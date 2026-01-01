Co 5,5 minuty polska firma pada ofiarą cyberataku

1825 cyberataków tygodniowo na polskie firmy to nie abstrakcyjna statystyka, lecz realna presja na bezpieczeństwo biznesu. Problem dotyka 40 proc. małych i 38 proc. średnich przedsiębiorstw według danych Check Point Research.
W skrócie:
Według Check Point Research, polskie firmy są celem 1825 cyberataków tygodniowo, co przekłada się na atak co 5,5 minuty. To ponad 100 tys. ataków rocznie. Dane te mają swoje odzwierciedlenie w statystykach CERT Polska. Według tej instytucji w 2024 roku zgłoszono ponad 600 tys. incydentów - wzrost o 62 proc. rok do roku - z czego potwierdzonych przypadków było 103 449, o 29 proc. więcej niż w 2023.
Polska w pierwszej połowie 2025 roku zajęła pierwsze miejsce globalnie w liczbie wykrytych ataków ransomware, odpowiadając za 6 proc. wszystkich incydentów na świecie - więcej niż USA.
Średni koszt cyberataku dla polskiej firmy w 2024 roku wyniósł 32 tys. zł, ale niektóre przedsiębiorstwa ponoszą straty sięgające milionów.
Do tego dochodzą kary RODO - do 20 mln euro lub 4 proc. rocznego obrotu. Rekordową karę w Polsce otrzymała Poczta Polska: 27,1 mln zł. Morele.net zapłaciło 2,8 mln zł za naruszenia związane z ochroną danych.
Mimo to penetracja ubezpieczeń cybernetycznych w Polsce wynosi zaledwie 1-2 proc. Główne bariery to brak świadomości ryzyka i niezrozumienie mechanizmów ochrony. Roczny koszt ubezpieczenia dla MŚP zaczyna się od kilkuset złotych, co stanowi około 0,14 proc. obrotu firmy.
Rynek ubezpieczeń cybernetycznych w Polsce rośnie dynamicznie, napędzany regulacjami (RODO, dyrektywa NIS2) i rosnącą liczbą ataków.
Wartość tego rynku pozostaje niewielka w porównaniu do ubezpieczeń majątkowych, ale potencjał jest ogromny. Kluczowe będzie zrównoważenie regulacji i potrzeb rynkowych, by zwiększyć dostępność polis dla wszystkich firm.
Źródło: Check Point Research, CERT Polska, Warta, VeloBank, Eurostat
Foto: DC Studio Freepik
