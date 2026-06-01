Cloud Computing GigaCon: bezpłatna konferencja online dla specjalistów IT już 25 czerwca

O czym będzie konferencja?

Cloud Computing GigaCon to cykliczne wydarzenie organizowane przez GigaCon, skierowane do osób zawodowo związanych z technologiami chmurowymi lub planujących ich wdrożenie w swoich organizacjach. Tegoroczna edycja obejmuje szeroki zakres tematyczny – od architektury cloud-native i migracji do chmury, przez bezpieczeństwo w modelu Zero Trust, aż po FinOps i rozwiązania serverless.

Formuła online oznacza, że uczestniczyć można z dowolnego miejsca, bez konieczności podróży czy dodatkowych kosztów. Rejestracja i sam udział są bezpłatne.

Kto może skorzystać na udziale?

Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do kadry zarządzającej oraz specjalistów IT zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem chmury – zarówno do optymalizacji kosztów operacyjnych, jak i do przyspieszenia rozwoju aplikacji. Konferencja może być szczególnie wartościowa dla osób odpowiedzialnych za strategię IT, architekturę systemów lub bezpieczeństwo infrastruktury.

Program obejmuje eksperckie prelekcje oraz case studies, co oznacza nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też konkretne przykłady wdrożeń i rozwiązań stosowanych przez inne organizacje.

Jakie tematy znajdą się w agendzie?

Program konferencji obejmuje dwanaście bloków tematycznych, które razem tworzą przekrojowy obraz aktualnego stanu i kierunków rozwoju technologii chmurowych. Organizatorzy zapowiadają zarówno tematy strategiczne, jak i techniczne:

Ewolucja chmur obliczeniowych

Bezpieczeństwo w chmurze

Rola sztucznej inteligencji w chmurze

Edge Computing

Efektywność energetyczna w chmurze

Migracja do chmury

Chmura i Internet Rzeczy (IoT)

Zarządzanie kosztami w chmurze (FinOps)

Chmura a rozwój aplikacji

Przyszłość chmur obliczeniowych

Rozwiązania bezserwerowe (Serverless)

Cloud Gaming

Dlaczego warto wziąć udział?

Chmura obliczeniowa przestała być tematem wyłącznie dla dużych korporacji – dziś interesują się nią firmy każdej wielkości szukające sposobów na obniżenie kosztów infrastruktury, zwiększenie elastyczności i wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Konferencja Cloud Computing GigaCon odpowiada na ten trend, prezentując zarówno narzędzia dostępne na rynku, jak i doświadczenia praktyków.

Formuła bezpłatna i online eliminuje bariery uczestnictwa – wystarczy rejestracja przez stronę wydarzenia. Dla kadry zarządzającej to okazja do szybkiego przeglądu kluczowych kierunków technologicznych, a dla specjalistów IT – do pogłębienia wiedzy w konkretnych obszarach, takich jak serverless, Zero Trust czy zarządzanie kosztami chmury.

Gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie?

Konferencja Cloud Computing GigaCon odbędzie się 25 czerwca 2026 roku w formule w pełni online. Organizatorem jest firma Eventeam Aneta Włodkowska z Warszawy, odpowiedzialna za cykl konferencji GigaCon. Szczegółowy program i lista prelegentów dostępne są na stronie wydarzenia.

Krótko o tym, co warto zapamiętać: bezpłatna konferencja online dla IT i kadry zarządzającej, 25 czerwca 2026, dwanaście tematów z obszaru cloud computingu – od bezpieczeństwa i AI, przez FinOps i serverless, po IoT i Cloud Gaming. Rejestracja odbywa się przez stronę organizatora i nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zarejestruj się i dołącz do wydarzenia online:

Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia Cloud Computing GigaCon 2026.