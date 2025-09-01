Balkoniki czy chodziki - czym się różnią i który będzie lepszy dla Twoich bliskich?

Balkonik - proste wsparcie stabilności

Balkoniki to sprzęt rehabilitacyjny, który zapewnia użytkownikowi stabilne podparcie podczas chodzenia. Ma konstrukcję przypominającą ramę, najczęściej wykonaną z lekkiego aluminium. Jest polecany osobom, które potrzebują:

stałego podparcia przy każdym kroku,

asekuracji po zabiegach ortopedycznych,

większego poczucia bezpieczeństwa w domu.

Wyróżniamy dwa główne typy: balkoniki stałe, wymagające podnoszenia przy każdym kroku i kroczące, wyposażone w dwa przednie kółka, które ułatwiają przesuwanie sprzętu do przodu bez konieczności jego podnoszenia. Oba typy łączy duża stabilność, dzięki czemu minimalizują ryzyko upadków.

Szukasz odpowiednich balkoników i chodzików medycznych, koniecznie sprawdź ofertę sklepu: https://seniorvita-sklep.pl/Balkoniki-chodziki-c283

Chodziki - mobilność i wygoda w jednym

Chodziki, nazywane również rollatorami, to bardziej zaawansowane urządzenia. Najczęściej wyposażone są w:

cztery koła,

hamulce ręczne,

siedzisko z oparciem,

koszyk lub torbę na zakupy.

Dzięki kołom chodziki umożliwiają płynne poruszanie się bez konieczności podnoszenia całej konstrukcji. Są odpowiednie dla osób, które mają zachowaną częściową sprawność i chcą zwiększyć swoją niezależność - na przykład samodzielnie wyjść na spacer czy zrobić zakupy.

Balkoniki a chodziki - najważniejsze różnice

Choć oba rozwiązania wspierają chód, różnią się pod względem funkcjonalności:

Mobilność: balkoniki wymagają większego wysiłku, bo trzeba je przesuwać krok po kroku. Chodziki poruszają się na kołach.

Stabilność: balkoniki oferują nieco większe poczucie bezpieczeństwa - sprawdzają się w rehabilitacji i w domu.

Wyposażenie: chodziki są wygodniejsze - mają siedzisko i koszyk, co docenią osoby aktywne.

Zastosowanie: balkoniki sprawdzą się w domu i podczas wyjść, gdy potrzebne jest stabilne podparcie przy każdym kroku. Chodziki lepiej nadają się dla osób, które chcą poruszać się płynnie i mieć możliwość odpoczynku na siedzisku.

Oba rozwiązania mogą wspierać codzienną aktywność - wybór zależy głównie od stopnia samodzielności użytkownika i tego, czy ważniejsza jest dla niego stabilność, czy wygoda poruszania się.

Kiedy wybrać balkonik, a kiedy chodzik?

Decyzja zależy od stanu zdrowia i potrzeb użytkownika.

Balkonik sprawdzi się u osób po operacjach, z osłabioną równowagą, które większość czasu spędzają w domu.

Chodzik będzie lepszy dla seniorów chcących utrzymać aktywność i samodzielność na zewnątrz.

Warto skonsultować wybór z fizjoterapeutą - pomoże on dobrać rozwiązanie dostosowane do siły mięśni, kondycji i planu rehabilitacji.

Balkonik czy chodzik - co wybrać, by ułatwić życie bliskim?

Dobór sprzętu wspomagającego chód to decyzja, która realnie wpływa na codzienność Twoich bliskich. Balkonik da im stabilność i poczucie bezpieczeństwa w domu, a chodzik - większą swobodę poruszania się na co dzień. Zastanów się, w jakich sytuacjach sprzęt będzie najczęściej używany, a jeśli masz wątpliwości - skonsultuj się ze specjalistą. Dzięki temu wybór będzie trafiony, a Twoi bliscy zyskają więcej niezależności i spokoju.

Sklep medyczny SeniorVita

Adres:

Rycerska 3, 72-010 Police

Telefon:

+48 603 838 385

Strona WWW:

https://seniorvita-sklep.pl/

Foto i treść: materiał partnera