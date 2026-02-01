Cyfrowe euro najwcześniej w 2029 roku - PE przyjął raport o EBC

Dzisiaj, 18:27

Parlament Europejski przyjął rezolucję oceniającą politykę Europejskiego Banku Centralnego - 443 głosy za, 71 przeciw, 117 wstrzymujących się. Polscy europosłowie PiS zagłosowali przeciwko, zarzucając EBC dążenie do centralizacji polityki pieniężnej. Tymczasem pilotaż cyfrowego euro ruszy dopiero w drugiej połowie 2027 roku.

W skrócie:

  • Pilotaż cyfrowego euro planowany na drugą połowę 2027 roku
  • Polska nie planuje przyjęcia euro - PKB w 2025 roku wyniósł 1,04 bln dolarów
Cyfrowe euro najwcześniej w 2029 roku - PE przyjął raport o EBC

Co zawiera rezolucja PE o Europejskim Banku Centralnym?

Europosłowie podkreślili znaczenie niezależności banków centralnych w czasach wzmożonych napięć geopolitycznych. Rezolucja wskazuje, że decyzje EBC muszą być wolne od nacisków politycznych, a niezależność instytucji jest niezbędna do utrzymania stabilności cen.

Posłowie wyrazili zaniepokojenie wysokimi kosztami utrzymania, szczególnie wzrostami cen żywności i energii po pandemii COVID-19. Jak podkreślili krytycznie, powrót do stabilności cen byłby możliwy szybciej, gdyby decyzje EBC zostały podjęte wcześniej.

"Pomimo osiągniętej niedawno stabilizacji ryzyko inflacji nadal istnieje i należy zachować czujność" - ostrzegał przed głosowaniem sprawozdawca Johan Van Overtveldt z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Dlaczego polscy europosłowie PiS zagłosowali przeciwko?

Europosłanka Marlena Maląg z PiS wskazuje na obawy dotyczące centralizacji polityki pieniężnej. Według niej EBC dąży do tego, by państwa członkowskie miały coraz mniej do powiedzenia w kwestiach monetarnych.

Warto jednak zauważyć, że poza strefą euro pozostaje obecnie tylko 6 krajów UE: Czechy, Dania, Polska, Rumunia, Szwecja i Węgry. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził w styczniu 2026 roku w wywiadzie dla Financial Times, że Polska nie planuje w najbliższej przyszłości starać się o dołączenie do strefy euro.

Kiedy cyfrowe euro wejdzie w życie i co oznacza dla gotówki?

Harmonogram wprowadzenia cyfrowego euro wygląda następująco:

  1. 2026 rok - EBC ogłosi nabór dla dostawców usług płatniczych
  2. Druga połowa 2027 roku - rozpoczęcie programu pilotażowego
  3. 2029 rok - możliwa pierwsza emisja cyfrowego euro (jeśli UE przyjmie przepisy)

Prezes EBC Christine Lagarde zapewniła podczas debaty parlamentarnej, że cyfrowe euro ma gwarantować najwyższy poziom prywatności, porównywalny z płatnościami gotówkowymi.

Według urzędniczki bank centralny nie będzie mieć dostępu do danych osobowych użytkowników.

  • Cyfrowe euro ma być dodatkiem do gotówki, nie jej zamiennikiem
  • Dostęp będzie bezpłatny dla wszystkich obywateli strefy euro
  • Płatności możliwe online i offline - telefonem lub kartą

Warto zapamiętać

  • Rezolucja PE nie zmienia polityki EBC - to coroczna ocena, nie wiążące prawo
  • Cyfrowe euro to perspektywa minimum 3 lat - pilotaż dopiero w 2027 roku
  • Polska gospodarka rośnie szybciej niż strefa euro - 3,6 proc. w 2025 roku vs średnia UE
  • Gotówka ma pozostać powszechnie dostępna - EBC deklaruje brak ograniczeń w jej używaniu

Źródło: Newseria, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy

 

 

