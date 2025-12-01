Chińskie samochody zdobywają globalny rynek motoryzacyjny

Chińskie auta stały się największym producentem i eksporterem samochodów osobowych na świecie. Eksplozja produkcji i eksportu jest wspierana przez państwowe dotacje. Jakie są główne czynniki sukcesu chińskiej motoryzacji?
W skrócie:
Najważniejszą kwestią jest szybki rozwój chińskiej motoryzacji, która przestała być kojarzona z niską jakością. Chiny są obecnie największym producentem i eksporterem samochodów osobowych na świecie. Raport marki EFL analizuje ekspansję chińskich aut także na polskim rynku.
W Chinach działa około 130 marek samochodowych. W 2024 roku eksport wyniósł 5,47 mln sztuk, wyprzedzając Japonię, Meksyk i Niemcy. Pięciu producentów odpowiada za połowę eksportu: Chery, SAIC, Geely Auto, BYD i GWM. Państwo wsparło produkcję pojazdów NEV dotacjami przekraczającymi 150 mld juanów (ponad 94 mld zł) do 2022 roku.
Chińskie firmy są szczególnie silne w segmencie samochodów elektrycznych. BYD w 2024 roku zdetronizował Teslę, produkując prawie 1,78 mln elektryków. Fabryka BYD w Zhengzhou ma zajmować powierzchnię 130 km2, porównywalną do miasta Gliwice.
Chińskie samochody konkurują atrakcyjną ceną i bogatym wyposażeniem w standardzie. W podstawowych wersjach oferują zaawansowane systemy multimedialne, wspomagania kierowcy oraz podwyższony komfort. Długi okres gwarancji wynosi nawet 5-7 lat lub 150 tys. km przebiegu.
Niektóre modele odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów, oferując udogodnienia dla rodzin czy systemy karaoke. Przykładem jest Yangwang U8, który potrafi pływać. Jednak nie wszystkie rozwiązania są praktyczne dla europejskich użytkowników.
W przeszłości chińskie auta miały problemy z bezpieczeństwem i nie spełniały wymogów UE, np. przycisku eCall. Obecnie sytuacja się poprawia. W ciągu 10 miesięcy 2025 roku Euro NCAP przetestował 26 chińskich modeli, większość otrzymała 5 gwiazdek.
„Chińska branża motoryzacyjna zmienia się w niewiarygodnym tempie i w fascynujący sposób. Można być pewnym, że odegra istotną rolę na globalnym rynku. Grupa EFL finansuje chińskie samochody, by nie być tylko obserwatorem tego zjawiska.” – Robert Dudziński, dyrektor sprzedaży w Carefleet, Grupa EFL.
W Polsce rośnie popularność chińskich samochodów. Marka MG znalazła się w TOP 20 najpopularniejszych marek. W 2024 roku rejestracje aut z Chin wzrosły o niemal 3000%. Prognozy wskazują, że w 2025 roku sprzedaż może sięgnąć 45 tys. sztuk, a w 2028 roku po polskich drogach może jeździć nawet milion chińskich aut.
Jednak przedsiębiorcy są ostrożni. W badaniu EFL tylko 15% firm preferuje chińskie marki przy planowaniu floty. Europejskie, japońskie i koreańskie marki dominują. Ostrożność wynika z krótkiego czasu obecności chińskich marek i ograniczonej dostępności części oraz serwisu.
Podsumowując, chińska motoryzacja szybko rośnie i zdobywa globalny rynek. W Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost popularności, choć przedsiębiorcy podchodzą do niej z ostrożnością. Raport EFL dostarcza szczegółowych danych na ten temat.
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
fot. katemangostar
fot. Freepik
fot. Unsplash
