Sieć salonów oraz strona internetowa iDream dokłada wszelkich starań, aby pomóc studentom, uczniom oraz ich rodzicom wybrać jak najlepiej dopasowane urządzenia Apple do ich potrzeb. Specjaliści iDream pomogą również dobrać odpowiednie funkcje kontroli rodzicielskiej dla rodziców młodszych uczniów.

Dlaczego warto postawić na cyfrową wyprawkę od iDream?

Urządzenia od Apple potrafią w prosty i przyjazny użytkownikowi sposób usprawnić naukę. Zapewniają szybki dostęp do notatek, możliwość korzystania z e-podręczników, tworzenie projektów i wygodną możliwość pracy z tekstem. Wielofunkcyjny ekosystem Apple zdecydowanie przemówi do każdego - sprzęty dopełniają się na każdym kroku. Posiadając kilka urządzeń, możesz używać tabletu iPad do notatek, laptopa MacBook do bardziej wymagających projektów, a iPhone do codziennych zadań.

Wszystkie dokumenty, powiadomienia, pliki i zdjęcia odczytasz na dowolnym urządzeniu Apple. W iDream znajdziesz niezbędne do codziennej nauki sprzęty, które podniosą jej komfort i przełożą się na realne efekty.

Jakie wsparcie dla nauki zapewnia MacBook Neo?

Wielu uczniów, szczególnie starszych oraz studentów, potrzebuje trwałego, stabilnego urządzenia, które świetnie poradzi sobie z wieloma zadaniami jednocześnie. Nowoczesny MacBook Neo odpowiada na potrzeby edukacyjne i jednocześnie jest doskonałym pierwszym laptopem dla młodszych uczniów. Łączy w sobie mobilność i wydajność – jego lekka, smukła konstrukcja sprawia, że można bezproblemowo zabrać go na zajęcia, nie obciążając dodatkowo plecaka lub torby.

Niezawodny sprzęt od Apple MacBook Neo oferuje również komfort podczas wielogodzinnej pracy, niezależnie od tego, czy jest to praca z tekstem, czy też niezbędny na studia projekt. Dodatkowo, system macOS jest niezwykle intuicyjny i łatwy w obsłudze, dzięki czemu żaden użytkownik, bez względu na obeznanie z technologią, nie będzie mieć problemów z jego obsługą.

Jak iPad 11 generacji wspiera edukację?

iPad 11 generacji cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród uczniów, jak i studentów. To niewielkie, smukłe urządzenie jest dla wielu osób idealnym centrum nauki z prawdziwego zdarzenia – pozwala na przechowywanie wszystkich ważnych danych w jednym miejscu, dzięki czemu organizacja nauki staje się znacznie prostsza i wygodniejsza. Można na nim również odczytywać pliki utworzone na innych urządzeniach Apple, aby mieć do nich łatwy dostęp podczas zajęć oraz w domu, w trakcie nauki.

iPad do notatek? Tak – na tym polu sprawdza się doskonale! Umożliwia tworzenie przejrzystych, odręcznych zapisków za pomocą kompatybilnego rysika Apple Pencil. To przyjemny, wygodny sposób pracy, który łączy cyfrowe rozwiązania z tradycyjnymi.

MacBook czy iPad – który sprzęt wybrać?

MacBook i iPad to dwa doskonałe rozwiązania na każdym etapie edukacji. Jednak wybór tylko jednego z nich może stanowić problem. Czym się kierować podczas podejmowania decyzji?

MacBook Neo to rozwiązanie dla osób o nieco większych wymaganiach. Urządzenie sprawdzi się doskonale podczas tworzenia specjalistycznych projektów, prezentacji oraz w trakcie korzystania z kilku aplikacji jednocześnie. Zapewnia duży komfort, długi czas pracy na baterii i mobilność.

Z kolei iPad 11 gen świetnie sprawdza się tam, gdzie na pierwszym miejscu jest kompaktowość, mobilność i wygodne tworzenie odręcznych notatek. Dla wielu uczniów i studentów zastępuje tradycyjne zeszyty, a czasem nawet podręczniki, które można przenosić w formie cyfrowej.

Warto mieć na uwadze, że wybór zależy w dużej mierze od potrzeb i etapu edukacji. Wśród młodszych uczniów lub studentów mniej wymagających kierunków dobrym wyborem będzie poręczny iPad. Osoby, które mają nieco większe wymagania i często realizują skomplikowane projekty, powinny postawić na niezawodny MacBook.

Jeśli nie masz pewności, który sprzęt sprawdzi się lepiej, w salonach iDream uzyskasz darmową poradę od ekspertów! A w przypadku młodszych dzieci, wykwalifikowana kadra tej sieci z przyjemnością pomoże w dostosowaniu funkcji kontroli rodzicielskiej odpowiednio do wieku dziecka oraz jego potrzeb.

Back to School 2026 w iDream

Zakup urządzeń od Apple na nowy rok szkolny to nie tylko wyposażenie ucznia lub studenta w sprzęt na pewien okres – to inwestycja na długie lata. W iDream znajdziesz mnóstwo korzystnych promocji Back to School, przeznaczonych głównie dla uczniów powyżej 18 roku życia oraz dla studentów. Pozostałe sprzęty dostępne są w konkurencyjnych cenach i – co najważniejsze – z możliwością rozłożenia zakupu na raty, aby uniknąć większego, jednorazowego wydatku.

Dlatego nie zwlekaj – wybierz najlepszy sprzęt dla Twojego dziecka i zamów go już dziś!

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Treść: materiał partnera