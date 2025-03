Crowdfunding w Polsce: analiza efektywności zbiórek NGO-sów i osób fizycznych

Najnowsze dane z rynku zbiórek internetowych wskazują na wyraźny trend wzrostowy w działalności organizacji pozarządowych (NGO-sów). W 2024 roku NGO-sy zebrały 18,7% wszystkich funduszy, co stanowi wzrost o 31,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo tego dynamicznego rozwoju, to osoby fizyczne pozostają dominującą siłą na rynku, generując aż 81,3% zebranych środków. Co ciekawe, statystyki ujawniają, że NGO-sy są średnio 2,7 razy skuteczniejsze w pozyskiwaniu funduszy niż indywidualni darczyńcy. W niektórych kategoriach zbiórek organizacje te gromadzą nawet 14-krotnie wyższe kwoty.