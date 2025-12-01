Biopaliwa kluczowe w dekarbonizacji transportu ciężkiego

Eksperci z firmy Kearney wskazują, że dekarbonizacja transportu ciężkiego będzie bardziej skomplikowana niż transportu indywidualnego. Jaką rolę odegrają biopaliwa w redukcji emisji w tym sektorze?
Proces dekarbonizacji transportu indywidualnego rozwija się dynamicznie dzięki rosnącej elektryfikacji pojazdów. Jednak sektor transportu ciężkiego stoi przed znacznie większymi wyzwaniami ze względu na specyfikę i skalę działalności.
Najważniejszą kwestią jest fakt, że redukcja emisji w transporcie ciężkim wymaga zastosowania rozwiązań trudniejszych do wdrożenia i bardziej kosztownych, co powoduje, że wdrożenie zmian potrwa dłużej niż w przypadku transportu osobowego.
Transport ciężki charakteryzuje się większymi wymaganiami co do zasięgu i ładowności pojazdów, co utrudnia zastosowanie obecnych technologii elektrycznych. Infrastruktura ładowania i koszt baterii stanowią dodatkowe bariery.
Biopaliwa oferują możliwość ograniczenia emisji dwutlenku węgla przy wykorzystaniu istniejących technologii pojazdów ciężarowych. Są one uważane za jedno z kluczowych rozwiązań, które mogą znacząco przyspieszyć transformację sektora.
Produkcja biopaliw wymaga odpowiedniej infrastruktury i surowców, co wiąże się z kosztami i wyzwaniami środowiskowymi. Ponadto niezbędne są inwestycje i regulacje sprzyjające ich upowszechnieniu.
– Barierą w zakresie rozwoju biopaliw jest dostępność wsadów produkcyjnych. Przede wszystkim dotyczy to produkcji biopaliw zaawansowanych, czyli opartych o surowce niekonkurujące z żywnością – zauważa Michał Nowak, dyrektor w warszawskim biurze
Kearney. – Dziś większość z nich znajduje się w odległych częściach świata, głównie w Azji. Polska ma tu jednak niewykorzystany potencjał, zarówno jeśli chodzi o zużyty olej roślinny, tłuszcze zwierzęce oraz bardziej niekonwencjonalne surowce takie jak olej talowy czy zrębki drzewne.
Podsumowując: dekarbonizacja transportu ciężkiego jest wyzwaniem bardziej złożonym niż w sektorze pojazdów osobowych. Biopaliwa stanowią ważny składnik strategii redukcji emisji, choć wdrożenie wymaga czasu i inwestycji.
fot. Freepik
fot. cyberrescue
