie pozwolić.

„AI jest dziś elementem warsztatu fotografa, ale nie zastąpi doświadczenia ani świadomych decyzji dotyczących światła, kompozycji czy atmosfery wnętrza. Technologia jest narzędziem, które pomaga osiągnąć jeszcze wyższą jakość, ale to człowiek odpowiada za finalny obraz. W naszym zespole z narzędzi AI korzystają wyspecjalizowani edytorzy, a całość procesu odbywa się nie automatycznie, a pod ich świadomą i pełną kontrolą” – podkreśla Tomasz Stolz.

Czy profesjonalna sesja zdjęciowa naprawdę się opłaca?

Dla wielu właścicieli nieruchomości odpowiedź jest bardzo prosta. Profesjonalne zdjęcia często należą do najszybciej zwracających się elementów inwestycji.

„Wnętrza dobrze przygotowane do zdjęć zwiększają widoczność oferty i skracają czas wynajmu. Sesja zdjęciowa to jeden z najszybciej zwracających się elementów inwestycji w nieruchomość przeznaczoną na najem krótkoterminowy” - mówi Malwina Marcińczak z M&M Apartments.

W świecie platform rezerwacyjnych, gdzie setki ofert konkurują o uwagę gości, jakość zdjęć często decyduje o liczbie kliknięć, zapytań i rezerwacji.

“Posiadając dobrej jakości zdjęcia sprzedaję i wynajmuję szybciej od konkurencji.” - podkreśla Mariusz Mądro z Madro Real Estate - biura nieruchomości, które wyjątkowo szybko ogłoszenia zamienia w realnych kupujących.

Dlaczego doświadczenie wciąż wygrywa z automatyką?

Nowa technologia zmienia sposób pracy fotografów, ale doświadczenia w tej branży wciąż nie da się zastąpić. Najlepsze efekty powstają wtedy, gdy doświadczenie fotografa spotyka się z technologią.

Właśnie dlatego liderzy rynku nie próbują zastępować fotografów smartfonami czy automatycznymi rozwiązaniami. Wiedzą gdzie i w czyje ręce oddelegować ważną część marketingu nieruchomości. Wiedzą, że inwestycja w profesjonalistów się zwraca, a oszczędności na zdjęciach często kończą się długoterminowymi, trudnymi do policzenia stratami.

Bo w branży najmu krótkoterminowego i nieruchomości pierwsze wrażenie powstaje nie w drzwiach mieszkania, lecz na zdjęciu.



