Bezpłatna konferencja IT w Administracji - cyfryzacja i bezpieczeństwo

Zarządzasz IT w urzędzie? Odpowiadasz za bezpieczeństwo danych w instytucji publicznej? 27 listopada odbędzie się bezpłatna konferencja IT w Administracji, która pokaże, jak nowocześnie informatyzować polskie urzędy. Jakie rozwiązania sprawdzą się w Twojej instytucji?
Informatyzacja polskich urzędów to już nie wybór, ale konieczność. W obliczu rosnących oczekiwań obywateli wobec dostępności e-usług, nasilających się cyberzagrożeń i obowiązku wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją od 2028 roku, decydenci IT w administracji publicznej stają przed szeregiem złożonych wyzwań.
27 listopada 2025 roku w ramach bezpłatnej konferencji IT w Administracji, organizowanej przez GigaCon, eksperci i praktycy odpowiedzą na pytania, które nurtują codziennie kierowników działów informatycznych, administratorów systemów i osoby odpowiedzialne za cyfrową transformację w sektorze publicznym.
Konferencja obejmie kompleksowy przegląd najważniejszych obszarów informatyzacji urzędów:
E-Government i usługi cyfrowe dla obywateli to fundament nowoczesnej administracji. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować i wdrażać usługi publiczne zorientowane na użytkownika, aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa przyzwyczajonego do wygody rozwiązań z sektora prywatnego.
Mobilność i aplikacje mobilne w administracji stają się standardem. Jak zapewnić obywatelom dostęp do usług publicznych przez smartfony, jednocześnie zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa? Eksperci pokażą sprawdzone rozwiązania.
Otwarte dane (Open Data) i ich wykorzystanie otwierają nowe możliwości dla transparentności i innowacji. Konferencja pokaże, jak efektywnie udostępniać dane publiczne i jakie korzyści płyną z ich wykorzystania zarówno dla administracji, jak i obywateli.
Blockchain w administracji publicznej – technologia, która niedawno wydawała się futurystyczna, dziś znajduje praktyczne zastosowania w urzędach. Uczestnicy poznają konkretne przypadki użycia i potencjał tej technologii.
Cyberbezpieczeństwo sektora publicznego to temat, który wymaga szczególnej uwagi. Polskie urzędy coraz częściej stają się celem ataków hakerskich, a konsekwencje udanych włamań mogą być dramatyczne – od paraliżu systemu obsługi obywateli, przez wyciek wrażliwych danych osobowych, po zagrożenie dla infrastruktury krytycznej.
W 2025 roku rząd uruchomił program „Cyberbezpieczny Rząd" z budżetem 350 milionów złotych, przeznaczonym na wzmocnienie ochrony systemów w administracji. Konferencja pokaże, jak konkretne instytucje mogą skorzystać z tych środków i jakie rozwiązania warto wdrażać już dziś.
Uczestnicy konferencji dowiedzą się:
Praktycy podzielą się doświadczeniami z rzeczywistych incydentów bezpieczeństwa i pokażą, jak budować odporność systemów na cyberzagrożenia.
Cloud Computing w administracji to nie tylko kwestia technologiczna, ale również organizacyjna i prawna. Migracja do chmury niesie szereg korzyści: redukcję kosztów infrastruktury, elastyczność skalowania zasobów, ułatwiony dostęp do nowoczesnych narzędzi i lepszą ciągłość działania.
Jednocześnie decydenci IT muszą zmierzyć się z pytaniami o:
Konferencja pokaże sprawdzone ścieżki migracji do chmury i case studies z polskich urzędów, które już przeszły tę transformację.
Smart City to wizja miasta wykorzystującego dane i technologie cyfrowe do poprawy jakości życia mieszkańców, efektywności usług publicznych i zrównoważonego rozwoju.
Na konferencji omówione zostaną konkretne rozwiązania:
Uczestnicy dowiedzą się, jak miasta różnej wielkości mogą wdrażać koncepcję smart city, dopasowując rozwiązania do budżetu i specyficznych potrzeb społeczności lokalnej.
Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów to obszar, który budzi największe emocje – od ekscytacji możliwościami, po obawy przed zmianami w organizacji pracy urzędów.
Praktyczne zastosowania AI w administracji publicznej obejmują:
Konferencja odpowie na pytania:
Wydarzenie zostało zaprojektowane z myślą o szerokiej grupie odbiorców wykorzystujących technologie informatyczne w polskich urzędach i instytucjach publicznych:
Przedstawiciele władz samorządowych: prezydenci miast, burmistrzowie, naczelnicy i wójtowie odpowiedzialni za strategiczne decyzje dotyczące informatyzacji swoich jednostek.
Kadra kierownicza: kierownicy i dyrektorzy działów w jednostkach samorządowych i urzędach centralnych, którzy na co dzień zarządzają procesami cyfrowej transformacji.
Specjaliści IT w administracji państwowej: pracownicy odpowiedzialni za bezpośrednią obsługę systemów informatycznych.
Decydenci zakupowi: osoby odpowiedzialne za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii, które muszą pogodzić wymagania techniczne z procedurami zamówień publicznych.
Projektanci i administratorzy systemów: szefowie departamentów informatyki, kierownicy projektów, członkowie grup projektowych i administratorzy systemów odpowiedzialni za projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych w urzędach i instytucjach publicznych.
Konferencja łączy dwa uzupełniające się nurty wiedzy:
Eksperci podzielą się najnowszymi trendami, standardami branżowymi i kompleksowym spojrzeniem na wyzwania cyfryzacji administracji publicznej. Przedstawią oni kontekst regulacyjny, najlepsze praktyki znane z innych krajów oraz kierunki rozwoju technologii, które będą kształtować przyszłość e-administracji.
Praktycy – przedstawiciele instytucji publicznych, którzy już przeszli przez proces cyfrowej transformacji – opowiedzą o rzeczywistych wyzwaniach, z jakimi się zmierzyli. Podzielą się doświadczeniami z udanych i nieudanych wdrożeń, problemami, których nie przewidzieli na etapie planowania, oraz konkretnymi rozwiązaniami, które sprawdziły się w praktyce.
Równie cenna będzie perspektywa przedstawicieli firm oferujących rozwiązania IT usprawniające pracę administracji. Pokażą oni konkretne narzędzia, case studies z wdrożeń w polskich urzędach oraz odpowiedzą na pytania dotyczące aspektów technicznych, integracji systemów i wsparcia posprzedażowego.
Konferencja IT w Administracji to wydarzenie, które przyniesie konkretne korzyści uczestnikom:
Kompleksowa aktualizacja wiedzy: Zamiast śledzić dziesiątki źródeł informacji, w ciągu jednego dnia otrzymasz przegląd najważniejszych trendów i rozwiązań w informatyzacji administracji publicznej.
Gotowe rozwiązania: Poznasz sprawdzone w praktyce rozwiązania, które możesz zaadaptować w swojej instytucji, oszczędzając czas i unikając błędów, które popełnili inni.
Networking: Spotkasz osoby stojące przed podobnymi wyzwaniami. wymiana kontaktów i doświadczeń często okazuje się równie wartościowa jak formalna agenda konferencji.
Bezpłatny udział: Konferencja jest całkowicie darmowa, co czyni ją dostępną dla instytucji o różnych możliwościach budżetowych.
Oszczędność czasu: Zamiast uczestniczyć w wielu rozproszonych wydarzeniach tematycznych, w jednym miejscu znajdziesz odpowiedzi na większość pytań dotyczących IT w administracji.
27 listopada to doskonała okazja, aby przygotować swoją instytucję na nadchodzące zmiany. Od 2028 roku wszystkie jednostki administracji publicznej będą zobowiązane do stosowania elektronicznego zarządzania dokumentacją. Dyrektywa NIS2 nakłada nowe obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Obywatele oczekują coraz bardziej zaawansowanych e-usług.
Konferencja IT w Administracji pomoże Ci zrozumieć, jak te wszystkie wyzwania przekuć w szanse na modernizację i usprawnienie pracy Twojej instytucji.
Nie przegap tej okazji – zarejestruj się już dziś i dołącz do grona specjalistów, którzy kształtują przyszłość cyfrowej administracji w Polsce!
Dziennik Internautów jest patronem medialnym wydarzenia IT w Administracji i serdecznie zachęca do udziału wszystkich, którym bliska jest modernizacja polskich urzędów i instytucji publicznych.
