Co robić, jeśli za cyberatakiem stoi zaufany pracownik. Oto skuteczne sposoby na minimalizację ryzyka

Naruszenia bezpieczeństwa danych to coraz większe zagrożenie dla przedsiębiorstw na całym świecie. Co gorsza, nie tylko zewnętrzni hakerzy są odpowiedzialni za te ataki. Coraz częściej za cyberatakami stoi zaufany pracownik, który ma dostęp do poufnych informacji. Statystyki alarmują - według raportu Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) z 2023 r., 19% z ponad 5200 analizowanych incydentów to sprawka osób wewnętrznych. Jakie są najczęstsze motywy i jak uchronić firmę przed zagrożeniami wewnętrznymi?