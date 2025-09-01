Cyfrowa rewolucja w medycynie: bezpłatna konferencja IT w Służbie Zdrowia już 11 września online

Elektroniczna dokumentacja jako fundament cyfrowej transformacji

Wprowadzenie systemów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) to jeden z kluczowych tematów konferencji. Uczestnicy poznają praktyczne aspekty wdrażania i rozwoju tych systemów w codziennej pracy placówek medycznych.

Szczególną uwagę poświęcono będzie integracji elektronicznej dokumentacji w procesach opieki zdrowotnej oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych medycznych. To strategiczna wiedza dla kadry zarządzającej planującej modernizację systemów informatycznych oraz zespołów IT odpowiedzialnych za ich wdrażanie.

Telemedycyna - nowe możliwości opieki na odległość

Pandemia pokazała potencjał telemedycyny, ale jej pełne wykorzystanie wymaga odpowiednich narzędzi i procedur. Konferencja przedstawi nowoczesne rozwiązania komunikacyjne łączące pacjentów z personelem medycznym.

Eksperci omówią również kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa i prywatności w telemedycynie - aspekty często pomijane, a mające fundamentalne znaczenie dla zaufania pacjentów i zgodności z przepisami.

Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej

Zastosowanie SI w medycynie to już nie odległa przyszłość, lecz rzeczywistość zmieniająca sposób diagnozowania i leczenia. Uczestnicy poznają konkretne przykłady wykorzystania algorytmów w diagnostyce medycznej.

Przedstawiona zostanie również analiza danych medycznych w celu poprawy prognozowania i skuteczności leczenia - wiedza szczególnie wartościowa dla decydentów planujących inwestycje w nowoczesne technologie oraz zespołów IT oceniających możliwości integracji nowych rozwiązań.

Cyberbezpieczeństwo w świetle dyrektywy NIS 2

Sektor ochrony zdrowia stał się jednym z głównych celów cyberataków. Konferencja szczegółowo omówi wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w placówkach medycznych oraz praktyczne metody zapobiegania atakom na dane medyczne.

Eksperci przedstawią również wymagania wynikające z dyrektywy NIS 2, w tym zasady zarządzania ryzykiem, procedury raportowania incydentów oraz sposoby zapewnienia ciągłości działania podczas cyberataków.

Innowacyjne technologie: IoT, blockchain i aplikacje mobilne

Internet Rzeczy otwiera nowe możliwości monitorowania pacjentów przez inteligentne urządzenia medyczne. Uczestnicy poznają praktyczne zastosowania tej technologii w poprawie jakości opieki zdrowotnej.

Technologia blockchain oferuje bezpieczną wymianę informacji między instytucjami medycznymi, a mobilne aplikacje zdrowotne i urządzenia wearable rewolucjonizują samooopiekę pacjentów. Konferencja pokaże, jak zintegrować te rozwiązania z istniejącymi systemami opieki zdrowotnej.

VR i AR - przyszłość szkolenia medycznego

Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona znajdują coraz szersze zastosowanie w szkoleniu personelu medycznego oraz terapii pacjentów. Eksperci przedstawią konkretne korzyści i wyzwania związane z wprowadzaniem tych technologii w praktykę medyczną.

Kluczowe wnioski dla uczestników

Organizowana przez GigaCon Konferencja “IT w Służbie Zdrowia” to unikalna okazja poznania najnowszych trendów cyfrowej transformacji sektora medycznego. Wiedza ekspertów i przykłady praktycznych zastosowań pozwolą zarządzającym placówkami podejmować świadome decyzje inwestycyjne, zespołom IT - lepiej planować wdrożenia, a lekarzom - skuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w codziennej praktyce.

