Chińskie samochody zdobywają globalny rynek motoryzacyjny

Najważniejszą kwestią jest szybki rozwój chińskiej motoryzacji, która przestała być kojarzona z niską jakością. Chiny są obecnie największym producentem i eksporterem samochodów osobowych na świecie. Raport marki EFL analizuje ekspansję chińskich aut także na polskim rynku.

Jakie są liczby chińskiej motoryzacji

W Chinach działa około 130 marek samochodowych. W 2024 roku eksport wyniósł 5,47 mln sztuk, wyprzedzając Japonię, Meksyk i Niemcy. Pięciu producentów odpowiada za połowę eksportu: Chery, SAIC, Geely Auto, BYD i GWM. Państwo wsparło produkcję pojazdów NEV dotacjami przekraczającymi 150 mld juanów (ponad 94 mld zł) do 2022 roku.

Chińskie firmy są szczególnie silne w segmencie samochodów elektrycznych. BYD w 2024 roku zdetronizował Teslę, produkując prawie 1,78 mln elektryków. Fabryka BYD w Zhengzhou ma zajmować powierzchnię 130 km2, porównywalną do miasta Gliwice.

Co decyduje o sukcesie chińskich aut

Chińskie samochody konkurują atrakcyjną ceną i bogatym wyposażeniem w standardzie. W podstawowych wersjach oferują zaawansowane systemy multimedialne, wspomagania kierowcy oraz podwyższony komfort. Długi okres gwarancji wynosi nawet 5-7 lat lub 150 tys. km przebiegu.

Niektóre modele odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów, oferując udogodnienia dla rodzin czy systemy karaoke. Przykładem jest Yangwang U8, który potrafi pływać. Jednak nie wszystkie rozwiązania są praktyczne dla europejskich użytkowników.

Jak wygląda bezpieczeństwo chińskich samochodów

W przeszłości chińskie auta miały problemy z bezpieczeństwem i nie spełniały wymogów UE, np. przycisku eCall. Obecnie sytuacja się poprawia. W ciągu 10 miesięcy 2025 roku Euro NCAP przetestował 26 chińskich modeli, większość otrzymała 5 gwiazdek.

„Chińska branża motoryzacyjna zmienia się w niewiarygodnym tempie i w fascynujący sposób. Można być pewnym, że odegra istotną rolę na globalnym rynku. Grupa EFL finansuje chińskie samochody, by nie być tylko obserwatorem tego zjawiska.” – Robert Dudziński, dyrektor sprzedaży w Carefleet, Grupa EFL.

Jak wygląda popularność w Polsce

W Polsce rośnie popularność chińskich samochodów. Marka MG znalazła się w TOP 20 najpopularniejszych marek. W 2024 roku rejestracje aut z Chin wzrosły o niemal 3000%. Prognozy wskazują, że w 2025 roku sprzedaż może sięgnąć 45 tys. sztuk, a w 2028 roku po polskich drogach może jeździć nawet milion chińskich aut.

Jednak przedsiębiorcy są ostrożni. W badaniu EFL tylko 15% firm preferuje chińskie marki przy planowaniu floty. Europejskie, japońskie i koreańskie marki dominują. Ostrożność wynika z krótkiego czasu obecności chińskich marek i ograniczonej dostępności części oraz serwisu.

Kluczowe fakty warte zapamiętania

130 marek samochodowych w Chinach

5,47 mln sztuk eksportu w 2024 roku

150 mld juanów dotacji do pojazdów NEV

BYD – 1,78 mln elektryków w 2024 roku

Euro NCAP: większość chińskich aut z 5 gwiazdkami

Wzrost rejestracji w Polsce o 3000% w 2024 roku

15% firm preferuje chińskie marki w Polsce

Podsumowując, chińska motoryzacja szybko rośnie i zdobywa globalny rynek. W Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost popularności, choć przedsiębiorcy podchodzą do niej z ostrożnością. Raport EFL dostarcza szczegółowych danych na ten temat.