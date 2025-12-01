Biopaliwa kluczowe w dekarbonizacji transportu ciężkiego

Wczoraj, 15:10

Eksperci z firmy Kearney wskazują, że dekarbonizacja transportu ciężkiego będzie bardziej skomplikowana niż transportu indywidualnego. Jaką rolę odegrają biopaliwa w redukcji emisji w tym sektorze?

W skrócie:

  • Dekarbonizacja transportu indywidualnego postępuje głównie przez elektryfikację.
  • Proces dekarbonizacji transportu ciężkiego będzie bardziej złożony i kosztowny.
  • Biopaliwa odgrywają kluczową rolę w transformacji sektora transportu ciężkiego.
  • Zmiany w tym obszarze będą rozciągnięte w czasie.

Proces dekarbonizacji transportu indywidualnego rozwija się dynamicznie dzięki rosnącej elektryfikacji pojazdów. Jednak sektor transportu ciężkiego stoi przed znacznie większymi wyzwaniami ze względu na specyfikę i skalę działalności.

Najważniejszą kwestią jest fakt, że redukcja emisji w transporcie ciężkim wymaga zastosowania rozwiązań trudniejszych do wdrożenia i bardziej kosztownych, co powoduje, że wdrożenie zmian potrwa dłużej niż w przypadku transportu osobowego.

Dlaczego elektryfikacja jest trudniejsza w transporcie ciężkim?

Transport ciężki charakteryzuje się większymi wymaganiami co do zasięgu i ładowności pojazdów, co utrudnia zastosowanie obecnych technologii elektrycznych. Infrastruktura ładowania i koszt baterii stanowią dodatkowe bariery.

Jaką rolę pełnią biopaliwa w dekarbonizacji tego sektora?

Biopaliwa oferują możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla przy wykorzystaniu istniejących technologii pojazdów ciężarowych. Są one uważane za jedno z kluczowych rozwiązań, które mogą znacząco przyspieszyć transformację sektora.

Jakie wyzwania stoją przed biopaliwami?

Produkcja biopaliw wymaga odpowiedniej infrastruktury i surowców, co wiąże się z kosztami i wyzwaniami środowiskowymi. Ponadto niezbędne są inwestycje i regulacje sprzyjające ich upowszechnieniu.

– Barierą w zakresie rozwoju biopaliw jest dostępność wsadów produkcyjnych. Przede wszystkim dotyczy to produkcji biopaliw zaawansowanych, czyli opartych o surowce niekonkurujące z żywnością – zauważa Michał Nowak, dyrektor w warszawskim biurze
Kearney. – Dziś większość z nich znajduje się w odległych częściach świata, głównie w Azji. Polska ma tu jednak niewykorzystany potencjał, zarówno jeśli chodzi o zużyty olej roślinny, tłuszcze zwierzęce oraz bardziej niekonwencjonalne surowce takie jak olej talowy czy zrębki drzewne.

Podsumowując: dekarbonizacja transportu ciężkiego jest wyzwaniem bardziej złożonym niż w sektorze pojazdów osobowych. Biopaliwa stanowią ważny składnik strategii redukcji emisji, choć wdrożenie wymaga czasu i inwestycji.


