Balkoniki czy chodziki - czym się różnią i który będzie lepszy dla Twoich bliskich?

Dla wielu osób starszych lub po urazach możliwość samodzielnego poruszania się jest niezwykle ważna. Wybór odpowiedniego sprzętu wspierającego mobilność, czy to będzie balkonik, czy chodzik, może znacząco wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo codziennego życia. Sprawdź, czym różnią się te dwa rozwiązania i jak zdecydować, który z nich najlepiej odpowie na potrzeby Twoich bliskich.
Balkoniki to sprzęt rehabilitacyjny, który zapewnia użytkownikowi stabilne podparcie podczas chodzenia. Ma konstrukcję przypominającą ramę, najczęściej wykonaną z lekkiego aluminium. Jest polecany osobom, które potrzebują:
stałego podparcia przy każdym kroku,
asekuracji po zabiegach ortopedycznych,
większego poczucia bezpieczeństwa w domu.
Wyróżniamy dwa główne typy: balkoniki stałe, wymagające podnoszenia przy każdym kroku i kroczące, wyposażone w dwa przednie kółka, które ułatwiają przesuwanie sprzętu do przodu bez konieczności jego podnoszenia. Oba typy łączy duża stabilność, dzięki czemu minimalizują ryzyko upadków.
Szukasz odpowiednich balkoników i chodzików medycznych, koniecznie sprawdź ofertę sklepu: https://seniorvita-sklep.pl/Balkoniki-chodziki-c283
Chodziki, nazywane również rollatorami, to bardziej zaawansowane urządzenia. Najczęściej wyposażone są w:
cztery koła,
hamulce ręczne,
siedzisko z oparciem,
koszyk lub torbę na zakupy.
Dzięki kołom chodziki umożliwiają płynne poruszanie się bez konieczności podnoszenia całej konstrukcji. Są odpowiednie dla osób, które mają zachowaną częściową sprawność i chcą zwiększyć swoją niezależność - na przykład samodzielnie wyjść na spacer czy zrobić zakupy.
Choć oba rozwiązania wspierają chód, różnią się pod względem funkcjonalności:
Mobilność: balkoniki wymagają większego wysiłku, bo trzeba je przesuwać krok po kroku. Chodziki poruszają się na kołach.
Stabilność: balkoniki oferują nieco większe poczucie bezpieczeństwa - sprawdzają się w rehabilitacji i w domu.
Wyposażenie: chodziki są wygodniejsze - mają siedzisko i koszyk, co docenią osoby aktywne.
Zastosowanie: balkoniki sprawdzą się w domu i podczas wyjść, gdy potrzebne jest stabilne podparcie przy każdym kroku. Chodziki lepiej nadają się dla osób, które chcą poruszać się płynnie i mieć możliwość odpoczynku na siedzisku.
Oba rozwiązania mogą wspierać codzienną aktywność - wybór zależy głównie od stopnia samodzielności użytkownika i tego, czy ważniejsza jest dla niego stabilność, czy wygoda poruszania się.
Decyzja zależy od stanu zdrowia i potrzeb użytkownika.
Balkonik sprawdzi się u osób po operacjach, z osłabioną równowagą, które większość czasu spędzają w domu.
Chodzik będzie lepszy dla seniorów chcących utrzymać aktywność i samodzielność na zewnątrz.
Warto skonsultować wybór z fizjoterapeutą - pomoże on dobrać rozwiązanie dostosowane do siły mięśni, kondycji i planu rehabilitacji.
Dobór sprzętu wspomagającego chód to decyzja, która realnie wpływa na codzienność Twoich bliskich. Balkonik da im stabilność i poczucie bezpieczeństwa w domu, a chodzik - większą swobodę poruszania się na co dzień. Zastanów się, w jakich sytuacjach sprzęt będzie najczęściej używany, a jeśli masz wątpliwości - skonsultuj się ze specjalistą. Dzięki temu wybór będzie trafiony, a Twoi bliscy zyskają więcej niezależności i spokoju.
Adres:
Rycerska 3, 72-010 Police
Telefon:
+48 603 838 385
Strona WWW:
https://seniorvita-sklep.pl/
Foto i treść: materiał partnera
