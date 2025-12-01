Ceny noclegów w polskich górach na święta 2025-2026 wzrosły nawet o 104 proc.

W skrócie:

Ceny noclegów w Zakopanem wzrosły o 104% r/r

6 nocy w kwaterze prywatnej kosztuje 3671 zł

Hotel 3* w Zakopanem to już 4284 zł za pobyt

Szczyrk: hotel droższy o 43%, kwatera o 67%

Największe spadki cen w austriackim Kitzbühel

Skipass w Polsce: ponad 600 zł za 4 dni

Dlaczego to ważne?

Ceny noclegów w polskich kurortach górskich na przełomie grudnia i stycznia 2025/2026 wzrosły najbardziej od lat. W Zakopanem para zapłaci za sześć nocy w kwaterze prywatnej aż 3671 zł, co oznacza wzrost o 104% rok do roku. W hotelach trzygwiazdkowych podwyżki sięgają nawet 70%, a koszt pobytu to już 4284 zł.

Podobny trend widoczny jest także w innych popularnych miejscowościach. W Szczyrku ceny noclegów rosną o kilkadziesiąt procent, choć są miejsca, gdzie zanotowano spadki. Szklarska Poręba oferuje tańsze kwatery prywatne niż rok temu – obecnie to koszt około 2016 zł za sześć nocy (spadek o 15%).

Jak zmieniają się ceny noclegów w polskich górach?

Ceny zakwaterowania na święta i Sylwestra w Polsce rosną dynamicznie, szczególnie w najpopularniejszych kurortach. W Zakopanem po okresie niższych cen wraca status jednego z najdroższych kierunków zimowych. Pobyt dla dwóch osób w hotelu trzygwiazdkowym to koszt rzędu 4284 zł, a kwatera prywatna – 3671 zł.

W Szczyrku hotel trzygwiazdkowy kosztuje już 5906 zł (wzrost o 43%), a kwatera prywatna – 3800 zł (wzrost o 67%). Wyjątkiem jest Szklarska Poręba, gdzie ceny hoteli wzrosły tylko o 12% (3180 zł), a kwatery potaniały do poziomu poniżej 2100 zł.

Czy wyjazd za granicę jest tańszy?

W czeskich kurortach również zanotowano wyraźne podwyżki, choć ceny nadal są niższe niż w Alpach. W Szpindlerowym Młynie sześć nocy w hotelu trzygwiazdkowym kosztuje obecnie 5783 zł (wzrost o 33%), a kwatera prywatna – aż o 80% więcej niż rok wcześniej (5044 zł). W Harrachovie ceny hoteli wzrosły do poziomu ponad 5300 zł, a kwatery do około 4550 zł.

Mimo tych zmian Czechy pozostają atrakcyjną alternatywą dla Alp, zwłaszcza jeśli chodzi o kwatery prywatne – ich ceny są często mniej niż połową kosztu hotelu we włoskim Livigno.

Które alpejskie kurorty tanieją?

Wyjątkową sytuację odnotowano w austriackim Kitzbühel. To jedyny analizowany kurort z wyraźnymi spadkami cen zarówno hoteli, jak i kwater prywatnych. Hotel trzygwiazdkowy kosztuje tam obecnie około 6165 zł (spadek o 49%), a kwatera prywatna – około 5418 zł (spadek o 36%).

Z kolei we włoskim Livigno ceny hoteli wzrosły do rekordowego poziomu – sześć nocy dla pary to już ponad 14 tys. zł (wzrost o 15%). Jednak kwatery prywatne potaniały tam o około 14% i kosztują obecnie nieco ponad 7400 zł.

Ile kosztują skipassy i dodatkowe wydatki?

Koszty wyjazdu nie kończą się na noclegu. Do budżetu należy doliczyć transport, skipassy, wyżywienie oraz sprzęt narciarski. W polskich kurortach czterodniowy skipass dla dorosłego to wydatek nieco ponad 600 zł, podczas gdy w Czechach trzeba zapłacić około 800 zł. We włoskich Alpach karnet kosztuje prawie 1100 zł, a w Austrii przekracza już poziom 1200 zł.

Dla pary planującej tygodniowy urlop narciarski w Alpach całkowity budżet może wynieść kilkanaście tysięcy złotych.

Jakie ubezpieczenie warto wykupić na wyjazd?

Dodatkowy koszt ubezpieczenia turystycznego jest niewielki wobec całości wydatków na wyjazd narciarski, ale może uchronić przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

- Polisa narciarska powinna zawierać m.in.: wysokie sumy kosztów leczenia i ratownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na stoku, NNW, a dla osób planujących zabawę sylwestrową – także tzw. klauzulę alkoholową. Dzięki temu ewentualny wypadek na stoku, zniszczenie czyjegoś sprzętu lub konieczność skorzystania z akcji ratunkowej w górach nie obciąży domowego budżetu bardziej niż sam wyjazd. Na włoskich stokach OC narciarskie jest obowiązkowe – takie ubezpieczenie zaczyna się od 11 zł dziennie.

– Magda Kajzer, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych Rankomat.pl

Czego nie wiemy?

Nie wiadomo jeszcze, jak będą kształtować się ceny noclegów bliżej terminu świąteczno-noworocznego oraz czy pojawią się last minute promocje. Brakuje też informacji o dostępności miejsc po sezonowych podwyżkach oraz szczegółowych danych dotyczących opłat dodatkowych za parkingi czy lokalne podatki turystyczne.

Warto zapamiętać:

Ceny noclegów rosną najmocniej od lat

Zakopane najdroższe spośród polskich kurortów

Kitzbühel jedynym analizowanym kurortem ze spadkiem cen

Kwatery prywatne bywają tańsze niż hotele

Koszt skipassów różni się znacząco między krajami

Ubezpieczenie narciarskie zaczyna się od ok. 11 zł dziennie

Podsumowując, analiza Rankomat.pl obejmuje porównanie najtańszych ofert noclegowych dla dwóch osób na okres świąteczno-noworoczny (26.12.2025–01.01.2026) z platformy booking.com w Polsce, Czechach, Austrii i we Włoszech (do max. 3 km od centrum). Uwzględnia hotele trzygwiazdkowe ze śniadaniem oraz kwatery prywatne ze śniadaniem; ceny sprawdzono pod koniec listopada i porównano rok do roku.

Źródło: Rankomat.pl