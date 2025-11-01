Bezpłatna konferencja IT w Administracji - cyfryzacja i bezpieczeństwo

Cyfryzacja administracji publicznej – wyzwania i możliwości 2025 roku

Informatyzacja polskich urzędów to już nie wybór, ale konieczność. W obliczu rosnących oczekiwań obywateli wobec dostępności e-usług, nasilających się cyberzagrożeń i obowiązku wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją od 2028 roku, decydenci IT w administracji publicznej stają przed szeregiem złożonych wyzwań.

27 listopada 2025 roku w ramach bezpłatnej konferencji IT w Administracji, organizowanej przez GigaCon, eksperci i praktycy odpowiedzą na pytania, które nurtują codziennie kierowników działów informatycznych, administratorów systemów i osoby odpowiedzialne za cyfrową transformację w sektorze publicznym.

Kluczowe tematy: od e-Government po sztuczną inteligencję

Konferencja obejmie kompleksowy przegląd najważniejszych obszarów informatyzacji urzędów:

E-Government i usługi cyfrowe dla obywateli to fundament nowoczesnej administracji. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować i wdrażać usługi publiczne zorientowane na użytkownika, aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa przyzwyczajonego do wygody rozwiązań z sektora prywatnego.

Mobilność i aplikacje mobilne w administracji stają się standardem. Jak zapewnić obywatelom dostęp do usług publicznych przez smartfony, jednocześnie zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa? Eksperci pokażą sprawdzone rozwiązania.

Otwarte dane (Open Data) i ich wykorzystanie otwierają nowe możliwości dla transparentności i innowacji. Konferencja pokaże, jak efektywnie udostępniać dane publiczne i jakie korzyści płyną z ich wykorzystania zarówno dla administracji, jak i obywateli.

Blockchain w administracji publicznej – technologia, która niedawno wydawała się futurystyczna, dziś znajduje praktyczne zastosowania w urzędach. Uczestnicy poznają konkretne przypadki użycia i potencjał tej technologii.

Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej – priorytet na 2025 rok

Cyberbezpieczeństwo sektora publicznego to temat, który wymaga szczególnej uwagi. Polskie urzędy coraz częściej stają się celem ataków hakerskich, a konsekwencje udanych włamań mogą być dramatyczne – od paraliżu systemu obsługi obywateli, przez wyciek wrażliwych danych osobowych, po zagrożenie dla infrastruktury krytycznej.

W 2025 roku rząd uruchomił program „Cyberbezpieczny Rząd" z budżetem 350 milionów złotych, przeznaczonym na wzmocnienie ochrony systemów w administracji. Konferencja pokaże, jak konkretne instytucje mogą skorzystać z tych środków i jakie rozwiązania warto wdrażać już dziś.

Bezpieczeństwo i prywatność danych w praktyce

Uczestnicy konferencji dowiedzą się:

Jakie są najczęstsze wektory ataków na systemy administracji publicznej

Jak skutecznie chronić wrażliwe dane obywateli zgodnie z RODO i dyrektywą NIS2

Które rozwiązania technologiczne najlepiej sprawdzają się w ochronie infrastruktury IT urzędów

Jak szkolić pracowników, aby ograniczyć ryzyko błędów ludzkich

Praktycy podzielą się doświadczeniami z rzeczywistych incydentów bezpieczeństwa i pokażą, jak budować odporność systemów na cyberzagrożenia.

Cloud Computing w administracji – szanse i wyzwania cyfrowej transformacji

Cloud Computing w administracji to nie tylko kwestia technologiczna, ale również organizacyjna i prawna. Migracja do chmury niesie szereg korzyści: redukcję kosztów infrastruktury, elastyczność skalowania zasobów, ułatwiony dostęp do nowoczesnych narzędzi i lepszą ciągłość działania.

Jednocześnie decydenci IT muszą zmierzyć się z pytaniami o:

Zgodność rozwiązań chmurowych z polskimi i unijnymi regulacjami

Bezpieczeństwo danych w chmurze publicznej i prywatnej

Koszty całkowite (TCO) migracji i utrzymania systemów w chmurze

Strategię wyjścia z chmury i unikanie uzależnienia od dostawcy

Konferencja pokaże sprawdzone ścieżki migracji do chmury i case studies z polskich urzędów, które już przeszły tę transformację.

Smart City i inteligentne zarządzanie miastem

Smart City to wizja miasta wykorzystującego dane i technologie cyfrowe do poprawy jakości życia mieszkańców, efektywności usług publicznych i zrównoważonego rozwoju.

Na konferencji omówione zostaną konkretne rozwiązania:

Systemy zarządzania ruchem i transportem publicznym oparte na danych w czasie rzeczywistym

Inteligentne oświetlenie uliczne z czujnikami ruchu i jakości powietrza

Platformy partycypacji obywatelskiej umożliwiające mieszkańcom współdecydowanie o mieście

Systemy monitoringu środowiska i zarządzania odpadami

Uczestnicy dowiedzą się, jak miasta różnej wielkości mogą wdrażać koncepcję smart city, dopasowując rozwiązania do budżetu i specyficznych potrzeb społeczności lokalnej.

Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów w urzędach

Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów to obszar, który budzi największe emocje – od ekscytacji możliwościami, po obawy przed zmianami w organizacji pracy urzędów.

Praktyczne zastosowania AI w administracji publicznej obejmują:

Automatyczne przetwarzanie wniosków i dokumentów

Chatboty obsługujące proste zapytania obywateli

Systemy analizy danych wspierające podejmowanie decyzji

Predykcyjne utrzymanie infrastruktury miejskiej

Konferencja odpowie na pytania:

Jakie procesy w urzędzie warto zautomatyzować w pierwszej kolejności?

Jak zapewnić zgodność z przepisami o ochronie danych przy wykorzystaniu AI?

Jakie są realne koszty i korzyści wdrożenia rozwiązań AI?

Jak przygotować pracowników na współpracę z systemami opartymi na sztucznej inteligencji?

Do kogo skierowana jest konferencja?

Wydarzenie zostało zaprojektowane z myślą o szerokiej grupie odbiorców wykorzystujących technologie informatyczne w polskich urzędach i instytucjach publicznych:

Przedstawiciele władz samorządowych: prezydenci miast, burmistrzowie, naczelnicy i wójtowie odpowiedzialni za strategiczne decyzje dotyczące informatyzacji swoich jednostek.

Kadra kierownicza: kierownicy i dyrektorzy działów w jednostkach samorządowych i urzędach centralnych, którzy na co dzień zarządzają procesami cyfrowej transformacji.

Specjaliści IT w administracji państwowej: pracownicy odpowiedzialni za bezpośrednią obsługę systemów informatycznych.

Decydenci zakupowi: osoby odpowiedzialne za selekcję oraz zakup nowych produktów i technologii, które muszą pogodzić wymagania techniczne z procedurami zamówień publicznych.

Projektanci i administratorzy systemów: szefowie departamentów informatyki, kierownicy projektów, członkowie grup projektowych i administratorzy systemów odpowiedzialni za projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych w urzędach i instytucjach publicznych.

Praktyczna wiedza od ekspertów i praktyków

Konferencja łączy dwa uzupełniające się nurty wiedzy:

Eksperci podzielą się najnowszymi trendami, standardami branżowymi i kompleksowym spojrzeniem na wyzwania cyfryzacji administracji publicznej. Przedstawią oni kontekst regulacyjny, najlepsze praktyki znane z innych krajów oraz kierunki rozwoju technologii, które będą kształtować przyszłość e-administracji.

Praktycy – przedstawiciele instytucji publicznych, którzy już przeszli przez proces cyfrowej transformacji – opowiedzą o rzeczywistych wyzwaniach, z jakimi się zmierzyli. Podzielą się doświadczeniami z udanych i nieudanych wdrożeń, problemami, których nie przewidzieli na etapie planowania, oraz konkretnymi rozwiązaniami, które sprawdziły się w praktyce.

Równie cenna będzie perspektywa przedstawicieli firm oferujących rozwiązania IT usprawniające pracę administracji. Pokażą oni konkretne narzędzia, case studies z wdrożeń w polskich urzędach oraz odpowiedzą na pytania dotyczące aspektów technicznych, integracji systemów i wsparcia posprzedażowego.

Dlaczego warto wziąć udział?

Konferencja IT w Administracji to wydarzenie, które przyniesie konkretne korzyści uczestnikom:

Kompleksowa aktualizacja wiedzy: Zamiast śledzić dziesiątki źródeł informacji, w ciągu jednego dnia otrzymasz przegląd najważniejszych trendów i rozwiązań w informatyzacji administracji publicznej.

Gotowe rozwiązania: Poznasz sprawdzone w praktyce rozwiązania, które możesz zaadaptować w swojej instytucji, oszczędzając czas i unikając błędów, które popełnili inni.

Networking: Spotkasz osoby stojące przed podobnymi wyzwaniami. wymiana kontaktów i doświadczeń często okazuje się równie wartościowa jak formalna agenda konferencji.

Bezpłatny udział: Konferencja jest całkowicie darmowa, co czyni ją dostępną dla instytucji o różnych możliwościach budżetowych.

Oszczędność czasu: Zamiast uczestniczyć w wielu rozproszonych wydarzeniach tematycznych, w jednym miejscu znajdziesz odpowiedzi na większość pytań dotyczących IT w administracji.

Najbliższa przyszłość cyfrowej administracji

27 listopada to doskonała okazja, aby przygotować swoją instytucję na nadchodzące zmiany. Od 2028 roku wszystkie jednostki administracji publicznej będą zobowiązane do stosowania elektronicznego zarządzania dokumentacją. Dyrektywa NIS2 nakłada nowe obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Obywatele oczekują coraz bardziej zaawansowanych e-usług.

Konferencja IT w Administracji pomoże Ci zrozumieć, jak te wszystkie wyzwania przekuć w szanse na modernizację i usprawnienie pracy Twojej instytucji.

