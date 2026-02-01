Cyfrowe euro najwcześniej w 2029 roku - PE przyjął raport o EBC

W skrócie:

Pilotaż cyfrowego euro planowany na drugą połowę 2027 roku

Polska nie planuje przyjęcia euro - PKB w 2025 roku wyniósł 1,04 bln dolarów

Co zawiera rezolucja PE o Europejskim Banku Centralnym?

Europosłowie podkreślili znaczenie niezależności banków centralnych w czasach wzmożonych napięć geopolitycznych. Rezolucja wskazuje, że decyzje EBC muszą być wolne od nacisków politycznych, a niezależność instytucji jest niezbędna do utrzymania stabilności cen.

Posłowie wyrazili zaniepokojenie wysokimi kosztami utrzymania, szczególnie wzrostami cen żywności i energii po pandemii COVID-19. Jak podkreślili krytycznie, powrót do stabilności cen byłby możliwy szybciej, gdyby decyzje EBC zostały podjęte wcześniej.

"Pomimo osiągniętej niedawno stabilizacji ryzyko inflacji nadal istnieje i należy zachować czujność" - ostrzegał przed głosowaniem sprawozdawca Johan Van Overtveldt z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Dlaczego polscy europosłowie PiS zagłosowali przeciwko?

Europosłanka Marlena Maląg z PiS wskazuje na obawy dotyczące centralizacji polityki pieniężnej. Według niej EBC dąży do tego, by państwa członkowskie miały coraz mniej do powiedzenia w kwestiach monetarnych.

Warto jednak zauważyć, że poza strefą euro pozostaje obecnie tylko 6 krajów UE: Czechy, Dania, Polska, Rumunia, Szwecja i Węgry. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził w styczniu 2026 roku w wywiadzie dla Financial Times, że Polska nie planuje w najbliższej przyszłości starać się o dołączenie do strefy euro.

Kiedy cyfrowe euro wejdzie w życie i co oznacza dla gotówki?

Harmonogram wprowadzenia cyfrowego euro wygląda następująco:

2026 rok - EBC ogłosi nabór dla dostawców usług płatniczych Druga połowa 2027 roku - rozpoczęcie programu pilotażowego 2029 rok - możliwa pierwsza emisja cyfrowego euro (jeśli UE przyjmie przepisy)

Prezes EBC Christine Lagarde zapewniła podczas debaty parlamentarnej, że cyfrowe euro ma gwarantować najwyższy poziom prywatności, porównywalny z płatnościami gotówkowymi.

Według urzędniczki bank centralny nie będzie mieć dostępu do danych osobowych użytkowników.

Cyfrowe euro ma być dodatkiem do gotówki, nie jej zamiennikiem

Dostęp będzie bezpłatny dla wszystkich obywateli strefy euro

Płatności możliwe online i offline - telefonem lub kartą

Warto zapamiętać

Rezolucja PE nie zmienia polityki EBC - to coroczna ocena, nie wiążące prawo

Cyfrowe euro to perspektywa minimum 3 lat - pilotaż dopiero w 2027 roku

Polska gospodarka rośnie szybciej niż strefa euro - 3,6 proc. w 2025 roku vs średnia UE

Gotówka ma pozostać powszechnie dostępna - EBC deklaruje brak ograniczeń w jej używaniu

Źródło: Newseria, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Foto: Freepik