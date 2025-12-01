Co piąty tytuł dostępny na 3 platformach streamingowych

W skrócie:

21 proc. tytułów dostępnych na co najmniej 3 platformach

USA liderem w odchodzeniu od wyłączności

43 proc. współdzielonych treści to starsze produkcje

Sport w Polsce mocno rozproszony między platformami

Łączenie subskrypcji pomaga zmniejszyć znużenie użytkowników

W ostatnich latach obserwujemy rosnący trend współdzielenia treści między serwisami streamingowymi. Według danych firmy analitycznej Ampere Analysis, liczba tytułów dostępnych na co najmniej trzech platformach VOD wzrosła z 9 proc. w 2020 roku do 21 proc. w 2025 roku. Oznacza to, że statystycznie co piąty tytuł jest obecny na minimum trzech niezależnych serwisach.

Najważniejszą kwestią jest fakt, że kierunek zmian wyznaczają amerykańskie firmy. W USA aż 39 proc. tytułów było dostępnych na co najmniej dwóch platformach, podczas gdy w Wielkiej Brytanii i Francji odsetki te wynosiły odpowiednio 13 i 8 proc. Wysoki poziom braku wyłączności wynika z dążenia platform AVOD do budowania skali treści oraz chęci serwisów premium do dodatkowej monetyzacji zasobów bibliotecznych.

Jak wygląda współdzielenie treści?

Serwisy SVOD są bardziej ekskluzywne niż AVOD, jednak konsolidacja rynku powoduje przenikanie się katalogów. Spośród współdzielonych tytułów 43 proc. występuje jednocześnie w modelu SVOD i AVOD, a 12 proc. jest dostępnych w wielu serwisach SVOD. Starsze produkcje z lat 2010-2019 stanowią 43 proc. współdzielonych treści, natomiast nowsze z lat 2020-2025 – 28 proc.

"Wysoki poziom nieekskluzywności na rynku VOD w USA wynika nie tylko z dużej liczby starszych treści. Umowy współekskluzywne dotyczą również tytułów premium, co pokazują ostatnie porozumienia między Netflixem, HBO, Disneyem i AMC." – Rahul Patel, główny analityk, Ampere Analysis

Europa nie osiągnęła jeszcze takiego poziomu współdzielenia, ale partnerstwa między nadawcami i platformami wskazują na rosnącą popularność tych trendów.

Jaka jest sytuacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej?

Polski rynek VOD jest najbardziej zaawansowany w regionie i zdominowany przez globalnych i lokalnych graczy. Wzrost oglądalności streamingu jest zauważalny zarówno w Polsce, jak i w USA, jednak strategie konkurencyjne różnią się ze względu na etap rozwoju rynku. W Europie Środkowej 23-25 proc. subskrypcji SVOD pochodzi od operatorów płatnej telewizji lub telekomunikacyjnych.

Sport jest jednym z głównych powodów wykupienia płatnych subskrypcji w Polsce. Rynek streamingu sportowego jest mocno rozproszony, a prawa do transmisji posiada kilku dużych graczy, co często wymaga wykupienia wielu subskrypcji.

Jak firmy radzą sobie z rosnącą liczbą subskrypcji?

Znużenie użytkowników rosnącą liczbą subskrypcji jest poważnym wyzwaniem. Według Nicka Maynarda z Juniper Research, kluczowe są łączenie subskrypcji i elastyczne zarządzanie nimi. Przykładem jest partnerstwo Google z MEGOGO, oferujące korzystniejsze pakiety łączące różne usługi w jednym miejscu.

Kluczowe dane

21 proc. tytułów dostępnych na co najmniej 3 platformach (2025)

39 proc. tytułów w USA dostępnych na min. 2 platformach

43 proc. współdzielonych treści to produkcje z lat 2010-2019

23-25 proc. subskrypcji SVOD w Europie Środkowej pochodzi od operatorów

70 proc. Polaków oglądało sport online w 2023 roku

MEGOGO zatrudnia ponad 700 osób i działa od 2011 roku

Podsumowując, rynek streamingowy zmierza ku większej współpracy między platformami i dzieleniu treści. Wciąż jednak istnieje rozproszenie ofert, zwłaszcza w segmencie sportowym, co wymaga od użytkowników wykupienia wielu subskrypcji.