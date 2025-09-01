Cyfrowa rewolucja w medycynie: bezpłatna konferencja IT w Służbie Zdrowia już 11 września online

Czy sztuczna inteligencja może zdiagnozować chorobę lepiej niż doświadczony lekarz? Jak blockchain chroni dane medyczne przed cyberatakami? Już 11 września eksperci odpowiedzą na te pytania i pokażą konkretne rozwiązania dla polskich placówek podczas konferencji IT w Służbie Zdrowia, która odbędzie się w formule online.
Wprowadzenie systemów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) to jeden z kluczowych tematów konferencji. Uczestnicy poznają praktyczne aspekty wdrażania i rozwoju tych systemów w codziennej pracy placówek medycznych.
Szczególną uwagę poświęcono będzie integracji elektronicznej dokumentacji w procesach opieki zdrowotnej oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych medycznych. To strategiczna wiedza dla kadry zarządzającej planującej modernizację systemów informatycznych oraz zespołów IT odpowiedzialnych za ich wdrażanie.
Pandemia pokazała potencjał telemedycyny, ale jej pełne wykorzystanie wymaga odpowiednich narzędzi i procedur. Konferencja przedstawi nowoczesne rozwiązania komunikacyjne łączące pacjentów z personelem medycznym.
Eksperci omówią również kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa i prywatności w telemedycynie - aspekty często pomijane, a mające fundamentalne znaczenie dla zaufania pacjentów i zgodności z przepisami.
Zastosowanie SI w medycynie to już nie odległa przyszłość, lecz rzeczywistość zmieniająca sposób diagnozowania i leczenia. Uczestnicy poznają konkretne przykłady wykorzystania algorytmów w diagnostyce medycznej.
Przedstawiona zostanie również analiza danych medycznych w celu poprawy prognozowania i skuteczności leczenia - wiedza szczególnie wartościowa dla decydentów planujących inwestycje w nowoczesne technologie oraz zespołów IT oceniających możliwości integracji nowych rozwiązań.
Sektor ochrony zdrowia stał się jednym z głównych celów cyberataków. Konferencja szczegółowo omówi wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w placówkach medycznych oraz praktyczne metody zapobiegania atakom na dane medyczne.
Eksperci przedstawią również wymagania wynikające z dyrektywy NIS 2, w tym zasady zarządzania ryzykiem, procedury raportowania incydentów oraz sposoby zapewnienia ciągłości działania podczas cyberataków.
Internet Rzeczy otwiera nowe możliwości monitorowania pacjentów przez inteligentne urządzenia medyczne. Uczestnicy poznają praktyczne zastosowania tej technologii w poprawie jakości opieki zdrowotnej.
Technologia blockchain oferuje bezpieczną wymianę informacji między instytucjami medycznymi, a mobilne aplikacje zdrowotne i urządzenia wearable rewolucjonizują samooopiekę pacjentów. Konferencja pokaże, jak zintegrować te rozwiązania z istniejącymi systemami opieki zdrowotnej.
Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona znajdują coraz szersze zastosowanie w szkoleniu personelu medycznego oraz terapii pacjentów. Eksperci przedstawią konkretne korzyści i wyzwania związane z wprowadzaniem tych technologii w praktykę medyczną.
Organizowana przez GigaCon Konferencja “IT w Służbie Zdrowia” to unikalna okazja poznania najnowszych trendów cyfrowej transformacji sektora medycznego. Wiedza ekspertów i przykłady praktycznych zastosowań pozwolą zarządzającym placówkami podejmować świadome decyzje inwestycyjne, zespołom IT - lepiej planować wdrożenia, a lekarzom - skuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w codziennej praktyce.
Bezpłatna rejestracja na stronie gigacon.org
Serwis Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia i zachęca wszystkich specjalistów z branży medycznej oraz IT do udziału w konferencji.
Polecamy:
Praca w IT
|
Tanie loty
|
Bukmacherzy
|
Recepta online
|
Multilac Baby
|
Wirtualne biura w Warszawie
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
Zapraszamy na Javeloper 2025 - konferencję IT online, poświęconą Java i architekturze oprogramowania
|
|
fot. cyberrescue
|
fot. Freepik
|
fot. shutterstock.com
|
|
fot. rawpixel.com
Stopka:
Partnerzy:
© 1998-2025 Dziennik Internautów Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.