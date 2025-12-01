Ceny używek rosły najszybciej w polskich sklepach w październiku

W październiku 2025 roku zauważono istotne zmiany w cenach głównych kategorii zakupowych Polaków. Które produkty zdrożały najbardziej, a które potaniały w ostatnim roku?
W październiku 2025 roku największy wzrost cen wśród 17 głównych kategorii zakupowych Polaków odnotowano w grupie używek, obejmującej m.in. kawę, herbatę oraz alkohol. Wzrost ten wyniósł aż 10,6 procent w ujęciu rocznym. Wśród pięciu najszybciej drożejących kategorii znalazły się także tłuszcze z podwyżką o 9,7 procent, słodycze i desery - o 8,7 procent, chemia gospodarcza - o 8,4 procent oraz dodatki spożywcze, takie jak ketchup i majonez - o 8,1 procent.
Najważniejszą kwestią jest zauważalna zmienność cen produktów spożywczych w różnych kategoriach. Podczas gdy większość kategorii zanotowała wzrost cen, w kilku produktach ceny spadły - warzywa potaniały o 6,4 procent, owoce o 0,6 procent, a także karmy dla zwierząt oraz produkty sypkie jak mąka i cukier.
Najwyższy wzrost cen odnotowano w grupie używek, która obejmuje kawę, herbatę i alkohol, ze wzrostem o 10,6% w stosunku do poprzedniego roku. Również tłuszcze, słodycze i desery, chemia gospodarcza oraz dodatki spożywcze zanotowały znaczne podwyżki, mieszczące się w przedziale 8-10%.
– Kawa mocno drożeje z powodu kombinacji podwyżek cen surowca na rynkach światowych, osłabienia podaży w niektórych krajach oraz kosztów przetworzenia i logistyki. To jest towar globalny o dużej zmienności. Z tego wynika tak wysoki dwucyfrowy wzrost pojedynczych pozycji. Dodatkowo konsumenci w mniejszym stopniu rezygnują z zakupu kawy, co ułatwia przerzucanie na nich rosnących kosztów wytwarzania – podkreśla dr Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku.
Największy spadek cen zaobserwowano w przypadku warzyw, których ceny obniżyły się o 6,4%. Nieznaczny spadek odnotowano także w cenach owoców (-0,6%).
Dodatkowo potaniały karmy dla zwierząt oraz produkty sypkie, takie jak mąka i cukier.
Ceny wzrosły w większości z analizowanych kategorii – w 13 na 17 grup produktów. Oznacza to utrzymujące się presje inflacyjne na wybór codziennych zakupów konsumentów, jednak niektóre grupy produktów spożywczych wykazują tendencje spadkowe.
Podsumowując: W październiku 2025 roku polscy konsumenci obserwują znaczące wzrosty cen w większości kategorii produktów. Szczególnie dotyczy to używek oraz tłuszczów, podczas gdy warzywa i owoce pozostają relatywnie tańsze. Takie zmiany wpływają na strukturę wydatków gospodarstw domowych i mogą wymagać dostosowań w budżetach zakupowych.
Foto: Pexels
Artykuł może zawierać linki partnerów, umożliwiające rozwój serwisu i dostarczanie darmowych treści.
