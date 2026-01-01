Brain Plan dla Polski - eksperci apelują o priorytet zdrowia mózgu w 2026 roku

Koszty chorób neurologicznych i psychiatrycznych w Polsce przewyższają łącznie wydatki na onkologię, diabetologię i reumatologię. Podczas konferencji w Warszawie eksperci zaapelowali o dodanie "brain planu" do priorytetów polityki zdrowotnej państwa. Tylko 13 proc. Polaków wie, czym jest higiena zdrowia mózgu.
Według danych Europejskiej Rady Mózgu łączne koszty chorób neurologicznych i psychiatrycznych w Europie wynoszą 800 mld euro rocznie. Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego podkreśliła, że schorzenia mózgu stają się ogromnym obciążeniem nie tylko dla systemu ochrony zdrowia, lecz także dla państw w wymiarze społecznym i gospodarczym.
W Polsce sytuacja jest równie alarmująca.
Prof. Bartosz Karaszewski, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii, zaznaczył, że choroby neurologiczne są największym obciążeniem społeczno-zdrowotnym mieszkańców Polski, jeśli łącznie uwzględnić śmiertelność, długość życia z niepełnosprawnością i wielkość zaangażowania osób drugich w opiekę nad pacjentami.
"Mózg jest naszym centralnym komputerem, on decyduje o tym, kim jesteśmy. Bez naszego mózgu nie bylibyśmy sobą i musimy o tym cały czas pamiętać, walcząc o zachowanie go w jak najlepszym zdrowiu" - mówi prof. Alina Kułakowska, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Liczba osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne formy demencji w Polsce szacowana jest na około 500 tys., a według prognoz do 2050 roku przekroczy milion. Prof. Agata Szulc, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przypomniała, że pierwsze próby stworzenia Brain Planu dla Polski miały miejsce w latach 2018-2019, jednak inicjatywa nie została wdrożona.
Według danych NFZ chorobowość rejestrowana choroby Alzheimera i chorób pokrewnych wynosiła w 2024 roku 382,6 tys. osób - o 13 proc. więcej niż w 2014 roku. W strukturze wartości refundacji świadczeń dominowały świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz długoterminowa opieka psychiatryczna, które w 2024 roku stanowiły łącznie 66,5 proc. (265,8 mln zł) spośród 399,6 mln zł przeznaczonych na refundację.
Dr Gałązka-Sobotka zaprezentowała "7 filarów Zdrowia Mózgu" jako kluczowy element Strategii Zdrowotnej Polska 2030:
Dr Jolanta Sobierańska-Grenda, minister Zdrowia, potwierdziła, że w 2026 roku rząd przyjął dwa priorytety zdrowotne: zdrowe serce i zdrowy mózg. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister Edukacji Narodowej, podkreśliła, że w edukacji zdrowotnej wprowadzonej w tym roku do szkół istotny jest duży komponent wiedzy o zdrowiu psychicznym.
Dr Piotr Winciunas z ZUS poinformował, że w 2024 roku koszty absencji w pracy wyniosły 57 mld zł, z czego 20 proc. stanowiły schorzenia psychiatryczne i neurologiczne.
Badanie społeczne przeprowadzone przez Koalicję na rzecz zdrowia mózgu pod koniec 2024 roku ujawniło dramatyczną lukę edukacyjną. Według Izabeli Dessoulavy-Gładysz, prezes Mental Power - Fundacji dla Zdrowia Mózgu, tylko 13 proc. ankietowanych wiedziało, co oznacza higiena zdrowia mózgu.
Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, zwróciła uwagę, że do piątego roku życia rozwija się 90 proc. możliwości mózgu. Zaapelowała o ochronę dzieci przed czynnikami negatywnie wpływającymi na rozwój mózgu, w tym przed nadmierną ekspozycją na ekrany urządzeń elektronicznych.
